Lightspeed Commerce s'intègre à l'API des conversions Meta pour aider les détaillants à mesurer les ventes en magasin générées par les publicités numériques

Grâce à Lightspeed avec l'API des conversions Meta, les détaillants peuvent connecter leurs magasins directement à Meta, synchroniser automatiquement leur catalogue de produits en magasin et transmettre de manière sécurisée les transactions de leurs points de vente vers l'API des conversions Meta. Cela leur permet de mener des campagnes plus intelligentes et mieux ciblées, en plus d'obtenir une vision du retour sur investissement publicitaire, sans avoir besoin d'une boutique en ligne ni d'une configuration complexe.

Pour de nombreux détaillants physiques, la publicité numérique influence depuis longtemps la fréquentation des magasins, mais il a toujours été difficile de mesurer cet impact. Les campagnes ont souvent été optimisées en fonction d'actions en ligne telles que les clics ou les visites sur le site, conduisant à une sous-représentation des achats en magasin dans les données de performance. En transmettant à Meta les données relatives aux transactions en magasin provenant de Lightspeed détaillants, cette intégration permet de combler cette lacune, offrant ainsi une mesure plus précise et une optimisation plus efficace des campagnes.

« Les détaillants ont toujours su que les publicités en ligne influencent ce qui se passe dans leurs magasins, mais ils ne disposaient pas forcément d'un moyen précis de le mesurer », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Grâce à cette intégration, nous comblons enfin cette lacune. Nous offrons aux détaillants traditionnels l'accès à des données d'attribution et d'analyse publicitaire qui étaient autrefois réservées aux grands acteurs du commerce électronique. Cette intégration montre précisément comment l'engagement numérique peut générer des résultats concrets et permettre aux détaillants de se développer en toute confiance dans un environnement de plus en plus complexe. »

Cette intégration permet également de réduire la charge de travail manuel à laquelle étaient auparavant confrontés de nombreux détaillants. Au lieu d'exporter et de formater des feuilles de calcul, Lightspeed avec l'API des conversions Meta synchronise automatiquement en arrière-plan les catalogues de produits et les données transactionnelles.

Conçue aussi bien pour les commerçants exclusivement hors ligne que pour ceux omnicanaux, cette intégration apporte une valeur ajoutée à tous les niveaux. Les détaillants disposant uniquement de magasins physiques peuvent utiliser Facebook et Instagram pour promouvoir leurs articles en stock, recibler des audiences locales et mesurer le nombre de ventes en magasin générées par leurs publicités, sans avoir besoin d'un site de commerce électronique. Les commerçants omnicanaux qui font déjà de la publicité sur les technologies Meta bénéficient d'une vue unifiée des performances : les transactions en magasin étant directement transmises à l'API des conversions Meta, les rapports de campagne gagnent en précision et l'IA de Meta peut optimiser les publicités en fonction des revenus générés sur l'ensemble des canaux.

Meta et Lightspeed collaborent pour aider les détaillants à renforcer le lien entre la découverte en ligne et les ventes en magasin. Grâce à l'intégration de Lightspeed à l'API des conversions Meta, les commerçants peuvent transmettre des données de vente unifiées qui aident à améliorer la pertinence des publicités, à optimiser les performances des campagnes et à livrer des mesures plus précises, favorisant ainsi la croissance sur l'ensemble des canaux de vente.

Lightspeed avec l'API des conversions Meta inclut la synchronisation automatique des transactions des PDV, la prise en charge native de l'API des conversions Meta côté serveur, la création de catalogues hors ligne pour les détaillants sans commerce électronique, ainsi qu'une intégration conçue selon les dernières normes techniques de Meta. Il s'agit de l'une des premières solutions spécialement conçues pour offrir aux détaillants traditionnels une connexion directe et continue entre les données de leurs magasins physiques et les publicités Meta.

Lightspeed avec l'API des conversions Meta est désormais disponible pour les clients de Lightspeed détaillants. Vous pouvez obtenir plus d'informations ici.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

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Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

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