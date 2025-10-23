Ce prix souligne les entreprises à la croissance la plus rapide du secteur des technologies, médias et télécommunications, en fonction du pourcentage de croissance des revenus au cours des quatre dernières années d'activité. Cette catégorie vise les entreprises qui ont enregistré un revenu d'au moins 10 millions de dollars en 2021 et d'au moins 50 millions de dollars en 2024. Pour le prix de cette année, Lightspeed s'est distinguée avec un pourcentage de croissance de 318 %, se classant ainsi au 6e rang des entreprises ayant fait preuve d'une croissance et d'une innovation exceptionnelles au sein du secteur des technologies.

« Cette reconnaissance de Deloitte souligne l'engagement de Lightspeed à stimuler l'innovation pour les entreprises indépendantes qui sont le pilier de nos communautés », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Une croissance soutenue à ce niveau n'est possible que grâce à la confiance de nos clients, au dévouement continu de notre équipe envers l'excellence de nos produits et à notre vision qui consiste à redéfinir le commerce à l'échelle mondiale. »

« Les Entreprises-Leaders du secteur illustrent la force pérenne et le succès avéré du paysage commercial canadien », a souligné Amanda Perran, coresponsable du palmarès national Technologie Fast 50 de Deloitte Canada. « Fortes de leur expérience en matière de réussite et de résilience, elles continuent de redéfinir les normes d'excellence, stimulant une croissance durable et inspirant le progrès pour l'ensemble des entreprises technologiques canadiennes. »

« Ces entreprises prestigieuses ont toujours fait preuve de leadership et d'une innovation de haut niveau dans leurs secteurs respectifs », a ajouté Brendan Cooper, coresponsable du palmarès national Technologie Fast 50 de Deloitte Canada. « Leur engagement continu envers l'excellence et leur capacité à s'adapter à un marché en constante évolution sont à l'origine de changements significatifs, tant au sein de leurs organisations que dans l'ensemble du secteur technologique canadien. Leurs accomplissements servent d'exemples inspirants quant à la manière dont les entreprises canadiennes bien établies façonnent un avenir prospère et dynamique. »

À propos du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte

Le palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal palmarès de sociétés technologiques au Canada. Soulignant la croissance des affaires, l'innovation et l'entrepreneuriat, il comprend trois différentes catégories : Technologie Fast 50, Entreprises--Leaders du secteur et Sociétés prometteuses. Le palmarès reconnaît également des sociétés du palmarès nord-américain Technology Fast 500MC, qui cible les sociétés de technologie des États-Unis et du Canada. Les commanditaires du palmarès 2025 incluent RBCx, Osler, EDC, le Conseil canadien des innovateurs, TMX, Lafond et le Globe and Mail. Pour de plus amples renseignements, consultez www.fast50.ca .

À propos de Lightspeed

Lightspeed est la plateforme unifiée de point de vente et de paiement qui propulse les entreprises au cœur des communautés dans plus d'une centaine de pays. Partenaire de choix pour les entrepreneurs ambitieux des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration, Lightspeed aide à accélérer la croissance, à offrir une expérience client inégalée et à fonctionner plus intelligemment sur tous les canaux et dans tous les emplacements.

Notre technologie omnicanale rapide et flexible allie des solutions avancées de point de vente et de commerce électronique avec des paiements intégrés, une gestion d'inventaire, des rapports en temps réel, une gestion du personnel et des fournisseurs, des services financiers et un réseau exclusif de vente en gros. Grâce à des analyses et à une assistance d'experts, Lightspeed aide les entreprises à fonctionner plus efficacement et à se concentrer sur ce qu'elles font le mieux.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est cotée à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD), et dispose d'équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

