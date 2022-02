Lightspeed annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2022

Hausse de 165 % sur 12 mois des produits des activités ordinaires pour le troisième trimestre, à 152,7 M$

Croissance de 124 % sur 12 mois du VTB du troisième trimestre, à 20,4 G$

Croissance interne sur 12 mois des produits des abonnements et du traitement des transactions

de 74 % au troisième trimestre

Lightspeed présente ses résultats en dollars américains et conformément aux IFRS

MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX : LSPD) (NYSE : LSPD), fournisseur de plateforme commerciale centralisée destinée aux commerçants du monde entier qui permet de simplifier et de développer l'expérience client et de la rendre exceptionnelle, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2021.

Faits saillants financiers du troisième trimestre

(À moins d'indication contraire, la période comparative est le trimestre clos le 31 décembre 2020.)

Total des produits des activités ordinaires de 152,7 M$, en hausse de 165 %.

Produits tirés des abonnements de 68,6 M$, en hausse de 123 %.

Produits tirés du traitement des transactions de 75,8 M$, en hausse de 249 %.

Perte nette de (65,5) M$, contre une perte nette de (42,7) M$. Après ajustement pour tenir compte de certains éléments, tels que les coûts liés aux acquisitions et la rémunération à base d'actions, la perte ajustée[1] s'établissait à (9,9) M$, ou (0,07) $ par action[1], ce qui représente une amélioration du pourcentage des produits des activités ordinaires[1] de (15,9) % à (6,5) %.

BAIIA ajusté[1] : perte de (7,1) M$, soit des produits des activités ordinaires[1] de (4,7) % comparativement à (11,4) %.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie non soumis à restrictions de Lightspeed se chiffraient à environ 1,0 G$.

Lightspeed a mené à terme l'acquisition d'Ecwid au cours du trimestre. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de certaines mesures financières trimestrielles et de certains indicateurs de rendement clés pour les activités courantes de Lightspeed et celles de cette société nouvellement acquise.

Résumé du troisième trimestre Lightspeed

Ecwid

Données

consolidées









Total des produits des activités ordinaires (M$) 144,9 $ 7,8 $ 152,7 $ VTB (G$)[2] 19,8 $ 0,6 $ 20,4 $ Emplacements clients[2] ~159 000

~156 000

~315 000

RMPU[2] 290 $ 16 $ 155 $

[1] Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » et au rapprochement à la mesure IFRS la plus directement comparable du présent communiqué. [2] Indicateur de rendement clé. Se reporter à la rubrique « Indicateurs de rendement clés ». [3] Dans les présentes, les mentions de la croissance « interne » ne tiennent pas compte de l'incidence des acquisitions réalisées depuis la clôture de la période correspondante de l'exercice précédent de manière à fournir une même base de comparaison. Pour plus de clarté, lorsqu'une acquisition a eu lieu au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent, l'apport de cette acquisition pour le trimestre considéré est inclus aux fins du calcul de la croissance interne uniquement dans la mesure où il s'agit des mêmes mois que ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Dans un communiqué distinct, la Société a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de Lightspeed a nommé au poste de chef de la direction l'actuel président J.-P. Chauvet avec prise d'effet immédiate. À ce titre, M. Chauvet sera directement responsable de la croissance soutenue ainsi que de l'élaboration et du déploiement des stratégies de Lightspeed. Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de longue date, demeurera au service de Lightspeed et occupera le nouveau rôle de président-directeur du conseil d'administration. Dans ses nouvelles fonctions, M. Dasilva collaborera avec M. Chauvet et le conseil d'administration afin d'établir l'orientation stratégique de la Société, en mettant l'accent sur la promotion des activités de Lightspeed et ses initiatives de durabilité à l'échelle mondiale par la sensibilisation des parties prenantes, la satisfaction de la clientèle, la responsabilité sociale d'entreprise, ainsi que sur les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion. En outre, dans le cadre de cette transition, Patrick Pichette, actuel président du conseil d'administration, deviendra le principal administrateur indépendant du conseil. Se reporter au communiqué de presse publié aujourd'hui pour de plus amples renseignements.

« Propulsés par les principales capacités omnicanales de Lightspeed, nos clients ont fait preuve d'une résilience exceptionnelle, affichant une croissance presque deux fois supérieure à la moyenne du secteur[4], a déclaré J.-P. Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. La plateforme infonuagique moderne de Lightspeed offre encore une énorme valeur ajoutée aux commerçants de nos marchés cibles, comme le démontre notre VTB robuste du trimestre. »

« Lightspeed a connu un autre trimestre solide, affichant une croissance interne des produits tirés des logiciels et des transactions de 74 %, a déclaré Brandon Nussey, chef des finances et de l'exploitation. Nous bénéficions toujours de la diversité de notre clientèle et des nombreux leviers de croissance de notre modèle d'affaires, ce qui nous assure de la longévité à long terme de notre modèle de croissance. »

Faits saillants opérationnels

Les produits des activités ordinaires ont totalisé 152,7 M$, en hausse de 165 % sur 12 mois, en raison notamment d'une forte croissance interne[3] et des produits des activités ordinaires de 25,9 M$ liés aux récentes acquisitions de Vend, de NuORDER et d'Ecwid.





Les produits tirés des abonnements et du traitement des transactions ont augmenté de 175 % sur 12 mois pour s'établir à 144,4 M$, du fait notamment d'une forte croissance interne et des récentes acquisitions de Vend, de NuORDER et d'Ecwid. La croissance interne des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions s'est établie à 74 % sur 12 mois.





Les produits tirés des abonnements, qui s'élèvent à 68,6 M$, ont augmenté de 123 % sur 12 mois et ont bénéficié des récentes acquisitions d'Ecwid, de NuORDER et de Vend, ainsi que du nombre croissant d'emplacements clients, qui totalisait environ 315 000 à la clôture du trimestre, soit une augmentation de 174 % sur 12 mois. Compte non tenu de la récente acquisition d'Ecwid, le nombre d'emplacements clients a augmenté à plus de 159 000 emplacements, contre approximativement 115 000 emplacements au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La croissance des produits tirés des abonnements a également été favorisée par un nombre accru de clients adoptant plusieurs modules logiciels.

[3] Dans les présentes, les mentions de la croissance « interne » ne tiennent pas compte de l'incidence des acquisitions réalisées depuis la clôture de la période correspondante de l'exercice précédent de manière à fournir une même base de comparaison. Pour plus de clarté, lorsqu'une acquisition a eu lieu au cours du trimestre correspondant de l'exercice précédent, l'apport de cette acquisition pour le trimestre considéré est inclus aux fins du calcul de la croissance interne uniquement dans la mesure où il s'agit des mêmes mois que ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent. [4] En 2021, aux États-Unis, les clients du secteur de la vente au détail de Lightspeed ont vu le VTB de magasins comparables augmenter de 35 % par rapport à 2020, comparativement à une croissance moyenne des ventes de 18 % dans le reste du secteur. Le VTB de magasins comparables permet de comparer le VTB des emplacements clients de Lightspeed partout dans le monde qui étaient pleinement opérationnels pour la période du 1er janvier au 31 décembre des années civiles 2020 et 2021. Les moyennes sectorielles sont tirées des plus récentes données disponibles du recensement américain de 2021. Se reporter à notre communiqué de presse du 12 janvier 2022 pour de plus amples renseignements.

Les produits tirés du traitement des transactions se sont établis à 75,8 M$, pour une hausse totale de 249 % sur 12 mois. Cette solide performance est attribuable à la croissance soutenue du VTB et au traitement d'une partie de plus en plus importante de ce VTB au moyen des solutions de paiement de la Société. En ce qui concerne les solutions de paiement pour lesquelles Lightspeed agit à titre de partie principale, le volume en dollars traité a augmenté de plus de 300 % pour s'établir à 2,2 G$, comparativement à 0,6 G$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, et le nombre d'emplacements clients utilisant ces solutions a augmenté de 195 %. La récente acquisition de Vend a également contribué à l'augmentation des produits tirés du traitement des transactions.





Compte non tenu de la récente acquisition d'Ecwid, le RMPU mensuel de nos emplacements clients a augmenté à environ 290 $, comparativement à environ 180 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Compte tenu de l'incidence sur les résultats du trimestre d'Ecwid, dont les quelque 156 000 emplacements clients affichent un RMPU plus faible que les autres emplacements, le RMPU mensuel s'établit à environ 155 $ par emplacement client.





Pour le trimestre, Lightspeed a enregistré un VTB de 20,4 G$, en hausse de 124 % sur 12 mois. Le VTB du secteur de la vente au détail omnicanale a augmenté de 115 % et celui du secteur de l'hôtellerie, de 137 %. La croissance interne du VTB a été de 53 % sur 12 mois, avec une croissance interne de 36 % du VTB pour le secteur de la vente au détail omnicanale et de 79 % du VTB pour le secteur de l'hôtellerie.





celui du secteur de l'hôtellerie, de 137 %. La croissance interne du VTB a été de 53 % sur 12 mois, avec une croissance interne de 36 % du VTB pour le secteur de la vente au détail omnicanale et de 79 % du VTB pour le secteur de l'hôtellerie. Au 31 décembre 2021, des avances de fonds aux commerçants de 5,3 M$ étaient en cours, en hausse de 13 % par rapport au trimestre précédent.





Le BAIIA ajusté pour le trimestre s'établissait à (7,1) M$ comparativement à (6,6) M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. En pourcentage des produits des activités ordinaires, le BAIIA ajusté représentait (4,7) % des produits des activités ordinaires, contre (11,4) % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le ratio charges d'exploitation (frais de vente et de commercialisation, frais de recherche et de développement et frais généraux et administratifs)/produits des activités ordinaires a diminué au cours du trimestre considéré par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, la Société bénéficiant de son envergure accrue.





Après le trimestre, la Société a annoncé la nomination au conseil d'administration de Nathalie Gaveau et de Dale Murray , deux entrepreneures en technologie de renommée internationale qui feront profiter de leurs vastes connaissances des marchés de l' Europe et de la région Asie-Pacifique un conseil réputé.

Perspectives financières

Les principaux moteurs de croissance de Lightspeed affichent encore une bonne performance, l'augmentation du nombre d'emplacements clients, l'adoption accrue des logiciels et la progression du VTB étant tous des facteurs qui soutiennent les opportunités à long terme de la Société. À court terme, étant donné la part croissante des produits tirés du traitement des transactions dans la composition des produits des activités ordinaires, le caractère saisonnier pourrait influer davantage sur les produits trimestriels, en particulier au quatrième trimestre de la Société. Les prévisions financières à court terme tiennent compte de l'incidence du caractère saisonnier des produits tirés du traitement des transactions et de l'environnement macroéconomique incertain, plus particulièrement des effets persistants de la pandémie de COVID-19, notamment du variant Omicron. Malgré tout, la Société prévoit enregistrer une solide croissance pour le quatrième trimestre par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. À la lumière de ces facteurs, Lightspeed prévoit que ses produits des activités ordinaires et son BAIIA ajusté s'inscrivent dans les fourchettes suivantes :

Exercice 2022

Produits des activités ordinaires : de 540 M$ à 544 M$, en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 520 M$ à 535 M$

BAIIA ajusté : perte d'environ (45) M$, conformément aux prévisions précédentes de (40) M$ à (45) M$, ou environ (8) % en pourcentage des produits des activités ordinaires

Cette prévision annuelle suppose ce qui suit pour le quatrième trimestre :

Quatrième trimestre de 2022

Produits des activités ordinaires : de 138 M$ à 142 M$

BAIIA ajusté : perte d'environ (20) M$, ou environ (14) % en pourcentage des produits des activités ordinaires

La Société demeure convaincue qu'un taux de croissance interne des produits tirés des abonnements et du traitement des transactions[5] de l'ordre de 35 % à 40 % par année est réalisable.

Lors du calcul du BAIIA ajusté inclus dans nos perspectives financières du quatrième trimestre de l'exercice 2022, nous avons tenu compte de mesures conformes aux IFRS, notamment des produits des activités ordinaires, du coût direct des produits et des charges d'exploitation. Nos perspectives financières se fondent sur certaines hypothèses, dont les suivantes : les territoires où Lightspeed mène des activités importantes ne renforceront pas considérablement les mesures strictes mises en place pour ralentir la propagation de la COVID-19 ou ne mettront pas en place de nouvelles mesures du fait de la recrudescence du virus; les demandes d'arrêt temporaire d'abonnements et le roulement de la clientèle attribuable aux faillites demeureront conformes aux prévisions; notre capacité à accroître le nombre de nos emplacements clients demeurera conforme aux prévisions; nos flux de revenus tirés des recommandations de nos partenaires demeurent conformes aux taux historiques (particulièrement avec la croissance continue de Lightspeed Payments, qui fait concurrence aux solutions qu'offrent certains de ces partenaires); les utilisateurs qui adoptent nos solutions de traitement des paiements ont un VTB moyen égal ou supérieur aux prévisions; les taux d'adoption futurs des solutions de traitement des paiements demeurent conformes aux taux passés et aux attentes; notre capacité à fixer les prix de nos solutions de traitement des paiements est conforme à nos attentes et permet de réaliser des marges convenables; notre capacité à assurer l'expansion continue de nos solutions de paiement au-delà des clients nord-américains; le retour de tendances saisonnières historiques pour certains de nos marchés verticaux clés et l'incidence sur notre VTB et les produits tirés du traitement des transactions; notre capacité à susciter l'adoption de nos modules par notre clientèle; notre capacité à intégrer efficacement les entreprises que nous avons acquises et à tirer les avantages attendus de leur acquisition; notre capacité à attirer et maintenir en poste le personnel clé nécessaire à la réalisation de nos plans; notre capacité à gérer le roulement de notre clientèle; notre capacité à gérer les réductions de prix et les ententes de report de paiement; les hypothèses relatives aux taux de change. Nos perspectives financières, et notamment les diverses hypothèses qui les sous-tendent, constituent de l'information prospective et doivent être lues dans l'esprit de la mise en garde concernant l'information prospective qui figure ci-après. En raison de nombreux facteurs, nos résultats, nos niveaux d'activité, notre rendement ou nos réalisations peuvent sensiblement s'écarter de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris les risques et incertitudes liés aux éléments suivants : toute pandémie comme la COVID-19, le risque de recrudescence nouvelle ou continue de la COVID-19 ou d'apparition de nouveaux variants ou mutations dans les principales régions où nous sommes présents et son incidence sur les PME (notamment une hausse du roulement de la clientèle attribuable aux faillites); les demandes d'arrêt temporaire d'abonnements et les reports de décisions d'achat; notre incapacité à attirer et retenir des clients; notre incapacité à augmenter nos ventes; notre incapacité à mettre en place notre stratégie de croissance;

[5] Perspectives financières, se reporter à la rubrique « Perspectives financières à long terme » du présent communiqué pour les hypothèses, les risques et les incertitudes liés au taux de croissance cible de Lightspeed, ainsi qu'à la rubrique « Énoncés prospectifs ».

notre incapacité à assurer l'accélération continue du déploiement mondial de nos solutions de paiement; notre appui sur un nombre restreint de fournisseurs des composantes de la technologie que nous offrons sur Lightspeed Payments; notre capacité à maintenir des stocks suffisants de matériel informatique; notre incapacité à améliorer la fonctionnalité, la performance, la fiabilité, la conception, la sécurité et l'extensibilité de notre plateforme; notre incapacité à livrer concurrence; les relations stratégiques avec des tiers; notre appui sur l'intégration de solutions de traitement de paiement de tiers; la compatibilité de nos solutions avec les applications et les systèmes de tiers; l'évolution de la technologie sur laquelle repose notre plateforme; notre incapacité à obtenir, maintenir et protéger notre propriété intellectuelle; les risques liés aux activités internationales et à l'usage de notre plateforme dans différents pays; notre situation de trésorerie et ressources en capital; les litiges et la conformité à la réglementation; les changements dans la législation fiscale et son application; notre aptitude à accroître nos moyens et nos capacités en matière de vente, de commercialisation et de soutien; le maintien de la qualité de notre service à la clientèle et de notre réputation; le contexte macroéconomique des PME et les fluctuations du change. L'information prospective a pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction quant à notre rendement financier. Elle peut ne pas convenir à d'autres buts.

Perspectives financières à long terme

Nos cibles à long terme constituent des perspectives financières et de l'information prospective au sens donné par les lois sur les valeurs mobilières. La communication des cibles à long terme a pour but de fournir une description des attentes de la direction quant à notre modèle opérationnel prévu, à notre rendement financier et à nos perspectives de croissance à une étape future de nos activités. Ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

La Société a eu recours à un certain nombre d'hypothèses dans la préparation de ses objectifs à long terme, notamment :

le maintien d'une conjoncture favorable dans les principaux secteurs géographiques et marchés verticaux que nous desservons, notamment des niveaux relativement élevés de confiance des consommateurs, de revenu disponible et d'emploi;

un recul durable de la pandémie de COVID-19, y compris les variants, et une immunité collective atteinte dans nos principaux secteurs géographiques et marchés verticaux, y compris la levée des mesures de distanciation physique et des autres restrictions d'ordre général sur ces marchés;

l'adoption par nos clients de nos solutions de paiement conformément aux taux et aux attentes précédentes, et des nouveaux clients ayant un VTB moyen égal ou supérieur aux prévisions;

notre capacité à fixer les prix de nos solutions de traitement des paiements conformément à nos attentes;

notre capacité à assurer l'expansion continue de nos solutions de paiement au-delà des clients nord-américains;

nos flux de revenus tirés des recommandations de nos partenaires demeurent conformes aux taux historiques (particulièrement avec la croissance soutenue de Lightspeed Payments, qui fait concurrence aux solutions qu'offrent certains de ces partenaires);

une croissance à long terme du RMPU de 10 % ou plus par année, notamment une croissance du RMPU tiré des abonnements, conforme aux taux passés et aux attentes et stimulée par l'adoption par les clients de solutions et de modules supplémentaires et l'introduction de nouveaux modules, solutions et fonctionnalités;

notre capacité à fixer les prix de nos solutions et de nos modules est conforme à nos attentes;

une augmentation du nombre d'emplacements clients conforme aux taux passés et aux attentes, notamment une croissance interne soutenue du nombre d'emplacements clients d'environ 15 % par année;

notre capacité à intégrer efficacement les entreprises que nous avons acquises et de tirer les avantages attendus de leur acquisition;

notre capacité à attirer, former et maintenir en poste notre personnel clé;

notre capacité à assurer le bon perfectionnement de nos effectifs et à en accroître le nombre, y compris pour nos activités de vente, de commercialisation, de service de soutien et de services technologiques, tant à l'échelle nationale qu'internationale;

notre capacité à gérer le roulement de notre clientèle;

notre capacité à gérer les demandes d'arrêt temporaire d'abonnements, les réductions de prix et les ententes de report de paiement;

des hypothèses relatives aux taux de change et d'intérêt, y compris à l'inflation.

En raison de nombreux facteurs, nos résultats, nos niveaux d'activité, notre rendement ou nos réalisations peuvent sensiblement s'écarter de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans de telles cibles, y compris les facteurs de risque présentés dans notre plus récent rapport de gestion et sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle. En particulier, nos objectifs à long terme sont subordonnés à des risques et incertitudes liés aux éléments suivants :

la pandémie de COVID-19, y compris le risque de recrudescence nouvelle ou continue dans les principales régions où nous sommes présents et l'incidence sur les PME, telle qu'une hausse du roulement de la clientèle attribuable aux faillites, les demandes d'arrêt temporaire d'abonnements, les reports de paiement et les reports de décisions d'achat;

le risque lié à la chaîne d'approvisionnement et l'incidence des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement sur nos commerçants;

les autres facteurs macroéconomiques ayant une influence sur les PME;

notre capacité à mettre en place notre stratégie de croissance;

les investissements et les dépenses considérables nécessaires dans un avenir prévisible pour accroître nos activités;

notre situation de trésorerie et nos ressources en capital, notamment notre capacité à obtenir du financement par actions ou par emprunt à des modalités satisfaisantes;

notre capacité à accroître l'importance et l'ampleur des activités de la Société;

notre capacité à assurer l'accélération soutenue du déploiement mondial de nos solutions de paiement;

notre appui sur un nombre restreint de fournisseurs de composantes de la technologie que nous offrons avec nos solutions de paiement;

notre capacité à améliorer la fonctionnalité, la performance, la fiabilité, la conception, la sécurité et l'extensibilité de notre plateforme;

notre capacité à exercer une concurrence et à fixer de manière satisfaisante des prix pour nos solutions dans un marché très fragmenté et concurrentiel;

les relations stratégiques avec des tiers, notamment notre appui sur l'intégration de solutions de traitement de paiement de tiers;

notre capacité à maintenir des stocks suffisants de matériel informatique;

la compatibilité de nos solutions avec les applications et les systèmes de tiers;

l'évolution de la technologie sur laquelle repose notre plateforme;

notre capacité à obtenir, maintenir et protéger notre propriété intellectuelle;

les risques liés à nos activités et nos ventes à l'internationale et l'utilisation de notre plateforme dans divers pays;

le caractère saisonnier de nos activités et de celles de nos clients;

les litiges et la conformité réglementaire;

notre capacité d'accroître nos moyens et nos capacités en matière de vente et à maintenir la qualité de notre service à la clientèle et notre réputation;

Notre intention de poursuivre la recherche d'acquisitions ou d'autres occasions stratégiques, dont certaines pourraient être de taille importante ou entraîner des difficultés ou des coûts d'intégration importants, ou autrement avoir une incidence sur notre capacité à atteindre la rentabilité dans les délais prévus, si tant est que nous y parvenions.

Se reporter également à la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, Lightspeed est à la fois inscrite à la Bourse de New York et à celle de Toronto (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société est au service d'entreprises des secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie, ainsi que des exploitants de terrains de golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour un complément d'information : www.lightspeedhq.com

Mesures non conformes aux IFRS

L'information présentée dans le communiqué inclut certaines mesures financières telles que le « BAIIA ajusté », le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires », la « perte ajustée », la « perte ajustée par action » et les « flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation ». Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS, n'ont pas un sens standardisé prescrit par les IFRS et ne sont probablement pas comparables à des mesures analogues présentées par d'autres entreprises. Elles s'ajoutent plutôt aux mesures IFRS et constituent un complément d'information utile à une compréhension plus approfondie de nos résultats d'exploitation, tels que les comprend notre direction. Par conséquent, il faudrait se garder de considérer ces mesures isolément ou comme un substitut à l'analyse de notre information financière conforme aux IFRS. Ces mesures non conformes aux IFRS constituent pour l'investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures IFRS. Les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. Notre direction se sert aussi des mesures non conformes aux IFRS pour comparer le rendement de l'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation et les prévisions, et déterminer les composantes de la rémunération de la direction.

Le « BAIIA ajusté » est défini comme la perte nette après intérêts, impôt et amortissement, ou comme le BAIIA, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d'actions et de la charge sociale qui s'y rapporte, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration et des provisions pour litiges.

Le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits des activités ordinaires » est défini comme le BAIIA ajusté divisé par les produits des activités ordinaires.

La « perte ajustée » est définie comme la perte nette compte non tenu de l'amortissement des immobilisations incorporelles, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d'actions et de la charge sociale qui s'y rapporte, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration, des provisions pour litiges et de la charge (produit) d'impôt différé.

La « perte ajustée en pourcentage des produits des activités ordinaires » est définie comme la perte ajustée divisée par nos produits des activités ordinaires.

La « perte ajustée par action » est définie comme la perte nette compte non tenu de l'amortissement des immobilisations incorporelles, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d'actions et de la charge sociale qui s'y rapporte, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration, des provisions pour litiges et de la charge (produit) d'impôt différé, divisée par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (de base et dilué).

Les « flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation » sont définis comme les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, après ajustement tenant compte du paiement de la charge sociale se rapportant à la rémunération à base d'actions, du paiement des charges de rémunération liées aux acquisitions déjà conclues, du paiement des coûts de transaction repris dans le cadre des récentes acquisitions, du paiement des frais liés aux transactions, du paiement des frais de restructuration et des paiements des provisions constituées à l'égard de litiges, déduction faite des montants des assurances et des produits d'indemnisation reçus.

Se reporter aux tableaux financiers ci-après pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de rendement clés constituent pour l'investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures IFRS. Les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment les mesures propres à un secteur pour évaluer les sociétés émettrices. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Revenu moyen par utilisateur. Le « revenu moyen par utilisateur » ou « RMPU » correspond au total des produits tirés des abonnements et de solutions de traitement de transactions de la Société pour la période, divisé par le nombre d'emplacements clients de la Société pour cette période. Pour plus de précision et conformément à la méthode de calcul du RMPU utilisée par le passé, le nombre d'emplacements clients de la Société pour la période correspond au nombre moyen d'emplacements clients tout au long de la période.

Emplacements clients. Un « emplacement client » s'entend de l'emplacement d'un commerçant facturable pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation et, dans le cas de NuORDER, une marque avec un abonnement payé direct ou indirect pour lequel les modalités de services sont toujours en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation. Un seul client distinct peut avoir plusieurs emplacements clients, qu'il s'agisse d'emplacements physiques ou de sites de commerce électronique et, dans le cas de NuORDER, d'abonnements multiples. Dans la foulée de l'acquisition de NuORDER, la définition d'emplacements clients a été ajustée au cours du trimestre clos le 30 septembre 2021 pour inclure les marques ayant des abonnements payés directement ou indirectement.

Volume de transactions brut. Le « volume de transactions brut » ou « VTB » correspond à la valeur totale en dollars des transactions traitées sur notre plateforme infonuagique SaaS (compte non tenu des montants traités par la solution NuORDER) pour une période donnée, après déduction des remboursements, et avant déduction des frais de transport et de manutention, droits de douane et taxes à la valeur ajoutée. Le VTB est, selon nous, un indicateur du succès de nos clients et de la vigueur de notre plateforme. Le VTB ne représente pas des produits que nous avons gagnés. Nous avons exclu de notre VTB les montants traités au moyen de la solution de NuORDER parce qu'ils représentent un volume de transactions interentreprises plutôt qu'un volume de transactions d'entreprise à particulier et que nous n'avons actuellement pas de solution de paiement robuste pour le volume de transactions interentreprises.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l'« information prospective »), au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives financières (notamment les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté) et aux événements ou résultats prévus; elle peut comprendre des renseignements sur notre situation financière, notre stratégie d'affaires, nos stratégies de croissance, les marchés à notre portée, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos plans et nos objectifs. En particulier, est considérée comme prospective l'information sur nos attentes à l'égard des résultats, du rendement, des réalisations, des perspectives et des possibilités futurs ou des marchés sur lesquels nous exerçons nos activités, la réalisation de développements de notre plateforme et l'expansion de celle-ci; nos attentes concernant nos produits d'exploitation et le potentiel de nos solutions de paiement et autres solutions à dégager des produits d'exploitation; nos attentes à l'égard de nos marges brutes et de notre rentabilité future, nos attentes concernant les résultats et les synergies au terme d'acquisitions et les répercussions futures de la pandémie de COVID-19.

Dans certains cas, l'information prospective se signale par la terminologie utilisée : « prévoir », « cibler », « s'attendre à », « il existe une possibilité que », « budget », « calendrier », « estimation », « suggérer », « perspectives », « prévision », « projection », « éventuel », « stratégie », « avoir l'intention de », « croire », « estimer » ainsi que diverses variations ou flexions de ces termes, notamment au futur, au conditionnel ou à la forme négative, de même que des mots, expressions ou énoncés stipulant que certains événements, résultats, actions ou mesures peuvent ou pourraient « se produire », « survenir », « être atteints » ou « être prises », ou l'inverse, et d'autres termes ou expressions de même nature. En outre, tout énoncé qui se rapporte à des attentes, intentions, projections ou autres allusions à des événements ou circonstances futurs contient de l'information prospective. Les énoncés contenant de l'information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard d'événements ou de circonstances futurs.

L'information prospective est nécessairement fondée sur des opinions, estimations et hypothèses que nous jugeons appropriées et raisonnables à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective est subordonnée à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations obtenus soient largement différents de ceux qui sont expressément ou implicitement exprimés dans l'information prospective. Ces facteurs de risque englobent, mais ne s'y limitent pas, ceux mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion, dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle et dans les autres documents que nous avons déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ou sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Nous avons tenté de cerner tous les facteurs de risque importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière significative de ceux exposés dans l'information prospective; cependant, d'autres facteurs de risque qui ne sont pas connus pour l'instant ou que nous estimons négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir cet effet. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date d'établissement de celui-ci (ou à toute autre date mentionnée) et est susceptible de changer après cette date. Nous nous dégageons de toute intention, de toute obligation et de tout engagement de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit par suite de nouvelles informations ou d'événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément assujettie à la mise en garde qui précède.

États consolidés résumés du résultat net et du résultat global (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les montants par action, non audité)

Trimestres clos les

31 décembre

Périodes de neuf mois closes

les 31 décembre

2021 2020

2021 2020

$ $

$ $ Produits des activités ordinaires









Abonnements 68 589 30 797

177 888 79 576 Traitement des transactions 75 839 21 732

197 315 47 430 Matériel informatique et autres produits 8 248 5 082

26 611 12 327













152 676 57 611

401 814 139 333











Coût direct des produits









Abonnements 19 164 9 304

51 535 20 518 Traitement des transactions 43 949 10 146

115 610 23 850 Matériel informatique et autres produits 10 562 4 857

33 149 11 361













73 675 24 307

200 294 55 729











Marge brute 79 001 33 304

201 520 83 604











Charges d'exploitation









Frais généraux et administratifs 21 655 20 765

67 013 35 794 Recherche et développement 32 005 16 382

84 313 38 262 Vente et commercialisation 55 308 28 056

149 271 63 893 Amortissement des immobilisations corporelles 1 315 758

3 204 1 609 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 2 078 956

5 711 2 655 Perte de change 327 778

582 1 548 Charge de rémunération liée à des acquisitions 19 012 2 258

30 058 9 663 Amortissement des immobilisations incorporelles 25 851 7 960

65 661 16 769 Restructuration -- --

197 --











Total des charges d'exploitation 157 551 77 913

406 010 170 193











Perte d'exploitation (78 550) (44 609)

(204 490) (86 589)











Produit (charge) d'intérêts net 1 029 (67)

1 974 (500)











Perte avant impôt sur le résultat (77 521) (44 676)

(202 516) (87 089)











Charge (produit) d'impôt









Exigible 96 20

821 118 Différé (12 125) (2 045)

(29 421) (4 974)











Total du produit d'impôt (12 029) (2 025)

(28 600) (4 856)











Perte nette (65 492) (42 651)

(173 916) (82 233)











Autres éléments du résultat global





















Éléments pouvant être reclassés dans la perte nette









Écarts de conversion liés aux établissements à l'étranger (2 251) 8 070

(6 376) 21 039 Variation de la perte nette latente sur les instruments de couverture de flux de trésorerie 415 --

(530) --











Total des autres éléments du résultat global (1 836) 8 070

(6 906) 21 039











Total du résultat global (67 328) (34 581)

(180 822) (61 194)











Perte nette par action - de base et diluée (0,44) (0,39)

(1,25) (0,83)











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (de base et dilué) 148 171 635 109 563 572

139 283 453 99 007 423













États consolidés résumés de la situation financière (en milliers de dollars américains, non audité) Aux

31 décembre

2021 31 mars

2021 Actif $ $





Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 966 659 807 150 Créances clients et autres débiteurs 50 710 24 771 Stocks 4 457 1 573 Autres actifs courants 35 122 24 171





Total de l'actif courant 1 056 948 857 665





Actifs au titre de droits d'utilisation liés à un contrat de location, montant net 27 540 21 206 Immobilisations corporelles, montant net 15 674 8 342 Immobilisations incorporelles, montant net 435 913 234 493 Goodwill 2 103 356 971 939 Autres actifs non courants 20 956 11 504 Actif d'impôt différé 61 170





Total de l'actif 3 660 448 2 105 319





Passif et capitaux propres









Passif courant



Créditeurs et charges à payer 69 894 65 052 Obligations locatives 7 498 5 120 Passif d'impôt exigible 6 092 114 Partie courante des produits différés 62 130 43 116





Total du passif courant 145 614 113 402





Produits différés 2 360 2 796 Obligations locatives 24 917 20 558 Dette à long terme 29 823 29 770 Charges sociales à payer se rapportant à la rémunération à base d'actions 1 267 3 154 Passif d'impôt différé 3 929 1 356





Total du passif 207 910 171 036





Capitaux propres



Capital-actions 4 174 745 2 526 448 Capital apporté supplémentaire 86 657 35 877 Cumul des autres éléments du résultat global 2 809 9 715 Déficit cumulé (811 673) (637 757)





Total des capitaux propres 3 452 538 1 934 283





Total du passif et des capitaux propres 3 660 448 2 105 319

Tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie (en milliers de dollars américains, non audité) Périodes de neuf mois closes

les 31 décembre

2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation $ $ Perte nette (173 916) (82 233) Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie



Rémunération à base d'actions liée à des acquisitions 26 133 3 888 Amortissement des immobilisations incorporelles 65 661 16 769 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation liés à un contrat de location 8 915 4 264 Impôt sur le résultat différé (29 421) (4 974) Charge de rémunération à base d'actions 66 982 20 957 Incidence du remplacement des attributions émises sur la rémunération à base d'actions -- 1 120 Perte de change latente 272 405 (Augmentation) diminution des actifs d'exploitation et augmentation (diminution) des passifs d'exploitation



Créances clients et autres débiteurs (11 095) (4 633) Stocks (2 884) (149) Autres actifs (22 590) (10 381) Créditeurs et charges à payer (2 001) (11 327) Passif d'impôt exigible 451 2 Produits différés 1 727 (5 881) Charges sociales à payer se rapportant à la rémunération à base d'actions (2 136) 2 740 (Produit) charge d'intérêts net (1 974) 500





Total - activités d'exploitation (75 876) (68 933)





Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



Entrées d'immobilisations corporelles (8 748) (1 432) Acquisition d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (559 450) (234 345) Variation de dépôts à terme soumis à restrictions 344 -- Produit d'intérêts 4 122 1 639





Total - activités d'investissement (563 732) (234 138)





Flux de trésorerie liés aux activités de financement



Produit de l'exercice d'options sur actions 16 925 13 327 Produit de l'émission de capital-actions 823 515 332 334 Frais d'émission d'actions (34 135) (18 874) Règlement d'obligations locatives, déduction faite des avantages incitatifs à la location et des variations de dépôts de location soumis à restrictions (5 088) (2 763) Coûts de financement (1 445) (1 250)





Total - activités de financement 799 772 322 774





Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (655) 1 974





Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 159 509 21 677





Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 807 150 210 969





Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 966 659 232 646





Intérêts versés 704 787 Impôt sur le résultat payé 687 37

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS







(en milliers de dollars américains, non audité) Trimestres clos les

31 décembre

Périodes de neuf mois closes

les 31 décembre

















2021

2020

2021

2020

$

$

$

$















Perte nette (65 492)

(42 651)

(173 916)

(82 233) Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte1) 21 968

18 370

67 441

33 611 Amortissement2) 29 244

9 674

74 576

21 033 Perte de change3) 327

778

582

1 548 (Produit) charge d'intérêts net2) (1 029)

67

(1 974)

500 Rémunération liée à des acquisitions4) 19 012

2 258

30 058

9 663 Frais liés aux transactions5) 1 017

6 970

8 781

9 156 Restructuration6) --

--

197

-- Provisions pour litiges7) (126)

--

1 079

-- Produit d'impôt (12 029)

(2 025)

(28 600)

(4 856)















BAIIA ajusté (7 108)

(6 559)

(21 776)

(11 578)





1) Ce poste se compose d'une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres et de la charge sociale qui s'y rapporte, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d'actions. Il représente donc une estimation et est susceptible de changer. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2021, la charge de rémunération à base d'actions se chiffrait respectivement à 29 939 $ et à 66 982 $ (9 954 $ et 22 077 $ en décembre 2020) et la charge sociale qui s'y rapporte était respectivement un produit de 7 971 $ et une charge de 459 $ (charges de 8 416 $ et de 11 534 $ en décembre 2020). 2) Conformément à IFRS 16 Contrats de location, la perte nette comprend un amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 2 078 $ et une charge d'intérêts liée aux obligations locatives de 305 $, et exclut des charges locatives de 2 039 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2021 (956 $, 253 $ et 1 022 $, respectivement, pour le trimestre clos le 31 décembre 2020). Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2021, la perte nette comprend l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 5 711 $, une charge d'intérêts liée aux obligations locatives de 916 $, et exclut des charges locatives de 6 022 $ (2 655 $, 745 $ et 2 848 $, respectivement, pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2020). 3) Ces pertes hors trésorerie sont liées à la conversion de devises. 4) Ces coûts représentent une partie de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui dépend des obligations d'emploi continu de certains employés clés des entreprises acquises en question, ou de l'atteinte de certains critères de performance. 5) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos premiers appels publics à l'épargne et à nos acquisitions, qui n'auraient par ailleurs pas été engagés. 6) Parallèlement aux acquisitions par la Société de ShopKeep et d'Upserve, certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d'assurer une agilité organisationnelle. Les frais associés à cette réorganisation ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration. 7) Ces coûts représentent les provisions constituées et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l'égard de litiges hors du cours normal des activités, déduction faite des montants couverts par les assurances et des indemnisations.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite)



(en milliers de dollars américains, non audité)













Trimestres clos les

31 décembre

Périodes de neuf mois closes

les 31 décembre

















2021

2020

2021

2020

$

$

$

$















Perte nette (65 492)

(42 651)

(173 916)

(82 233) Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte1) 21 968

18 370

67 441

33 611 Amortissement des immobilisations incorporelles 25 851

7 960

65 661

16 769 Rémunération liée à des acquisitions2) 19 012

2 258

30 058

9 663 Frais liés aux transactions3) 1 017

6 970

8 781

9 156 Restructuration4) --

--

197

-- Provisions pour litiges5) (126)

--

1 079

-- Produit d'impôt différé6) (12 125)

(2 045)

(29 421)

(4 974)















Perte ajustée (9 895)

(9 138)

(30 120)

(18 008)



Voir les notes sous le tableau suivant.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite)



(non audité)















Trimestres clos les

31 décembre

Périodes de neuf mois closes

les 31 décembre

















2021

2020

2021

2020

$

$

$

$















Perte nette par action - de base et diluée (0,44)

(0,39)

(1,25)

(0,83) Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte1) 0,15

0,17

0,48

0,34 Amortissement des immobilisations incorporelles 0,17

0,07

0,47

0,17 Rémunération liée à des acquisitions2) 0,13

0,02

0,22

0,10 Frais liés aux transactions3) 0,01

0,06

0,06

0,09 Restructuration4) 0,00

0,00

0,00

0,00 Provisions pour litiges5) 0,00

0,00

0,01

0,00 Produit d'impôt différé6) (0,08)

(0,02)

(0,21)

(0,05)















Perte ajustée par action - de base et diluée (0,07)

(0,08)

(0,22)

(0,18)















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (de base et dilué) 148 171 635

109 563 572

139 283 453

99 007 423





1) Ce poste se compose d'une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres et de la charge sociale qui s'y rapporte, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d'actions. Il représente donc une estimation et est susceptible de changer. Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2021, la charge de rémunération à base d'actions se chiffrait respectivement à 29 939 $ et à 66 982 $ (9 954 $ et 22 077 $ en décembre 2020) et la charge sociale qui s'y rapporte était respectivement un produit de 7 971 $ et une charge de 459 $ (charges de 8 416 $ et de 11 534 $ en décembre 2020). 2) Ces coûts représentent une partie de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui dépend des obligations d'emploi continu de certains employés clés des entreprises acquises en question, ou de l'atteinte de certains critères de performance. 3) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos premiers appels publics à l'épargne et à nos acquisitions, qui n'auraient par ailleurs pas été engagés. 4) Parallèlement aux acquisitions par la Société de ShopKeep et d'Upserve, certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d'assurer une agilité organisationnelle. Les frais associés à cette réorganisation ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration. 5) Ces coûts représentent les provisions constituées et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l'égard de litiges hors du cours normal des activités, déduction faite des montants couverts par les assurances et des indemnisations. 6) Contrairement à la perte nette ajustée et à la perte nette ajustée par action présentées au cours des trimestres précédents, la perte ajustée rajuste la perte nette et la perte ajustée par action rajuste la perte nette par action au titre du produit d'impôt différé. Nous sommes d'avis que ces ajustements constituent des mesures plus utiles pour nos parties prenantes que la perte nette ajustée étant donné que la majeure partie de notre charge (produit) d'impôt différé découle de nos acquisitions, et non de nos activités dans le cours normal des activités.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite)



(en milliers de dollars américains, non audité)









Trimestres clos les

31 décembre

Périodes de neuf mois closes

les 31 décembre

















2021

2020

2021

2020

$

$

$

$















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (48 236)

(54 143)

(75 876)

(68 933) Charge sociale se rapportant à la rémunération à base d'actions1) 1 751

1 033

4 797

735 Rémunération liée à des acquisitions2) 3 673

--

7 093

7 263 Paiement des coûts de transaction repris dans le cadre des récentes acquisitions3) 112

31 366

540

31 366 Frais liés aux transactions4) 3 798

2 001

11 237

2 916 Restructuration5) --

--

1 089

-- Provisions pour litiges6) 1 487

--

(288)

--















Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation (37 415)

(19 743)

(51 408)

(26 653)





1) Ces montants représentent les entrées et sorties de trésorerie associées aux charges sociales liées aux options sur actions et autres attributions émises à nos employés et administrateurs dans le cadre de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres. 2) Ces montants représentent la sortie de trésorerie associée à une partie de la contrepartie versée aux entreprises acquises, qui se rattache aux obligations d'emploi continu de certains employés clés des entreprises acquises en question, ou de l'atteinte de certains critères de performance. 3) Ces ajustements se rapportent au règlement des frais liés aux transactions des entreprises cibles qui ne s'inscrivaient pas dans le cours normal des activités pour nos acquisitions et qui ont été repris à titre de passifs aux dates d'acquisition pertinentes. À la clôture de chacune de ces transactions, Lightspeed a retenu des montants pour ces passifs, qui auraient autrement été payés aux vendeurs dans le cadre des transactions. Ces montants n'ont pas été pris en compte dans la perte nette de Lightspeed puisqu'ils ont déjà été comptabilisés en charge par les sociétés acquises avant la clôture de chaque transaction. 4) Ces montants représentent les sorties de trésorerie liées aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos premiers appels publics à l'épargne et à nos acquisitions, qui n'auraient par ailleurs pas été engagés. 5) Parallèlement aux acquisitions par la Société de ShopKeep et d'Upserve, certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d'assurer une agilité organisationnelle. Les frais associés à cette réorganisation ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration. 6) Ces coûts représentent les entrées et sorties de trésorerie au titre des provisions constituées et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l'égard de litiges hors du cours normal des activités, déduction faite des montants reçus au titre des assurances et des produits d'indemnisation.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite) Le tableau ci-après présente la charge de rémunération à base d'actions et la charge sociale qui s'y rapporte, les frais liés aux transactions engagés dans le cadre des acquisitions et mobilisations de capitaux par la Société ainsi que les provisions pour litiges et autres coûts engagés dans le cadre de litiges hors du cours normal des activités, déduction faite des montants couverts par les assurances et les indemnités, inclus avec ces charges dans les résultats d'exploitation. (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages, non audité) Trimestres clos les

31 décembre

Périodes de neuf mois closes

les 31 décembre

2021 2020

2021 2020

$ $

$ $



















Marge brute 79 001

33 304



201 520

83 604

En pourcentage des produits 51,7 % 57,8 %

50,2 % 60,0 % Ajouter : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 1 202

1 329



4 196

2 367





















Marge brute non conforme aux IFRS 80 203

34 633



205 716

85 971

En pourcentage des produits 52,5 % 60,1 %

51,2 % 61,7 %



















Frais généraux et administratifs 21 655

20 765



67 013

35 794

En pourcentage des produits 14,2 % 36,0 %

16,7 % 25,7 % Déduire : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 5 467

4 485



15 641

8 051

Déduire : Frais liés aux transactions 708

6 674



7 877

8 279

Déduire : Provisions pour litiges (126)

--



1 079

--





















Frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS 15 606

9 606



42 416

19 464

En pourcentage des produits 10,2 % 16,7 %

10,6 % 14,0 %



















Frais de recherche et développement 32 005

16 382



84 313

38 262

En pourcentage des produits 21,0 % 28,4 %

21,0 % 27,5 % Déduire : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 7 226

4 873



19 386

9 898





















Frais de recherche et développement non conformes aux IFRS 24 779

11 509



64 927

28 364

En pourcentage des produits 16,2 % 20,0 %

16,2 % 20,4 %



















Frais de vente et de commercialisation 55 308

28 056



149 271

63 893

En pourcentage des produits 36,2 % 48,7 %

37,1 % 45,9 % Déduire : Rémunération à base d'actions et charge sociale qui s'y rapporte 8 073

7 683



28 218

13 295

Déduire : 309

296



904

877





















Frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS 46 926

20 077



120 149

49 721

En pourcentage des produits 30,7 % 34,8 %

29,9 % 35,7 %

