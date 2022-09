MONTRÉAL , le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, adapter et fournir des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui le lancement initial sur le marché australien de Lightspeed Restaurant , une plateforme de point de vente (PDV) et de restauration unifiée afin de stimuler la reprise de l'industrie de la restauration en Australie.

Lightspeed Restaurant (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

Dévoilé à Fine Food Australia , et bientôt offerte aux commerces australiens, le système PDV Lightspeed Restaurant, une plateforme infonuagique chef de file de l'industrie, combine un PDV innovateur, les paiements intégrés sans contact, la commande en ligne, une gestion des stocks sophistiquée, des statistiques de pointe et plus, permettant ainsi aux exploitants de gérer leurs restaurants de manière plus efficace et connectée. Le lancement local du système PDV Lightspeed Restaurant intègre une technologie de pointe afin de créer un produit qui intègre les meilleures fonctionnalités de Kounta, célèbre en Australie, et la portée et la sophistication des capacités supérieures sur le marché de Lightspeed. Il arrive à point nommé alors que l'industrie australienne de la restauration, célèbre dans le monde entier, continue de subir des pressions économiques.

Les données d'un sous-groupe de restaurants, cafés et bars australiens ayant utilisé Lightspeed en juillet indiquent que leur chiffre d'affaires était en hausse de 50,3 % dans les restaurants, de 48,5 % dans les bars et de 25,7 % dans les cafés comparativement au même mois en 2021. Fait à noter, juillet était le sixième mois successif de croissance sur douze mois*.

Peter Dougherty, directeur général, Restaurants, chez Lightspeed a déclaré : « Lancer le système PDV Lightspeed Restaurant sur un marché australien réputé pour le dynamisme de son secteur de la restauration constitue un moment emballant pour Lightspeed. Les restaurants ont accéléré rapidement leur passage au numérique au cours des dernières années, et les commerçants d'aujourd'hui ne peuvent se permettre de faire de compromis en matière de technologie. Le système Lightspeed Restaurant permet aux propriétaires de restaurants en Australie de prendre le contrôle des commandes en salle, de multiples environnements de services, des configurations complexes et plus, le tout au moyen d'une seule plateforme commerciale. Il offre la solution dont ils ont besoin pour combler et dépasser les besoins de leurs clients, autonomiser leur équipe et surmonter les défis du monde d'aujourd'hui. »

Caractéristiques principales de Lightspeed Restaurant :

Données supérieures : Le système PDV Lightspeed Restaurant informe les restaurateurs de ce qui transforme les clients occasionnels en clients réguliers, de qui sont leurs meilleurs employés et pourquoi, et leur donne l'impression qu'ils sont sur le plancher tous les jours, même dans plusieurs emplacements.

: Le système PDV Lightspeed Restaurant informe les restaurateurs de ce qui transforme les clients occasionnels en clients réguliers, de qui sont leurs meilleurs employés et pourquoi, et leur donne l'impression qu'ils sont sur le plancher tous les jours, même dans plusieurs emplacements. Gestion des stocks complète intégrée : Faites le suivi de vos stocks et automatisez les réapprovisionnements sans défoncer votre budget. Sachez exactement combien de produits ont été vendus, combien sont encore disponibles et combien vous devrez commander auprès d'un fournisseur.

Faites le suivi de vos stocks et automatisez les réapprovisionnements sans défoncer votre budget. Sachez exactement combien de produits ont été vendus, combien sont encore disponibles et combien vous devrez commander auprès d'un fournisseur. Vitesse et automatisation pour la salle à manger : Optimisée par des années d'essai auprès d'utilisateurs, la plateforme Lightspeed Restaurant est facile à assimiler et à utiliser, ce qui est essentiel pour embaucher et maintenir en poste de nouveaux employés, de même que pour s'assurer de quarts de travail fluides dans des environnements achalandés.

Optimisée par des années d'essai auprès d'utilisateurs, la plateforme Lightspeed Restaurant est facile à assimiler et à utiliser, ce qui est essentiel pour embaucher et maintenir en poste de nouveaux employés, de même que pour s'assurer de quarts de travail fluides dans des environnements achalandés. Commande et paiement innovateurs avec Order Anywhere : Entièrement intégrée à Lightspeed Restaurant, la fonction Order Anywhere permet les commandes et paiements sans contact pour les clients qui consomment sur place, de même que les commandes sans frais de service pour les commandes à emporter, avec la flexibilité de payer à l'avance en ligne ou de payer au moment du ramassage, permettant ainsi d'éviter des frais de commande coûteux auprès de tiers.

Entièrement intégrée à Lightspeed Restaurant, la fonction Order Anywhere permet les commandes et paiements sans contact pour les clients qui consomment sur place, de même que les commandes sans frais de service pour les commandes à emporter, avec la flexibilité de payer à l'avance en ligne ou de payer au moment du ramassage, permettant ainsi d'éviter des frais de commande coûteux auprès de tiers. Données en temps réel : Les propriétaires, les chefs et les gérants de restaurant reçoivent un courriel quotidien détaillant tout ce qu'ils doivent savoir avant d'ouvrir les portes du restaurant, et un courriel de préparation au quart de travail indiquant les réservations, les invités VIP et des notes pour le service.

Bluebonnet Barbecue , un célèbre restaurant de BBQ style texan de Melbourne, a utilisé le système PDV Lightspeed Restaurant dans la phase de lancement initial. Mikey Buchanan, le gérant de Bluebonnet, a affirmé que la plateforme procure à son restaurant un avantage concurrentiel, de même que les bases permettant de surmonter les difficultés et d'offrir de meilleures expériences, tant aux clients qu'aux employés.

« Nous étions depuis des années à la recherche d'une plateforme comme Lightspeed Restaurant. L'accès aux données en temps réel nous a permis de comprendre notre commerce comme jamais auparavant. C'est une plateforme incroyablement puissante et sophistiquée, mais conviviale aussi, ce qui est important dans une industrie où le roulement de personnel est élevé.

Au lieu d'utiliser différents systèmes pour différentes fonctions, tout se trouve dans un seul système, ce qui amène une plus grande efficacité opérationnelle et est avantageux pour notre équipe et, au bout du compte, pour nos clients. Notre passion, c'est notre art et nos clients, et avec Lightspeed Restaurant, nous passons moins de temps à travailler à des tâches d'administration et qui ne génèrent pas de revenus, et plus de temps à proposer des plats et des expériences qui rassemblent les gens. »

Le lancement initial du système PDV Lightspeed Restaurant en Australie fait suite au lancement récent de la plateforme Paiements Lightspeed, un fournisseur de traitement des paiements intégré et sans contact qui procure aux restaurateurs et détaillants la capacité de traiter les paiements des clients directement à partir de leur système PDV.

Pour plus de renseignements, cliquez ici .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale et utilisée par des commerçants de partout au monde, dont Messina, Lion, Momofuku, Five Guys et Vera Wang, la plateforme de commerce tout-en-un de Lighstspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour plus de renseignements, visitez le www.lightspeedhq.com

Suivez-nous dans les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris de l'information au sujet de l'offre de produits de Lightspeed et de sa feuille de route des produits prévus. Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Sécurities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

* Les données anonymisées ont été recueillies pour les chiffres d'affaires mensuels et la croissance sur douze mois de restaurateurs ayant utilisé les produits Lightspeed Restaurant de janvier 2021 à juillet 2022.

Médias :

Victoria Baker

NKPR

[email protected]

Relations avec les médias, Lightspeed

[email protected]

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.