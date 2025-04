De nouvelles fonctions de produit pour répondre aux grands défis de la vente au détail en matière de planification d'inventaire, de production de rapports et de compréhension de la performance commerciale.

MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles fonctions de vente au détail puissantes dans Analyses Lightspeed, renforçant ainsi son engagement en matière de planification des stocks fondée sur les données et de veille commerciale. L'une de ces innovations est la fonction clé de prévisions saisonnières, un outil pratique qui permet aux commerçants de voir les recommandations de commande pour les produits saisonniers, fondées sur les tendances de ventes antérieures--directement depuis leur plateforme de PDV.

« Les détaillants doivent constamment faire face aux fluctuations annuelles de la demande selon les saisons et les tendances. Traditionnellement, ils s'appuient sur des modèles de prévisions fondées sur des données de ventes récentes ou sur leur intuition, ce qui peut souvent entraîner des ruptures de stock en période de pointe ou à un surplus de stock important lors de périodes plus lentes », explique Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Le nouveau modèle de prévisions saisonnières de Lightspeed change la donne en analysant les tendances d'une année à l'autre pour aider à prévoir la demande avec plus de précision. Les commerçants des principaux secteurs verticaux comme les articles de sport et de plein air ainsi que la maison et le jardin peuvent désormais prendre des décisions d'achat plus éclairées et s'assurer qu'ils disposent des bons produits au bon moment. »

Grâce à l'ajout de la fonction de prévisions saisonnières, les détaillants seront en mesure de générer des recommandations de commande encore plus précises qui tiennent compte des événements saisonniers comme les jours fériés, les célébrations annuelles récurrentes, les changements de température saisonniers, les grands événements sportifs, etc. Les commerçants qui utilisent Analyses Lightspeed ont déjà constaté une augmentation de leur bénéfice brut d'environ 13 000 $, selon la valeur habituelle des stocks tenus par les commerçants Lightspeed1.

Contrairement à d'autres solutions qui nécessitent des intégrations tierces ou une analyse manuelle des données, la fonction de prévisions saisonnières de Lightspeed est directement intégrée à sa plateforme PDV. En offrant un tel niveau de renseignements intégrés, Lightspeed continue d'innover et de se démarquer dans le secteur de la vente au détail.

Comment la fonction de prévisions saisonnières de Lightspeed aide les détaillants à garder une longueur d'avance

D'après un récent sondage d'opinion mené par Lightspeed auprès de détaillants, la planification d'inventaire constitue un défi majeur. La fonction de prévisions saisonnières de Lightspeed et les nouveaux outils fondés sur les données peuvent aider à résoudre ce problème :

Prévisions inexactes : ~39 % des commerçants souhaitent mieux connaître les quantités commandées 2 . Les prévisions saisonnières affinent l'exactitude des prévisions pour les périodes de pointe saisonnières en analysant les tendances de ventes antérieures plutôt que de se limiter seulement aux données récentes.

. Les prévisions saisonnières affinent l'exactitude des prévisions pour les périodes de pointe saisonnières en analysant les tendances de ventes antérieures plutôt que de se limiter seulement aux données récentes. Rupture de stock et surplus : Les commerçants consacrent en moyenne 22 heures par semaine aux tâches d'inventaire et 20 heures aux commandes et aux réapprovisionnements 2 . En automatisant les recommandations de réapprovisionnement, Lightspeed aide à réduire les ruptures de stock et les surplus tout en optimisant le flux de trésorerie. Les commerçants qui utilisent Analyses Lightspeed constatent une diminution du nombre de jours en rupture de stock d'environ 26 % pour les articles les plus vendus 3 , ce qui peut contribuer à stimuler leurs ventes en réapprovisionnant plus rapidement les produits les plus demandés.

. En automatisant les recommandations de réapprovisionnement, Lightspeed aide à réduire les ruptures de stock et les surplus tout en optimisant le flux de trésorerie. Les commerçants qui utilisent Analyses Lightspeed constatent une diminution du nombre de jours en rupture de stock d'environ 26 % pour les articles les plus vendus , ce qui peut contribuer à stimuler leurs ventes en réapprovisionnant plus rapidement les produits les plus demandés. Des rapports manuels laborieux : Près de 50 % des commerçants souhaitent diminuer le travail manuel requis pour produire des rapports2. Analyses Lightspeed simplifie les opérations grâce à la production de rapports personnalisés, aux rapports programmés et aux recommandations de commande automatisées.

En plus des prévisions saisonnières, Analyses Lightspeed offre désormais des capacités améliorées pour aider les détaillants à mieux comprendre leurs défis opérationnels. Avec les nouvelles visualisations de ventes, Lightspeed permet aux commerçants de voir dynamiquement les tendances de ventes à l'aide de graphiques linéaires interactifs. Cette fonction simplifie les données complexes et permet aux entreprises de suivre et de comparer les performances au fil du temps, leur assurant ainsi de pouvoir anticiper les changements du marché, tout en donnant aux décideurs la capacité d'agir avec confiance et précision.

Lightspeed améliore également la fonction de tendances de commandes de NuORDER, offrant aux acheteurs une meilleure visibilité sur les produits, catégories, tailles et couleurs les plus performants. Avec NuORDER, il est possible d'obtenir les tendances des 25 meilleurs produits et les catégories les plus vendues, en taille et en couleur. Cette fonction est désormais accessible aux clients de NuORDER aux États-Unis.

Grâce à ces améliorations globales, les acheteurs disposent d'analyses basées sur les tendances, ce qui leur permet d'approvisionner les produits les plus demandés afin de stimuler les ventes et de réduire le gaspillage.

Les nouvelles fonctions d'Analyses Lightspeed, désormais accessibles à tous les commerçants utilisant Lightspeed pour détaillants en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs, peuvent aider à réduire les erreurs humaines, à optimiser la planification d'inventaire et à accroître la rentabilité générale--permettant ainsi aux détaillants de prendre des décisions fondées sur les données en toute confiance.

Méthodologie

1 Le montant de 13 373 $ correspond à la différence estimée de bénéfice brut entre (1) les clients qui utilisent activement Analyses Lightspeed pour gérer leurs commandes de réapprovisionnement et (2) ceux qui, bien qu'ayant accès à l'outil, ne l'utilisent pas activement. Cette différence est calculée en multipliant le bénéfice brut sur investissements en stocks (BBSIS) médian des groupes d'échantillons respectifs par la valeur médiane des stocks des commerçants utilisant Lightspeed pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, puis en prenant la différence. Les résultats ne provenant pas de ces échantillons peuvent varier en fonction de la région et d'autres facteurs. Le « BBSIS » ne correspond pas aux revenus ou au bénéfice brut générés par Lightspeed.

2 Lightspeed a mené un sondage auprès des consommateurs en juillet 2024 en recourant aux services d'un fournisseur de sondages tiers, Medallia. Plus de 2000 réponses ont été recueillies en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, en Afrique, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. Les répondants devaient utiliser un logiciel de point de vente pour vendre des produits de détail.

3 Les articles les plus vendus correspondent aux 5 % des UGS les plus performants (en revenus) au cours de la période d'analyse (le trimestre ayant pris fin le 31 décembre 2024). 26 % correspond à la différence de proportion de jours en rupture de stock entre (1) les clients ayant accès à Analyses Lightspeed et (2) une cohorte de commerçants de taille similaire n'ayant pas accès à Analyses Lightspeed. Plus précisément, la médiane du groupe d'échantillons (1) a connu des ruptures de stock 20 % du temps, tandis que la médiane du groupe d'échantillons (2), 27 % du temps. Les résultats ne provenant pas de ces échantillons peuvent varier en fonction de la région et d'autres facteurs.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les offres de produits de Lightspeed et la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

