Lightspeed Commerce fait progresser sa vision du commerce unifié en proposant des innovations en matière d'IA, de paiements, d'exécution de commandes et d'opérations

Les commerçants des secteurs de la vente au détail et de la restauration sont de plus en plus contraints d'en faire plus avec moins, devant composer avec des systèmes disparates, des processus manuels et l'accroissement de la complexité de leurs activités. Les plus récentes innovations de Lightspeed s'attaquent directement à ces défis en offrant de nouveaux outils alimentés par l'IA, des fonctionnalités d'exécution de commandes renforcées, une gestion multi-emplacement améliorée et un rapprochement automatisé des paiements.

Un des grands thèmes de cette dernière vague est l'investissement soutenu de Lightspeed dans sa plateforme Paiements Lightspeed. Les innovations introduites au cours de la dernière année pour les secteurs de la vente au détail et de la restauration, notamment l'enregistrement des modes de paiement, la préautorisation, le rapprochement automatisé et les nouvelles mises à niveau matérielles, contribuent à réduire la quantité de tâches manuelles et les erreurs pour les commerçants, à accélérer le service, à simplifier les opérations de fin de journée et à créer des expériences clients plus fluides. En rassemblant une plus grande partie du cycle de paiement au sein d'une seule et même plateforme, Lightspeed permet aux entreprises d'épargner temps et énergie tout en exerçant leurs activités avec plus d'exactitude et d'assurance.

« Les nouveautés que nous avons lancées ce trimestre témoignent de notre engagement continu à aider les entreprises ambitieuses à réduire les frictions dans le cadre de leurs activités », explique Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « De la simplification des tâches quotidiennes à l'amélioration de la visibilité des données sur les ventes, en passant par l'accélération du processus de paiement et la simplification de l'exécution des commandes sur l'ensemble des canaux, ces innovations ont été conçues pour aider nos clients à être plus rapides, à travailler plus intelligemment et à offrir des expériences clients de qualité avec assurance. »

Voici certaines des innovations sur Lightspeed détaillants et Lightspeed restaurateurs :

Vente au détail

Lightspeed et Klaviyo lancent une intégration visant à offrir aux détaillants une solution d'automatisation marketing



En connectant Klaviyo à Lightspeed détaillants, Lightspeed permet aux commerçants d'automatiser leurs communications personnalisées avec leurs clients, sans avoir à traiter manuellement les données ni à utiliser des outils disparates. L'intégration synchronise les données sur les clients, les ventes et les produits en temps réel pour que les commerçants puissent facilement lancer des flux de cycles de vie complets, allant des campagnes de bienvenue, d'après-vente et de réengagement aux communications omnicanales ciblées.

L'outil de création Blogue IA permet aux détaillants de générer du trafic et des ventes grâce à leur contenu



Grâce au nouvel outil de création Blogue IA, les commerçants peuvent produire sans effort des articles de blogue optimisés pour le SEO en quelques minutes. En proposant des suggestions de sujets automatisées et des rappels de publication, cet outil permet aux détaillants de maintenir un calendrier éditorial cohérent et professionnel, qui aide à générer du trafic et à stimuler les ventes. Des options de mise en page avancées, des paramètres SEO intégrés et une prise en charge multilingue permettent de s'assurer que les articles sont adaptés pour atteindre et interpeller les publics cibles. Les commerçants peuvent donc développer leur stratégie de contenu sans devoir créer manuellement chaque article.

Le générateur de sections par IA dans Assistant IA aide les commerçants à optimiser plus rapidement le contenu de leur site web



Le nouveau générateur de sections par IA dans Assistant IA permet aux commerçants de créer plus rapidement du contenu de haute qualité pour leur site web, en adéquation avec leur image de marque. En donnant aux commerçants la possibilité de prévisualiser les modifications directement dans l'éditeur et en proposant une interface intuitive et conversationnelle pour affiner les réglages, cet outil permet d'assurer que les mises à jour du site web correspondent à la vision unique de leur marque. Ce flux de travail fluide et adapté au contexte fait gagner un temps précieux et permet aux commerçants d'offrir à leurs clients des expériences numériques plus engageantes et personnalisées.

L'appli Numériseur Lightspeed aide maintenant le personnel en magasin à augmenter la valeur du panier lors du passage à la caisse



Numériseur Lightspeed affiche maintenant des suggestions de ventes croisées basées sur les données, directement sur le plancher et à la caisse. Les recommandations de produits fréquemment achetés ensemble, alimentées par une analyse de marché du panier sur 90 jours, s'affichent sur l'écran des détails du produit lors de la recherche et sont actualisées de manière dynamique sur l'écran de vente au fur et à mesure que des articles sont ajoutés au panier, aidant ainsi le personnel de vente à proposer des produits complémentaires adaptés, quel que soit leur niveau d'expérience.

Les comptes clients omnicanaux offrent plus de commodité aux clients



Les clients qui effectuent des achats auprès des commerçants utilisant Lightspeed détaillants peuvent désormais consulter l'historique de leurs commandes et gérer leurs points fidélité via le nouveau portail client omnicanal. Cette expérience aide les commerçants à faire le pont entre les achats en magasin et ceux en ligne tout en offrant à la clientèle la commodité à laquelle elle s'attend de plus en plus.

L'aperçu des ventes par marque de NuORDER permet aux marques d'avoir une meilleure visibilité sur leur performance de vente en gros



NuORDER offre maintenant une vue centralisée de la performance des ventes en gros, ce qui permet aux marques de faire le suivi de leurs commandes, de leur revenu, des unités vendues et des meilleurs vendeurs en un seul et même endroit. Le tableau de bord, qui présente de manière claire les tendances de ventes sur 12 mois et les meilleurs vendeurs, offre aux marques un moyen plus rapide et plus intuitif de comprendre leur performance sans avoir à recourir à des feuilles de calcul manuelles.

Restauration

Les nouvelles améliorations apportées à IA Lightspeed fournissent des analyses sur les opérations et les tâches aux restaurateurs



IA Lightspeed fournit des analyses personnalisées alimentées par l'IA lorsque les commerçants se connectent à leur arrière-guichet. En posant une question en langage naturel, les restaurateurs peuvent générer rapidement des graphiques et des analyses sur mesure, puis épingler leurs rapports préférés afin que les informations essentielles soient toujours à portée de main. Pour les commerçants qui utilisent Tâches Lightspeed afin de créer des listes de contrôle pour offrir un service uniforme, ces derniers peuvent également demander à IA Lightspeed de mettre en évidence les problèmes opérationnels en s'appuyant sur les analyses issues de ces listes dans l'ensemble de leurs établissements. Les équipes peuvent ainsi repérer ce qui nécessite une attention particulière sans avoir à parcourir chaque note et chaque commentaire.

Lightspeed lance la fonction Gestion multi-sites pour simplifier la gestion d'établissements multiples



Gestion multi-sites offre aux exploitants en restauration une solution centralisée pour administrer différents établissements à partir d'un tableau de bord unique. Dans cette première version, la fonctionnalité permet aux entreprises de partager des articles, de créer des menus et de synchroniser les mises à jour pour leurs différents emplacements en quelques clics tout en offrant la possibilité aux établissements individuels d'apporter des changements par région lorsque nécessaire.



Des mises à jour sont prévues à l'avenir afin d'introduire de nouvelles fonctionnalités, notamment la gestion des autorisations des utilisateurs, l'affichage des factures pour l'ensemble de l'entreprise et la production de rapports consolidés améliorés.

La plateforme Paiements Lightspeed automatise le rapprochement pour les entreprises de la restauration



Grâce à Paiements Lightspeed, le rapprochement prend automatiquement en compte les pourboires, les additions partagées, les rétrofacturations et les ajustements de pourboire, ce qui aide les exploitants à repérer rapidement les incohérences entre les données du PDV et les dépôts bancaires. Ainsi, les gérants n'ont plus à passer des heures à équilibrer les comptes après le service et peuvent boucler leur journée plus rapidement avec une meilleure idée du véritable flux de trésorerie.

Le nouveau widget de réservation offre aux restaurants un meilleur contrôle du parcours client



Réservations Lightspeed est désormais doté d'un widget de réservation amélioré qui permet aux clients du secteur de la restauration de recevoir leurs réservations directement à partir de leur site web. En offrant à la clientèle la possibilité de faire une réservation sans quitter le site du restaurant, le nouveau widget propose une expérience de réservation plus fluide tout en offrant aux exploitants la capacité de générer un plus grand nombre de réservations durant le parcours client.

Pour en savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalités, rendez-vous sur le site web de Lightspeed.

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

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Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les partenariats et les offres de produits de Lightspeed ainsi que la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

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