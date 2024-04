Les mises à jour de produits du quatrième trimestre présentent des innovations basées sur des données dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration afin d'accroître la valeur ajoutée et l'efficacité opérationnelle pour les clients.

MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales présente aujourd'hui la multitude de produits et de services déployés au cours du quatrième trimestre afin d'accroître l'évolutivité grâce à des analyses fondées sur les données et d'améliorer l'expérience des clients de nos commerçants.

« Lorsque nous examinons les moyens les plus efficaces de soutenir nos commerçants, nous sommes constamment motivés par la recherche de nouvelles occasions pour les aider à développer, optimiser et personnaliser l'expérience client », a déclaré Dax Dasilva, Fondateur et Chef de la direction de Lightspeed. « Au quatrième trimestre, nous avons livré plusieurs nouveaux produits passionnants qui aident nos clients à mieux accéder à leurs données, à prévoir leurs besoins en approvisionnement et à créer une expérience client plus fluide. C'est grâce à des innovations comme celles-ci que nos commerçants peuvent économiser d'innombrables heures et réduire leurs frais d'exploitation, alors qu'ils cherchent à se développer dans un environnement concurrentiel. »

Les innovations de Lightspeed au quatrième trimestre ont introduit une multitude de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration, notamment :

Vente au détail

Prix basés sur la marge de profit : Dans le but de faciliter la gestion et le suivi de la rentabilité des produits, Lightspeed a introduit une fonction de prix basés sur la marge de profit. Les détaillants peuvent désormais utiliser les marges pour modifier les prix, puis la plateforme Lightspeed pour détaillants calculera automatiquement la majoration et le prix adéquats en fonction de la marge souhaitée pour chaque produit et ses variantes.

Identifier les ruptures de stock : Les données de Lightspeed montrent que les 5 % de produits les plus vendus au détail sont en rupture de stock plus de 21 % du temps. Les détaillants utilisant les plans Avancé et Entreprise peuvent désormais prendre en compte l'historique des périodes de rupture de stock pour identifier les tendances de vente et les occasions manquées afin de commander avec précision et d'éviter de rater des ventes. Cela les aidera à réduire le nombre de jours en rupture de stock et à adapter leurs commandes en fonction de la rapidité d'écoulement de leurs produits.

Amélioration du suivi des commandes avec Apple Wallet : Cette intégration permet aux détaillants d'offrir à leurs clients un suivi continu de leurs commandes directement via Apple Wallet, ce qui évite aux consommateurs d'avoir à parcourir des courriels ou à se rendre sur des sites tiers. Les mises à jour en temps réel et les avis automatisés améliorent la visibilité quant à l'état des commandes, réduisent les demandes de renseignements des clients et font gagner un temps précieux, ce qui permet aux détaillants de se concentrer sur d'autres tâches essentielles. En simplifiant l'expérience après l'achat, les détaillants peuvent fidéliser leurs clients et augmenter leurs ventes.

Liens de paiement : Faciliter le paiement par les clients, partout et à tout moment. Les commerçants peuvent désormais envoyer un lien avec leur reçu pour permettre aux clients de payer leur solde. Les commerçants sont informés en temps réel de la finalisation du paiement d'un client.

Restauration

Améliorations majeures apportées à Commande mobile : Les améliorations de la plateforme de commande en ligne de Lightspeed pour restaurateurs comprennent l'historique des commandes et la gestion des comptes pour les clients des commerçants Lightspeed, ce qui permet de commander à nouveau rapidement et d'améliorer la fidélité des clients, ainsi que de nouvelles fonctions de rapports pour les commerçants Lightspeed afin de suivre les paiements grâce à la fonctionnalité « scannez et payez » du système Lightspeed pour restaurateurs.

Recommandations de configuration alimentées par l'IA : Les recommandations alimentées par l'IA permettent aux commerçants utilisant Lightspeed pour restaurateurs d'éviter le processus laborieux de recherche des paramètres antérieurs lorsqu'ils modifient leurs menus, ce qui simplifie le processus et permet de gagner un temps précieux.

Nouvelles intégrations de logiciels tiers : Parmi les nouvelles intégrations lancées au quatrième trimestre dans le secteur de la restauration, on compte TheFork (La Fourchette), une plateforme de réservation mondiale de premier plan; Dirmeier, un système automatisé de distribution de boissons; et un nouveau composant de soutien pour les restaurants Lightspeed permettant de rapprocher les dépôts entre les parties dans l'écosystème mondial de la technologie de la restauration.

Lightspeed propulse les meilleures entreprises du monde, notamment : Saks, Nordstrom, Brunello Cucinelli, Rag & Bone, Kendra Scott, Barbour, Tecnica, Arc'teryx et Shiseido.

