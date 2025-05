« Lightspeed vient tout juste de franchir sa 20e année en affaires, et nous ne serions jamais arrivés où nous en sommes aujourd'hui sans un engagement indéfectible à fournir des produits novateurs qui soutiennent les ambitions de croissance de nos clients », a affirmé Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Les détaillants et les restaurants de partout dans le monde doivent surmonter des défis complexes et nous avons comme objectif de les aider à mieux comprendre leurs opérations, leurs clients et leurs possibilités de croissance. »

Les innovations de Lightspeed au quatrième trimestre ont apporté un certain nombre de nouveaux produits et fonctionnalités dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration, notamment :

Vente au détail

Prévoyez la demande avec une plus grande précision grâce aux tendances saisonnières

Le module Analyses pour détaillants de Lightspeed tient désormais compte des modèles de ventes et des tendances saisonnières pour prévoir la demande avec précision et assurer des niveaux de stock optimaux, réduisant ainsi les stocks excédentaires et les ruptures de stock, tout en maximisant les ventes. Disponible pour les forfaits qui incluent Analyses Lightspeed.





Vous ne devriez pas avoir besoin d'un diplôme en veille stratégique pour comprendre vos données. Le module Analyses Lightspeed facilite la tâche aux commerçants grâce à l'ajout de la visualisation des ventes--transformez vos données en graphiques faciles à interpréter pour voir la performance de votre entreprise, sans vous casser la tête avec des feuilles de calcul.





Le nouvel outil de création de sites web alimenté par l'IA de Lightspeed est à la fine pointe de la technologie et est conçu pour aider les commerçants en vente au détail à générer des éléments de site web à partir d'une simple capture d'écran. Nul besoin de codage manuel ou de développeurs tiers. Les commerçants peuvent utiliser l'outil novateur afin de créer des éléments web sur mesure sans écrire de code, en tirant parti de l'IA pour analyser les captures d'écran et générer un code prêt à l'emploi. Pour ce faire, ils n'ont qu'à décrire ou à montrer à l'outil de Lightspeed le produit final désiré au moyen d'exemples concrets, à partir desquels une boutique en ligne entièrement intégrée et d'aspect professionnel sera conçue rapidement et sans heurt.





Le réseau de vente en gros NuORDER de Lightspeed inclut désormais la fonction Commandes synchros, une synchronisation bidirectionnelle pour assurer aux détaillants un réapprovisionnement rapide et automatisé. Désormais, ils peuvent lancer un réapprovisionnement directement dans le PDV et le transmettre à leur fournisseur dans NuORDER Lightspeed sans quitter la plateforme. Les détaillants peuvent aussi connecter plusieurs comptes acheteurs NuORDER, s'assurant ainsi que toutes les commandes--peu importe qui les effectuent--se synchronisent facilement dans le PDV. Dorénavant, lorsque les détaillants importent un bon de commande NuORDER, le nom du fournisseur se remplit automatiquement, permettant de gagner du temps et de réduire les erreurs manuelles.





Les marques ont maintenant deux nouvelles façons de se joindre à NuORDER Lightspeed pour travailler avec les détaillants PDV de Lightspeed. Cette offre permet aux marques de rejoindre facilement le réseau de Lightspeed et d'accepter des commandes ou de partager leurs catalogues avec les détaillants PDV, de façon à augmenter la valeur moyenne des commandes, à accélérer et à simplifier le réapprovisionnement et à maintenir l'exactitude des informations sur les produits. Accessibles à partir de Catalogue et Réseautage NuORDER, ces offres viennent s'ajouter à l'offre NuORDER existante pour les marques qui souhaitent collaborer avec les détaillants qui utilisent Lightspeed.





Les cartes-cadeaux des détaillants peuvent désormais être échangées en magasin et en ligne, ce qui représente un ajout de taille pour les détaillants omnicanaux qui n'auront dorénavant qu'à gérer une seule plateforme de cartes-cadeaux pour les deux canaux.

Restauration



Augmentez le trafic et les commandes en lignes grâce à l'intégration Order with Google

Les restaurants Lightspeed qui utilisent Commande mobile peuvent maintenant augmenter leur visibilité et obtenir plus de trafic sur leur site web de commande en ligne grâce à l'intégration Order with Google. Cette intégration aide les commerçants à rayonner davantage, à augmenter le nombre de commandes et à offrir une expérience agréable, des facteurs qui mènent à l'augmentation du chiffre d'affaires et à des possibilités commerciales.





Le PDV mobile À table Lightspeed devient encore plus puissant. Les commerçants peuvent désormais diviser la facture par personne ou par couvert sur une variété d'appareils propulsés par À table Lightspeed. Cette nouvelle fonctionnalité offre une plus grande flexibilité, assure une expérience de paiement plus fluide et permet aux clients de gagner du temps.





Deux nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à l'écran Affichage cuisine dans le but d'améliorer encore davantage la communication entre la salle à manger et la cuisine : Améliorez la précision des commandes avec des directives de production poussées. Les commerçants peuvent désormais ajouter des directives de production personnalisées aux articles. Cette information passe directement et sans heurt du PDV à l'écran Affichage cuisine pour réduire les erreurs et favoriser la sécurité des clients avec des avertissements clairs et automatiques concernant les allergies sur les bons de cuisine afin que les commerçants n'oublient rien. Rehaussez l'efficacité dans la cuisine avec une liste consolidée d'articles. L'écran Affichage cuisine offre désormais la possibilité de regrouper des articles identiques de tous les bons dans une liste consolidée, permettant aux chefs de les préparer en lot, de façon à réduire considérablement le temps de préparation et de gagner en efficacité.

Deux nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à l'écran Affichage cuisine dans le but d'améliorer encore davantage la communication entre la salle à manger et la cuisine :

Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, rendez-vous sur le site web de Lightspeed .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Suivez-nous sur les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et X .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Pour plus d'information : Relations avec les médias de Lightspeed : [email protected] ; Relations avec les investisseurs de Lightspeed : Gus Papageorgiou, [email protected]