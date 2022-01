« Lightspeed compte sur un conseil d'administration extrêmement talentueux qui aide à guider cette entreprise vers l'avenir, alors que nous nous développons à l'échelle mondiale, indique J.-P. Chauvet, président de Lightspeed. Ces deux nouvelles nominations reflètent non seulement l'engagement de Lightspeed en faveur de l'ingéniosité et de l'innovation, mais aussi notre conviction profonde que la diversité des idées et de l'expérience est essentielle pour parvenir aux meilleures stratégies et aux meilleurs résultats. »

Nathalie Gaveau est une entrepreneure en série, membre de conseils d'administration et investisseuse. Elle a été cofondatrice de PriceMinister, l'un des plus grands marchés de commerces en ligne en Europe (faisant aujourd'hui partie de Rakuten), puis elle a cofondé Shopcade, un marché social en ligne axé sur les données.

« Lightspeed invente des outils qui donnent aux entreprises locales un avantage vital afin d'être compétitives dans l'économie mondiale. Je suis ravie par la promesse de l'entreprise et des marchés qu'elle dessert, affirme Nathalie Gaveau. Je suis honorée d'avoir été nommée au sein du conseil d'administration et je suis impatiente d'apporter mon expertise pour aider à façonner la vision et la stratégie à long terme de Lightspeed. »

Basée à Londres, Nathalie est actuellement présidente de Tailwind International Aquisition Corp. (TWNI), une société d'acquisition à vocation spécifique (SAVC) créée pour faire entrer en bourse une société européenne emblématique à forte croissance et ensuite aider à la dynamiser. Nathalie est aussi conseillère principale chez BCG Digital Ventures. Elle est aussi administratrice non-dirigeante de Coca-Cola EuroPacific Partners (CCEP) et de Calida AG (CALN).

Dale Murray est une entrepreneure à succès dans le domaine de la technologie et elle possède une vaste expérience au sein de conseils d'administration de sociétés technologiques et financières au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, notamment chez Xero, The Cranemere Group, LendInvest, Jupiter et RatedPeople. Elle a cofondé et dirigé l'entreprise de logiciels Omega Logic.

« Au fur et à mesure que je vois ce qui se passe chez Lightspeed, je suis constamment impressionnée par leur technologie et leur engagement envers l'entrepreneuriat, a indiqué Dale Murray. Je suis ravie d'avoir été nommée au sein de leur conseil d'administration et je suis impatiente de partager mon expertise d'entrepreneure et de cofondatrice. »



Murray a reçu le prix « British Angel Investor » de l'année en 2011 (Association UK Business Angels) et a fait partie du groupe de travail sur les entreprises de David Cameron, l'ancien Premier ministre britannique en plus d'avoir été directrice au ministère du Commerce du gouvernement britannique. Debretts l'a nommée parmi les « 500 personnes les plus influentes de Grande-Bretagne » en 2015.

« Nathalie et Dale sont très accomplies et possèdent un parcours impressionnant en matière d'innovation et d'entrepreneuriat, affirme Dax Dasilva, cher de la direction et fondateur de Lightspeed. J'ai hâte de travailler avec elles et d'apprendre d'elles. »

Ces deux nouvelles nominations portent le pourcentage global de femmes au sein du conseil d'administration de Lightspeed à 44 %, soit 20 points de pourcentage de plus que d'autres entreprises canadiennes et au-dessus de l'objectif de référence du S&P 500 de 30 % aux États-Unis.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus de renseignements, visitez le fr.lightspeedhq.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Sécurities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

