Les économies réalisées grâce à la réorganisation seront redéployées dans les secteurs de croissance de Lightspeed.

Lightspeed réaffirme ses perspectives financières pour les revenus de l'exercice 2025 et le BAIIA ajusté1.

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX : LSPD) (« Lightspeed » ou la « Société »), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, a annoncé aujourd'hui une réorganisation dans le but d'optimiser davantage ses opérations afin de mettre en œuvre la stratégie de croissance rentable ciblée de la Société. Cette initiative vise à prioriser les ressources dans les secteurs stratégiques de l'entreprise, maximiser l'opportunité de croissance à long terme de la Société, ainsi que redéfinir la structure organisationnelle et les opérations d'autres secteurs de l'entreprise.

Cette réorganisation touche environ 200 personnes, et les économies qui en résulteront seront redéployées dans d'autres secteurs d'activité de Lightspeed, conformément à l'objectif stratégique de la Société, qui est de continuer à stimuler une croissance rentable. Lightspeed s'attend à ce que la majorité des frais de restructuration soient encourus au cours du troisième trimestre de l'exercice 2025.

« Comme nous en avons discuté lors de notre conférence téléphonique des résultats du deuxième trimestre qui a eu lieu le 7 novembre, Lightspeed se concentre à croître là où nous avons la meilleure adéquation produit-marché et sommes bien positionnés pour exceller, en particulier dans les secteurs du commerce de détail en Amérique du Nord et de la restauration dans la région EMEA. Nous continuerons à fournir des services et des produits exceptionnels à tous nos clients, en mettant l'accent sur la réduction de la complexité de nos activités et le renforcement de notre positionnement concurrentiel », a déclaré le fondateur et chef de la direction de Lightspeed, Dax Dasilva. « Depuis mon retour en tant que chef de la direction, Lightspeed a redoublé d'efforts pour mettre en œuvre notre stratégie de croissance rentable. L'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre engagement à bâtir une organisation capable de déployer son plein potentiel. »

La Société continue de s'engager dans l'examen d'alternatives stratégiques qu'elle a annoncé précédemment. La réorganisation annoncée aujourd'hui fait partie des efforts d'optimisation de Lightspeed visant à atteindre une croissance rentable, et n'affecte pas, ou ne freine pas, le processus d'examen stratégique en cours. À ce moment-ci, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'issue de cet examen stratégique.

Lightspeed réaffirme ses perspectives financières précédemment établies en matière de revenus et de BAIIA ajusté, telles que présentées dans son communiqué de presse du 7 novembre 2024.1

___________________________ 1 Les perspectives financières ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction concernant notre rendement financier et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Voir les sections intitulées « Perspectives financières », « Hypothèses des perspectives financières » et « Énoncés prospectifs » du communiqué de presse du 7 novembre 2024 sur les résultats de l'entreprise pour les hypothèses, les risques et les incertitudes liées aux perspectives de Lightspeed, ainsi que la section intitulée « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse. Les perspectives financières sont entièrement qualifiées par ces sections.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements mondiaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web : fr.lightspeedhq.com.

Suivez-nous sur les médias sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant concernant les perspectives financières de l'exercice 2025 de Lightspeed (notamment les perspectives de revenus et de BAIIA ajusté), les initiatives de réorganisation et de réduction des coûts, l'examen d'alternatives stratégiques par Lightspeed, le processus relatif à cet examen et les résultats potentiels de ce dernier. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Pour plus d'information : Relations avec les médias de Lightspeed : [email protected]; Relations avec les investisseurs de Lightspeed : Gus Papageorgiou, [email protected]