Axées sur l'amélioration de l'efficacité commerciale et opérationnelle, les mises à jour déployées au cours des derniers mois ont rationalisé la gestion d'affaires pour optimiser les processus, anticiper les possibilités de ventes et établir des comparaisons financières avec les normes sectorielles.

« Nous avons livré des innovations technologiques de pointe très intéressantes au cours du dernier trimestre », indique Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « Que vous soyez un détaillant cherchant à mieux capitaliser sur les possibilités de ventes de produits, ou un restaurateur qui a besoin de mieux comprendre ses activités par rapport à celles de ses pairs, nous proposons de réelles opportunités pour améliorer la performance commerciale et maximiser les ventes. »

Les innovations de Lightspeed au deuxième trimestre apportent de nouvelles fonctionnalités qui avantagent les secteurs de la vente au détail et de la restauration, notamment :

Vente au détail

Augmentation des possibilités de ventes et gestion optimale des stocks avec le module Analyses pour détaillants

Lancé à l'échelle mondiale au mois d'août, Analyses pour détaillants permet aux clients de Lightspeed de mieux déterminer les possibilités de ventes en utilisant des données antérieures et en temps réel pour prévoir les ruptures de stock et créer des bons de commande en anticipant la demande.

Protection des ventes et tranquillité d'esprit avec le mode hors ligne

Les détaillants qui utilisent les modules de Lightspeed peuvent poursuivre leurs activités en cas de panne grâce au mode hors ligne. Lorsqu'un terminal détecte une interruption de l'accès internet, le détaillant est invité à activer le mode hors ligne sur son point de vente Lightspeed pour exécuter les paiements. Les commerçants peuvent ainsi saisir les montants de façon manuelle et demander aux clients de payer par carte comme à l'habitude. Les paiements sont enregistrés dans le terminal et, lorsque l'accès à internet est rétabli, tous les paiements enregistrés sont transférés à Lightspeed et mis à jour dans le portail du détaillant.

Distribution automatique des commandes vers plusieurs emplacements

Distribuer les stocks d'un bon de commande vers plusieurs emplacements peut s'avérer difficile. Avec la fonction de commandes à plusieurs emplacements de Lightspeed, les détaillants peuvent désormais produire un seul bon de commande qui crée un transfert automatique vers de multiples emplacements à la suite de la réception des stocks dans un entrepôt.

Les versements instantanés pour les détaillants seront disponibles au Royaume-Uni

Le flux de trésorerie est essentiel à la bonne gestion d'une entreprise. Grâce au lancement des versements instantanés pour les commerçants du Royaume-Uni admissibles, ces derniers pourront bientôt accéder à leurs fonds dès que le paiement d'un achat sera effectué, et ce, même les fins de semaine et les jours fériés. Ces fonds leur permettront de couvrir les dépenses quotidiennes, de payer les factures des fournisseurs et d'investir dans des occasions à potentiel de croissance. Les versements instantanés pour détaillants sont actuellement disponibles pour les clients de Lightspeed détaillants situés aux États-Unis.

Restauration



La fonction novatrice Benchmarks & Trends assistée par l'IA pour le secteur de la restauration

Grâce à l'apprentissage machine et l'IA, Benchmarks & Trends permet aux restaurateurs d'obtenir les analyses dont ils ont besoin pour augmenter leurs revenus, optimiser leurs opérations et acquérir un avantage concurrentiel.

La nouvelle page de sommaire des ventes permet de reconnaître les tendances plus rapidement

Grâce à une meilleure visualisation des données, les clients peuvent désormais mieux comprendre ce qui se passe dans leur entreprise, repérer les tendances de ventes et identifier les pertes. Ce guide visuel met clairement en évidence les périodes les plus chargées tout au long de la semaine et fournit des informations sur ce qui affecte la performance.

Le « cinq à sept » sur Commande mobile

Étendez les tarifs du « cinq à sept » de votre point de vente au module Commande mobile. Cette fonction permet aux entreprises d'ajuster les prix de leur menu de manière dynamique, offrant ainsi aux clients la possibilité de profiter des tarifs du « cinq à sept » en commandant en ligne depuis leur table.

Une gestion du menu facilitée par des actions groupées

Il est possible de modifier un menu encore plus rapidement grâce aux nouvelles actions groupées disponibles dans la bibliothèque : catégories fixes, groupes comptables, consignes de production, etc. Il est possible d'archiver ou de désarchiver jusqu'à 100 articles à la fois.

Remboursements partiels directement depuis le PDV

Cette fonction est désormais activée pour tous les commerçants. Elle offre la flexibilité de rembourser des articles spécifiques, des frais de service ou des pourboires, ce qui permet d'offrir un excellent service à la clientèle.

Commerce électronique

Site instantané offre des possibilités infinies avec ses sections personnalisées

Les commerçants et les partenaires peuvent maintenant développer et concevoir de nouvelles sections sur Site instantané de Commerce électronique Lightspeed. Les commerçants et les développeurs disposent ainsi des outils nécessaires pour offrir des expériences clients uniques adaptées à leur entreprise ou pour concevoir une boutique en ligne qui corresponde à leur vision et qui fasse passer leur marque au niveau supérieur.

Lightspeed propulse les meilleurs restaurants et détaillants au monde, notamment : Taverne Atlantic (Montréal), Tony's Chocolonely (Amsterdam), Alinea Group (Chicago), L'Occitane (Nouvelle-Zélande) et Kei (Paris).

Pour plus d'informations, consultez le fr.lightspeedhq.com.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris de l'information concernant les offres de produits de Lightspeed et la feuille de route prévue pour ces produits. Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Relations avec les médias de Lightspeed : [email protected]; Relations avec les investisseurs de Lightspeed : Gus Papageorgiou, [email protected]