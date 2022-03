Afin de mieux aligner son personnel et son organisation pour la prochaine phase de croissance de l'entreprise, Brandon Nussey supervisera l'efficacité opérationnelle de l'entreprise dans le rôle nouvellement créé de chef de l'exploitation, et Asha Bakshani dirigera l'équipe des finances de Lightspeed en tant que chef des finances. Ces promotions entreront en vigueur le 23 mai 2022. Rani Hammond, une dirigeante accomplie dans le domaine des ressources humaines à l'échelle mondiale, a été embauchée à titre de chef du personnel de Lightspeed et assumera ses nouvelles fonctions le 18 avril 2022.

« Au cours des dernières années, Lightspeed a connu une croissance spectaculaire, ajoutant des milliers de nouveaux employés partout dans le monde, de nouvelles capacités, ainsi qu'une forte croissance des revenus. Notre équipe de direction doit également évoluer pour soutenir l'entreprise que nous sommes en train de devenir », a déclaré le chef de la direction, JP Chauvet. « Brandon, Asha et Rani sont des leaders passionnés de calibre mondial. Grâce à leur leadership éprouvé, je suis convaincu que Lightspeed est bien placée pour tirer parti des possibilités qui s'offrent à nous, alors que nous traçons le chemin vers la rentabilité et que nous continuons d'innover et d'offrir de la valeur à nos clients, à nos employés et à nos actionnaires. »

Brandon Nussey est chef des finances de Lightspeed depuis avril 2018. Il a dirigé les premiers appels publics à l'épargne de l'entreprise aux Bourses de Toronto et de New York, et il a assumé des responsabilités opérationnelles supplémentaires pendant son mandat. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de chef de l'exploitation, M. Nussey dirigera l'exécution des opérations en mettant l'accent sur le parcours de Lightspeed vers la rentabilité. Il supervisera toutes les opérations de base de l'entreprise, y compris les opérations liées aux personnes, aux systèmes, aux services juridiques, aux TI, aux paiements et aux services financiers, ainsi qu'à l'intégration des acquisitions. M. Nussey sera également à la tête des principaux partenariats commerciaux stratégiques de Lightspeed et contribuera à la réussite de la mise en œuvre des stratégies de services financiers de Lightspeed pour ses clients.

Asha Bakshani a fait ses preuves dans la direction de toutes les fonctions liées aux finances, y compris les rapports financiers, la comptabilité de base, les audits internes, la planification et l'analyse financières et la fiscalité. À titre de chef des finances, Mme Bakshani sera chargée de continuer de superviser la fonction financière de Lightspeed, ainsi que les relations avec les investisseurs de la société, et relèvera directement du chef de la direction. Mme Bakshani cumule plus de 15 ans d'expérience en tant que responsable des finances dans le secteur de la technologie et des médias. Elle est en vedette dans le balado Inside Lightspeed de ce trimestre. L'interview exclusive est maintenant disponible sur toutes les grandes plateformes de diffusion en continu.

Avant de rejoindre Lightspeed, Mme Bakshani était vice-présidente principale des finances chez Cineflix, une entreprise de production et de distribution médiatique. Auparavant, elle a travaillé près de 10 ans en comptabilité publique chez Deloitte, elle est membre des Comptables professionnels agréés du Canada (anciennement : l'Institut Canadien des Comptables Agréés) et elle détient le titre de CFA.

Rani Hammond a été embauchée comme nouvelle chef du personnel de Lightspeed Commerce. Mme Hammond rejoint Lightspeed Commerce après avoir travaillé chez GenesisCare, un fournisseur de services de soins de santé mondial, où elle a occupé le poste de chef des ressources humaines et responsable de la culture.

Mme Hammond compte plus de 20 ans d'expérience en gestion et en direction des ressources humaines. Avant GenesisCare, elle supervisait des équipes de ressources humaines, de gestion des talents et de recrutement à l'échelle mondiale pour 2U, un chef de file dans la prestation de formation numérique. Mme Hammond a également travaillé pendant six ans pour Hilton Worldwide en tant que vice-présidente des ressources humaines et vice-présidente de la performance et de la planification des marques mondiales.

Elle est diplômée de l'Université Bond en Australie, avec un baccalauréat en commerce en gestion des ressources humaines et un baccalauréat ès arts en psychologie.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour en savoir plus, visitez le www.lightspeedhq.com .

