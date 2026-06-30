MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d'une centaine de pays, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un partenariat élargi avec Klaviyo, la plateforme autonome de gestion de la relation client B2C. Ce partenariat apporte des fonctionnalités de marketing omnicanal, de courriels et de textos automatisés en temps réel directement dans Lightspeed détaillants, offrant aux commerçants un moyen simple et axé sur les données de renforcer leurs relations clients et d'aider à augmenter la valeur à vie.

Lightspeed et Klaviyo lancent une intégration pour offrir aux commerçants une automatisation marketing (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

En intégrant Klaviyo à Lightspeed détaillants, Lightspeed permet aux commerçants d'automatiser les communications personnalisées avec leurs clients sans avoir à traiter manuellement les données ni à utiliser des outils fragmentés. L'intégration synchronise en temps réel les données relatives aux clients, aux ventes et aux produits, ce qui permet aux commerçants de lancer facilement des flux de cycle de vie tels que des campagnes de bienvenue, d'après-achat et de reconquête, ainsi que des initiatives omnicanales ciblées.

« Grâce à ce partenariat, les commerçants peuvent cesser de jongler avec plusieurs outils et se concentrer sur leur croissance », a déclaré John Shapiro, chef du produit chez Lightspeed. « Lightspeed et Klaviyo offrent aux détaillants une automatisation du marketing intégrée, fiable et alimentée par les données de leur propre commerce, afin qu'ils puissent consolider leurs relations avec leurs clients, fidéliser leur clientèle et rester compétitifs. »

« Chez Klaviyo, nous pensons que les données sont la base des expériences client significatives », a déclaré Eddie O'Brien, chef des partenariats chez Klaviyo. « Grâce à cette intégration, nous offrons aux commerçants de Lightspeed un moyen intégré de transformer leurs analyses en actions, les aidant ainsi à atteindre leurs clients plus efficacement et à se développer en toute confiance. »

Ce lancement permet la synchronisation automatique des profils clients, de l'historique des commandes, des articles de catalogue et des coupons. Les commerçants peuvent lancer des campagnes automatisées telles que des messages de bienvenue, des messages après-achat et des flux de réengagement, le tout basé sur les données recueillies en magasin et en ligne.

Le partenariat entre Lightspeed et Klaviyo peut avoir un impact particulièrement important pour les détaillants dans les secteurs à forte valeur récurrente tels que l'habillement, les chaussures et les produits de beauté, où la rétention et les initiatives personnalisées peuvent stimuler la croissance. Cette intégration est maintenant disponible pour les commerçants Lightspeed.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

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Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les offres de produits et les partenariats de Lightspeed. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

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