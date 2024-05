Total des produits des activités ordinaires de 230,2 M$, en hausse de 25 % sur 12 mois

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) (NYSE: LSPD) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024. De plus, le conseil d'administration de Lightspeed est heureux d'annoncer le retour de Dax Dasilva à titre de chef de la direction permanent de Lightspeed, supprimant ainsi la mention « par intérim » de son titre. Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.

« À la suite d'un quatrième trimestre solide, Lightspeed amorce son nouvel exercice avec un regain d'énergie et d'ambition, a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction. Je suis heureux de guider la Société dans sa prochaine phase. Misant sur l'offre de produits la plus solide que nous ayons jamais eue et sur un engagement renouvelé en faveur de l'innovation, Lightspeed continue d'accélérer sa croissance durable et rentable. »

« L'exercice 2024 a été marquant pour Lightspeed, qui a dépassé nos prévisions précédemment établies en matière de produits des activités ordinaires et enregistré pour la toute première fois un BAIIA ajusté positif sur l'exercice complet, a affirmé Asha Bakshani, cheffe des finances. La Société ayant mis l'accent sur ses deux produits phares et gagné rapidement des parts dans le marché des solutions de paiement, Lightspeed devrait enregistrer des produits des activités ordinaires supérieurs à 1 G$3 pour l'exercice 2025 grâce à l'augmentation des produits tirés des abonnements et de sa clientèle affichant un VTB élevé, ce qui se traduira par un accroissement des marges tout au long de l'exercice 2025. »

Faits saillants financiers du quatrième trimestre

(À moins d'indication contraire, la période comparative est le trimestre clos le 31 mars 2023.)

Total des produits des activités ordinaires de 230,2 M$, en hausse de 25 % sur 12 mois.

Produits tirés du traitement des transactions de 139,0 M$, en hausse de 40 % sur 12 mois.

Produits tirés des abonnements de 81,3 M$, en hausse de 7 % sur 12 mois.

Perte nette de (32,5) M$, ou (0,21) $ par action, comparativement à une perte nette de (74,5) M$, ou (0,49) $ par action. Après un ajustement de 41,1 M$ de la perte nette pour tenir compte de certains éléments, notamment la rémunération à base d'actions, l'amortissement des immobilisations incorporelles et la restructuration, la Société a comptabilisé un résultat ajusté 1 s'établissant à 8,5 M$, ou 0,06 $ par action 1 , contre une perte ajustée 1 de (0,4) M$, ou (0,00) $ par action 1 .

s'établissant à 8,5 M$, ou 0,06 $ par action , contre une perte ajustée de (0,4) M$, ou (0,00) $ par action . BAIIA ajusté 1 de 4,4 M$ par rapport à un BAIIA ajusté 1 de (4,3) M$.

de 4,4 M$ par rapport à un BAIIA ajusté de (4,3) M$. Au 31 mars 2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Lightspeed se chiffraient à 722,1 M$.

Faits saillants financiers de l'exercice

(À moins d'indication contraire, la période comparative est l'exercice clos le 31 mars 2023.)

Total des produits des activités ordinaires de 909,3 M$, en hausse de 24 % sur 12 mois et supérieur aux prévisions précédemment établies.

Produits tirés du traitement des transactions de 545,5 M$, en hausse de 37 % sur 12 mois.

Produits tirés des abonnements de 322,0 M$, en hausse de 8 % sur 12 mois.

Perte nette de (164,0) M$, ou (1,07) $ par action, comparativement à une perte nette de (1 070,0) M$, ou (7,11) $ par action. Après un ajustement de 188,5 M$ de la perte nette pour tenir compte de certains éléments, notamment la rémunération à base d'actions, l'amortissement des immobilisations incorporelles et la restructuration, la Société a comptabilisé un résultat ajusté 1 de 24,5 M$, ou 0,16 $ par action 1 , contre une perte ajustée 1 de (25,1) M$, ou (0,17) $ par action 1 . La perte nette de l'exercice clos le 31 mars 2023 incluait une charge de dépréciation du goodwill hors trésorerie de (748,7) M$.

de 24,5 M$, ou 0,16 $ par action , contre une perte ajustée de (25,1) M$, ou (0,17) $ par action . La perte nette de l'exercice clos le 31 mars 2023 incluait une charge de dépréciation du goodwill hors trésorerie de (748,7) M$. BAIIA ajusté1 de 1,3 M$, comparativement à un BAIIA ajusté1 de (33,9) M$ en 2023.

Exclusion faite des emplacements clients attribuables au produit de commerce électronique distinct d'Ecwid.

Faits saillants opérationnels du quatrième trimestre

Lightspeed a lancé plusieurs produits au cours du trimestre : Les recommandations de configuration alimentées par l'IA des commerçants utilisant Lightspeed Restaurant les aident à maximiser leur utilisation de la plateforme. La fonction des prix basés sur la marge de profit dans Lightspeed Retail calcule automatiquement la majoration ou le prix adéquats en fonction de la marge souhaitée par le commerçant. L' amélioration du suivi des commandes avec Apple Wallet permet aux clients de commerce électronique de Lightspeed de suivre en continu leurs commandes directement via Apple Wallet, ce qui leur évite de parcourir des courriels ou de se rendre sur des sites tiers. Grâce à l'option Liens de paiement , les clients peuvent désormais payer, partout et à tout moment, à partir d'un lien envoyé par le commerçant. Les améliorations de la plateforme de commande en ligne de Lightspeed Restaurant comprennent l'historique des commandes et la gestion des comptes, la répétition de commande rapide, ainsi que de nouvelles fonctions de rapports, fonctionnalités qui contribuent toutes à améliorer la fidélité des clients.

Le RMPU 2, 4 s'est accru de 29 % pour s'établir à environ 431 $, comparativement à environ 335 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, propulsé par nos efforts ciblés sur la plateforme intégrée de point de vente et de paiement et l'adoption par les clients affichant un VTB élevé.

s'est accru de 29 % pour s'établir à environ 431 $, comparativement à environ 335 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, propulsé par nos efforts ciblés sur la plateforme intégrée de point de vente et de paiement et l'adoption par les clients affichant un VTB élevé. La marge brute globale s'est établie à 43 %, en légère hausse par rapport au trimestre précédent. Les marges brutes liées aux abonnements ont augmenté à 77 % pour le trimestre comparativement à 75 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et ce, grâce à nos efforts ciblés visant à regrouper les contrats des fournisseurs d'infonuagique et à améliorer l'efficience globale. Les marges brutes liées au traitement des transactions se sont établies à 29 %, comparativement à 33 % pour l'exercice précédent, en raison de l'augmentation du nombre de clients qui passent à Lightspeed Payments, ce qui se traduit généralement par des apports en dollars aux marges brutes plus élevés, mais aussi par des marges brutes inférieures aux frais d'indication de clients. Ces facteurs ont été compensés en partie par l'augmentation des produits des activités ordinaires de Lightspeed Capital, qui génère des marges brutes élevées, ainsi que par la portion croissante du VTSPB provenant des marchés internationaux, où Lightspeed Payments génère une marge brute plus élevée.

Pour le trimestre, le VTB généré par les plateformes phares de Lightspeed a augmenté de 29 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, preuve que, pour son profil de client recherché et avec ses produits phares, Lightspeed gagne encore en popularité. Le VTB 4 total s'est chiffré à 20,7 G$, en hausse de 2 % sur 12 mois.

total s'est chiffré à 20,7 G$, en hausse de 2 % sur 12 mois. Une partie de plus en plus importante du VTB est traitée au moyen des solutions de paiement de la Société. Le VTSPB 4 est passé de 3,8 G$ à la période correspondante de l'exercice précédent à 6,6 G$ au cours du trimestre, en hausse de 75 %, et ce, principalement en raison des initiatives de plateforme centralisée de solutions de points de vente et de paiement lancées par la Société au cours de l'exercice 2024.

est passé de 3,8 G$ à la période correspondante de l'exercice précédent à 6,6 G$ au cours du trimestre, en hausse de 75 %, et ce, principalement en raison des initiatives de plateforme centralisée de solutions de points de vente et de paiement lancées par la Société au cours de l'exercice 2024. Le nombre d'emplacements clients ayant un VTB supérieur à 500 000 $ par année 5 a augmenté de 5 % sur 12 mois et le nombre d'emplacements clients ayant un VTB supérieur à 1 M$ par année 5 s'est accru de 6 % sur 12 mois.

a augmenté de 5 % sur 12 mois et le nombre d'emplacements clients ayant un VTB supérieur à 1 M$ par année s'est accru de 6 % sur 12 mois. Lightspeed Capital a connu une forte croissance, les produits des activités ordinaires ayant augmenté de 135 % sur 12 mois.

Quelques gains importants réalisés : L'hôtel cinq étoiles Hôtel les Roches Blanches à Cassis, sur la Côte d'Azur en France , a adopté Lightspeed Restaurant pour gérer ses quatre magnifiques restaurants et sa villa de luxe; Johnston Canyon Lodge & Bungalows , dans le parc national de Banff , a choisi Lightspeed pour l'exploitation de son restaurant et de son café; Le centre de recherche de la NASA à Langley a choisi Lightspeed Retail pour gérer son point de vente au détail et son bar; Honsberger Estate Winery , dont la boutique et le restaurant sont situés dans la région de Niagara, en Ontario , a choisi Lightspeed Restaurant pour unifier ses différentes technologies; 5 Star Nutrition , un détaillant de suppléments, de protéines et de boissons fouettées comptant de nombreux emplacements a choisi Lightspeed Retail pour l'exploitation de son entreprise nationale aux besoins complexes; Ester Restaurant and Bar, à Sydney , a choisi Lightspeed Restaurant pour gérer son restaurant de renom; Le Stratford Festival , en Ontario , utilisera Lightspeed Retail pour propulser ses ventes au détail dans ses différentes salles; Nous avons ajouté des dizaines de marques, dont Groupe ALDO , Saint Owen et Seven ' til Midnight , à notre réseau de fournisseurs.

Après le trimestre, Lightspeed a autorisé un programme de rachat d'actions visant à acheter aux fins d'annulation jusqu'à 9 722 677 actions sur une période de 12 mois, soit environ 10 % du flottant public de la Société. Il s'agit du maximum autorisé par année en vertu des règles de la TSX. La Société prévoit réaliser le programme dans le but premier de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Le 3 avril 2024, la Société a annoncé une réorganisation de ses activités, diminuant d'environ 10 % les charges liées aux effectifs et réduisant l'effectif d'environ 280 postes. De plus, la Société prévoit étudier plusieurs autres initiatives de réduction des coûts au cours de l'exercice.

Exclusion faite des emplacements clients et du VTB attribuable au produit de commerce électronique distinct d'Ecwid ainsi qu'aux produits Lightspeed Golf et NuORDER by Lightspeed. Le VTB d'un emplacement client par année est calculé en annualisant le VTB pour les mois au cours desquels l'emplacement client a été actif, et ce, pendant les 12 derniers mois.

Perspectives financières6

Les prévisions suivantes remplacent tous les énoncés précédents de la Société et sont basées sur les attentes actuelles.

Lightspeed s'attend à augmenter considérablement la rentabilité de son BAIIA ajusté au cours du prochain exercice tout en accroissant sa clientèle affichant un VTB élevé et ses produits tirés des abonnements. La Société prévoit également accroître davantage la proportion de VTB traitée par sa plateforme de paiement. Lightspeed continuera de maintenir un équilibre entre la croissance des produits des activités ordinaires et du BAIIA ajusté à mesure qu'elle fera croître ses activités et fera passer ses produits des activités ordinaires au-delà de 1 G$.

La Société s'attend à ce que la croissance des produits tirés des abonnements soit meilleure au deuxième semestre de l'exercice qu'au premier. En outre, en raison de la forte hausse du VTSPB en pourcentage du VTB au cours de l'exercice 2024, la croissance des produits tirés du traitement des transactions devrait être plus forte au premier semestre de l'exercice qu'au deuxième. Les perspectives de la Société sont donc les suivantes :

Premier trimestre de 2025

Produits des activités ordinaires estimatifs entre 255 M$ et 260 M$, avec une croissance des produits tirés des abonnements pour le trimestre semblable à celle du quatrième trimestre de 2024

BAIIA ajusté1 d'environ 7 M$

Exercice 2025

Croissance des produits des activités ordinaires d'au moins 20 %

BAIIA ajusté1 d'au moins 40 M$

Les perspectives financières sont présentées sous toutes réserves, sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques qui sont décrits aux rubriques « Énoncés prospectifs » et « Hypothèses des perspectives financières » du présent communiqué.

Hypothèses des perspectives financières

Lors du calcul du BAIIA ajusté inclus dans nos perspectives financières pour le trimestre se terminant le 30 juin 2024 et l'exercice se terminant le 31 mars 2025, nous avons tenu compte de mesures conformes aux IFRS, notamment des produits des activités ordinaires, du coût direct des produits et des charges d'exploitation. Nos perspectives financières se fondent sur certaines hypothèses, dont les suivantes : les hypothèses relatives à l'inflation, aux variations des taux d'intérêt, aux dépenses de consommation, aux taux de change et aux autres facteurs macroéconomiques; les territoires où Lightspeed mène des activités importantes n'imposeront pas de mesures strictes, comme celles mises en place en réponse à la pandémie de COVID-19; les demandes d'arrêt temporaire d'abonnements et le roulement de la clientèle attribuable aux faillites demeureront conformes aux prévisions; le nombre d'emplacements clients restant conforme aux prévisions (tout particulièrement pour les cohortes affichant un VTB élevé); l'accélération de la croissance des produits tirés des abonnements trimestriels tout au long de l'exercice pour atteindre 10 % à 15 %; les flux de produits des activités ordinaires tirés des recommandations de certains de nos partenaires demeurent conformes à nos attentes (particulièrement avec notre décision de centraliser nos solutions de point de vente et de paiement, puisque nos solutions de paiement ont déjà été perçues par certains de ces partenaires comme étant en concurrence avec leurs propres solutions et pourraient à nouveau l'être); les utilisateurs qui adoptent nos solutions de paiement affichent un VTB moyen correspondant aux prévisions; l'adoption soutenue de nos solutions de paiement conformément à nos attentes du fait de nos efforts continus pour vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous forme de plateforme intégrée; les marges brutes reflétant une tendance vers une portion plus importante de produits tirés du traitement des transactions dans la composition des produits des activités ordinaires; notre capacité à fixer les prix de nos solutions de paiement est conforme à nos attentes et nous permet de réaliser des marges convenables et de mettre en œuvre des structures de prix optimisées; notre capacité à assurer l'expansion continue de nos solutions de paiement, y compris dans le cadre de notre initiative visant à vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous la forme d'une plateforme intégrée; notre capacité à gérer le risque de défaut lié aux avances de fonds aux commerçants conformément à nos attentes; les tendances saisonnières pour nos principaux marchés verticaux sont conformes à nos attentes, tout comme leur incidence sur notre VTB et les produits tirés du traitement des transactions; notre capacité à susciter l'adoption de nos modules par notre clientèle; notre capacité à saisir judicieusement les opportunités stratégiques et à tirer les avantages attendus des acquisitions que nous avons réalisées, notamment les synergies attendues à la suite de la priorisation de nos produits phares Lightspeed Retail et Lightspeed Restaurant; l'acceptation et l'adoption par le marché de nos produits phares, y compris la migration des clients existants vers nos produits phares; notre capacité à attirer et à maintenir en poste le personnel clé nécessaire à la réalisation de nos plans; notre capacité à réaliser notre plan de relève; nos attentes quant aux coûts, au calendrier et à l'incidence de notre réorganisation et de nos autres initiatives de réduction des coûts; notre capacité à gérer le roulement de notre clientèle; et notre capacité à gérer les demandes d'escompte des clients. Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l'incidence éventuelle des acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date des présentes. Nos perspectives financières, et notamment les diverses hypothèses qui les sous-tendent, constituent de l'information prospective et doivent être lues dans l'esprit de la mise en garde concernant l'information prospective qui figure ci-après. En raison de nombreux facteurs, nos résultats réels, nos niveaux d'activité, notre rendement ou nos réalisations peuvent sensiblement s'écarter de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, y compris les risques et incertitudes liés aux éléments suivants : le contexte macroéconomique des PME, notamment l'inflation, les variations de taux d'intérêt et les tendances de consommation; l'instabilité du secteur bancaire; les fluctuations du change; toute pandémie ou crise sanitaire mondiale; l'invasion de l'Ukraine par la Russie, y compris les réactions à celle-ci; la guerre entre Israël et le Hamas, y compris les réactions à celle-ci; notre incapacité à attirer et à retenir des clients; notre incapacité à augmenter nos ventes; notre incapacité à mettre en place notre stratégie de croissance; notre incapacité à accroître de façon soutenue l'adoption de nos solutions de paiement, y compris dans le cadre de notre initiative visant à vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous la forme d'une plateforme intégrée; les risques liés à notre programme d'avances de fonds aux commerçants; notre capacité à continuer d'offrir des avances de fonds aux commerçants et à faire évoluer notre programme d'avances de fonds aux commerçants conformément à nos attentes; notre appui sur un nombre restreint de fournisseurs de services infonuagiques et de fournisseurs des composantes de la technologie que nous offrons sur nos solutions de paiement; notre capacité à maintenir des stocks suffisants de matériel informatique; notre incapacité à améliorer la fonctionnalité, la performance, la fiabilité, la conception, la sécurité et l'extensibilité de notre plateforme; notre capacité à prévenir et à gérer les atteintes à la sécurité de l'information ou d'autres menaces à la cybersécurité; notre capacité à livrer concurrence; les relations stratégiques avec des tiers; notre appui sur l'intégration de solutions de traitement de paiement de tiers; la compatibilité de nos solutions avec les applications et les systèmes de tiers; l'évolution de la technologie sur laquelle repose notre plateforme; notre capacité à intégrer efficacement des solutions d'intelligence artificielle dans nos activités et notre exploitation; notre capacité à obtenir, maintenir et protéger notre propriété intellectuelle; les risques liés aux activités internationales et à l'usage de notre plateforme dans différents pays; notre situation de trésorerie et nos ressources en capital; les litiges en cours et imminents et la conformité à la réglementation; les changements dans la législation fiscale et son application; notre aptitude à accroître nos moyens et nos capacités en matière de vente, de commercialisation et de soutien; notre capacité à réaliser notre réorganisation et nos initiatives de réduction des coûts; notre capacité à réaliser des investissements futurs dans nos activités au moyen de dépenses d'investissement; notre capacité à exécuter avec succès nos stratégies d'affectation du capital; et le maintien de la qualité de notre service à la clientèle et de notre réputation. L'information prospective a pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction quant à notre rendement financier. Elle peut ne pas convenir à d'autres buts.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution commerciale d'infonuagique transforme et intègre les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée en 2005 à Montréal, au Canada, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à celle de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société est au service d'entreprises des secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie, ainsi que d'exploitants de terrains de golf dans plus d'une centaine de pays.

Mesures et ratios non conformes aux IFRS

L'information présentée dans ce communiqué inclut certaines mesures financières non conformes aux IFRS telles que le « BAIIA ajusté », le « résultat ajusté », les « flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation », les « flux de trésorerie disponibles ajustés », la « marge brute non conforme aux IFRS », les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS », les « frais de recherche et développement non conformes aux IFRS » et les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS », ainsi que certains ratios financiers non conformes aux IFRS tels que le « résultat ajusté par action - de base et dilué », la « marge brute non conforme aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires », les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires », les « frais de recherche et développement non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires » et les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires ». Ces mesures et ratios ne sont pas reconnus par les IFRS, n'ont pas un sens standardisé prescrit par les IFRS et ne sont probablement pas comparables à des mesures et ratios analogues présentés par d'autres entreprises. Ils s'ajoutent plutôt aux mesures et ratios IFRS et constituent un complément d'information utile à une compréhension plus approfondie de nos résultats d'exploitation, tels que les comprend notre direction. Par conséquent, il faudrait se garder de considérer ces mesures et ratios isolément ou comme un substitut à l'analyse de notre information financière conforme aux IFRS. Ces mesures et ratios non conformes aux IFRS constituent pour l'investisseur des mesures et ratios supplémentaires de notre rendement d'exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures et ratios IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures et ratios non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices. Notre direction se sert aussi des mesures et ratios non conformes aux IFRS pour comparer le rendement de l'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation et les prévisions, et déterminer les composantes de la rémunération de la direction.

Le « BAIIA ajusté » est défini comme la perte nette après intérêts, impôt et amortissement, ou comme le BAIIA, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration, des provisions pour litiges et de la dépréciation du goodwill. Nous sommes d'avis que le BAIIA ajusté constitue une mesure supplémentaire utile du rendement d'exploitation de la Société, car il permet d'illustrer les tendances sous-jacentes de nos activités qui pourraient autrement être éclipsées par l'incidence des produits ou des charges qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation de base de nos activités.

Le « résultat ajusté » est défini comme la perte nette compte non tenu de l'amortissement des immobilisations incorporelles, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration, des provisions pour litiges, de la charge (du produit) d'impôt différé et de la dépréciation du goodwill. Nous utilisons cette mesure car nous estimons que l'exclusion de l'amortissement des immobilisations incorporelles et de certaines autres charges hors trésorerie ou non liées aux activités d'exploitation fournit une mesure supplémentaire utile de notre rendement d'exploitation puisqu'elle permet une comparaison plus précise d'une période à l'autre.

Le « résultat ajusté par action - de base et dilué » est défini comme le résultat ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (de base et dilué). Nous utilisons le résultat ajusté par action - de base et dilué dans le but de fournir une mesure supplémentaire utile du rendement de nos activités, par action (de base et dilué).

Les « flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation » sont définis comme les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, après ajustement tenant compte du paiement des charges sociales se rapportant à la rémunération à base d'actions, du paiement des charges de rémunération liées aux acquisitions déjà conclues, du paiement des frais liés aux transactions, du paiement des frais de restructuration, des paiements des montants au titre des provisions constituées à l'égard de litiges, déduction faite des montants des assurances et des produits d'indemnisation reçus, et des paiements des frais de développement interne inscrits à l'actif. Nous utilisons cette mesure car nous estimons que l'inclusion ou l'exclusion de certaines entrées et sorties de trésorerie fournit une mesure supplémentaire utile de notre rendement puisqu'elle donne aux investisseurs un meilleur aperçu de la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Les « flux de trésorerie disponibles ajustés » sont définis comme les sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation, après ajustement tenant compte du paiement des montants liés aux frais de développement interne inscrits à l'actif, de paiements au titre des acquisitions d'immobilisations corporelles ainsi que des entrées et sorties de trésorerie liées aux avances de fonds aux commerçants. Nous utilisons cette mesure car nous estimons que l'inclusion ou l'exclusion de certaines entrées et sorties de trésorerie fournit une mesure supplémentaire utile puisqu'elle donne aux investisseurs un meilleur aperçu de la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

La « marge brute non conforme aux IFRS » est définie comme la marge brute après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent. Nous utilisons cette mesure car nous estimons que l'exclusion de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent fournit une mesure supplémentaire utile de notre rendement puisqu'elle donne aux investisseurs un meilleur aperçu du rendement et de la rentabilité de la Société.

La « marge brute non conforme aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires » est calculée en divisant la marge brute non conforme aux IFRS par le total des produits des activités ordinaires. Nous utilisons ce ratio, car nous estimons que l'exclusion de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent fournit une mesure supplémentaire utile de notre rendement puisqu'elle donne aux investisseurs un meilleur aperçu du rendement et de la rentabilité de la Société.

Les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS » sont définis comme les frais généraux et administratifs après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent, des frais liés aux transactions et des provisions pour litiges. Nous utilisons cette mesure car nous estimons que l'exclusion de certaines charges fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d'exploitation.

Les « frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires » sont calculés en divisant les frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS par le total des produits des activités ordinaires. Nous utilisons ce ratio, car nous estimons que l'exclusion de certaines charges fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d'exploitation.

Les « frais de recherche et développement non conformes aux IFRS » sont définis comme les frais de recherche et développement après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent. Nous utilisons cette mesure car nous estimons que l'exclusion de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d'exploitation.

Les « frais de recherche et développement non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires » sont calculés en divisant les frais de recherche et développement non conformes aux IFRS par le total des produits des activités ordinaires. Nous utilisons ce ratio, car nous estimons que l'exclusion de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d'exploitation.

Les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS » sont définis comme les frais de vente et de commercialisation après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent, et des frais liés aux transactions. Nous utilisons cette mesure car nous estimons que l'exclusion de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent et des frais liés aux transactions fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d'exploitation.

Les « frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS en pourcentage des produits des activités ordinaires » sont calculés en divisant les frais de vente et de commercialisation non conformes aux IFRS par le total des produits des activités ordinaires. Nous utilisons ce ratio, car nous estimons que l'exclusion de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent et des frais liés aux transactions fournit aux investisseurs une mesure supplémentaire utile de nos charges d'exploitation.

Se reporter aux tableaux financiers ci-après pour un rapprochement des mesures financières et ratios financiers non conformes aux IFRS.

Indicateurs de rendement clés

La surveillance des indicateurs de rendement clés suivants nous permet d'évaluer notre entreprise, de mesurer notre rendement, d'identifier les tendances qui touchent nos activités, d'établir des plans d'entreprise et de prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de rendement clés constituent pour l'investisseur des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et font ainsi ressortir les tendances qui touchent nos activités principales susceptibles de passer inaperçues lorsqu'on se fie uniquement aux mesures et ratios IFRS. Nous sommes également d'avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées utilisent fréquemment les mesures propres à un secteur pour évaluer les sociétés émettrices. La méthode dont nous nous servons pour calculer nos indicateurs de rendement clés peut se révéler différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises pour calculer des mesures analogues.

Revenu moyen par utilisateur. Le « revenu moyen par utilisateur » ou « RMPU » correspond au total des produits tirés des abonnements et de solutions de traitement de transactions de la Société pour la période, divisé par le nombre d'emplacements clients de la Société pour cette période. Nous utilisons cette mesure car nous estimons qu'elle constitue une mesure supplémentaire utile de nos progrès en matière de croissance des produits que nous tirons de notre clientèle. Pour plus de précision, le nombre d'emplacements clients de la Société pour la période correspond au nombre moyen d'emplacements clients tout au long de la période.

Emplacements clients. Un « emplacement client » s'entend de l'emplacement d'un commerçant facturable pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation et, dans le cas de NuORDER, d'une marque avec un abonnement direct ou indirect payé pour lequel un contrat de service est en vigueur ou dont le renouvellement est en négociation. Un seul client distinct peut avoir plusieurs emplacements clients, qu'il s'agisse d'emplacements physiques ou de sites de commerce électronique et, dans le cas de NuORDER, des abonnements multiples. Nous utilisons cette mesure car nous estimons que notre capacité à accroître le nombre d'emplacements clients affichant un VTB par année élevé qui utilisent notre plateforme est un indicateur de notre succès au chapitre de la pénétration de marché et de la croissance de notre entreprise. Le VTB d'un emplacement client par année est calculé en annualisant le VTB pour les mois au cours desquels l'emplacement client a été actif, et ce, pendant les 12 derniers mois.

Volume traité par les solutions de paiement brut. Le « volume traité par les solutions de paiement brut » ou « VTSPB » désigne la valeur totale en dollars des transactions traitées, compte non tenu des montants traités au moyen de la solution NuORDER, au cours de la période par nos solutions de paiement pour lesquelles nous agissons à titre de partie principale dans l'entente avec un client, déduction faite des remboursements, ce qui inclut les frais de transport et de manutention, des droits de douane et des taxes à la valeur ajoutée. Nous utilisons cette mesure car nous sommes d'avis qu'une croissance du VTSPB est un indicateur de la force de nos solutions de paiement. À mesure que le nombre d'emplacements clients utilisant nos solutions de paiement augmente, particulièrement ceux affichant un VTB élevé, nous générons un VTSPB plus élevé et constatons une hausse des produits tirés du traitement des transactions. Nous avons exclu de notre VTSPB les montants traités au moyen de la solution NuORDER parce qu'ils représentent un volume de transactions interentreprises plutôt qu'un volume de transactions d'entreprise à particulier et que nous n'avons actuellement pas de solution de paiement robuste pour le volume de transactions interentreprises.

Volume de transactions brut. Le « volume de transactions brut » ou « VTB » correspond à la valeur totale en dollars des transactions traitées sur notre plateforme infonuagique SaaS, compte non tenu des montants traités au moyen de la solution NuORDER, pour une période donnée, déduction faite des remboursements, ce qui inclut les frais de transport et de manutention, des droits de douane et des taxes à la valeur ajoutée. Nous utilisons cette mesure car nous estimons que le VTB est un indicateur du succès de nos clients et de la vigueur de notre plateforme. Le VTB ne représente pas des produits que nous avons gagnés. Nous avons exclu de notre VTB les montants traités au moyen de la solution NuORDER parce qu'ils représentent un volume de transactions interentreprises plutôt qu'un volume de transactions d'entreprise à particulier et que nous n'avons actuellement pas de solution de paiement robuste pour le volume de transactions interentreprises.

Taux de rétention net. Nous utilisons le « taux de rétention net », car nous estimons que notre capacité à conserver et à accroître les produits tirés de nos clients actuels est un indicateur de la valeur à long terme de nos relations clients. Notre performance à ce chapitre est mesurée par notre taux de rétention net, qui est calculé en identifiant d'abord une cohorte de clients (la « cohorte de clients ») au cours d'un mois donné (le « mois de base »). La facturation comprend les frais d'abonnement et les frais pour nos solutions de paiement pour lesquelles nous agissons à titre de partie principale dans l'entente avec un client. Nous divisons ensuite la facturation pour la cohorte de clients au cours du même mois de l'exercice suivant (le « mois de comparaison ») par la facturation du mois de base pour obtenir un taux de rétention net mensuel. Par définition, les clients ajoutés à notre plateforme entre le mois de base et le mois de comparaison sont exclus du calcul. Nous calculons le taux de rétention net annuel à l'aide de la moyenne pondérée du taux de rétention net mensuel sur les 12 derniers mois. Le taux de rétention net ne tient pas compte des clients attribuables au produit de commerce électronique distinct d'Ecwid.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » (ensemble, l'« information prospective »), au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières pertinentes. L'information prospective peut se rapporter aux perspectives financières (notamment les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté) et aux événements ou résultats prévus; elle peut comprendre des renseignements sur notre situation financière, notre stratégie d'affaires, nos stratégies de croissance, les marchés à notre portée, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos plans et nos objectifs. En particulier, est considérée comme prospective l'information sur nos attentes à l'égard des résultats, du rendement, des réalisations, des perspectives et des possibilités futurs ou des marchés sur lesquels nous exerçons nos activités; les conditions macroéconomiques telles que les pressions inflationnistes, la hausse des taux d'intérêt et l'intensification de l'incertitude économique mondiale; nos attentes quant aux coûts, au calendrier et à l'incidence de la réorganisation et des initiatives de réduction des coûts ainsi que des changements de personnel; nos attentes concernant les dépenses d'investissement et les stratégies d'affectation du capital (y compris notre programme de rachat d'actions); l'instabilité géopolitique, le terrorisme, la guerre et d'autres conflits mondiaux tels que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre entre Israël et le Hamas; ainsi que l'information sur nos attentes concernant les tendances du secteur d'activité et des dépenses de consommation, nos taux de croissance, la réalisation de développements de notre plateforme et l'expansion de celle-ci, l'accent mis sur les clients affichant un VTB élevé et ayant des besoins complexes, nos produits d'exploitation et le potentiel de nos solutions de paiement et autres solutions à dégager des produits d'exploitation, l'incidence de notre initiative visant à vendre nos solutions de point de vente et de paiement sous la forme d'une plateforme intégrée, nos marges brutes et notre rentabilité future, les résultats et les synergies au terme d'acquisitions, l'incidence des litiges en cours et imminents, l'incidence des fluctuations des taux de change sur nos résultats d'exploitation, nos plans et stratégies d'affaires et notre position concurrentielle dans notre secteur d'activité.

Dans certains cas, l'information prospective se signale par la terminologie utilisée : « prévoir », « cibler », « s'attendre à », « il existe une possibilité que », « budget », « calendrier », « estimation », « suggérer », « perspectives », « prévision », « projection », « éventuel », « stratégie », « avoir l'intention de », « croire », « estimer » ainsi que diverses variations ou flexions de ces termes, notamment au futur, au conditionnel ou à la forme négative, de même que des mots, expressions ou énoncés stipulant que certains événements, résultats, actions ou mesures peuvent ou pourraient « se produire », « survenir », « être atteints » ou « être prises », ou l'inverse, et d'autres termes ou expressions de même nature. En outre, tout énoncé qui se rapporte à des attentes, intentions, projections ou autres allusions à des événements ou circonstances futurs contient de l'information prospective. Les énoncés contenant de l'information prospective ne concernent pas des faits passés; ils représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction à l'égard d'événements ou de circonstances futurs.

L'information prospective est nécessairement fondée sur des opinions, estimations et hypothèses que nous jugeons appropriées et raisonnables à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective est subordonnée à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations obtenus soient largement différents de ceux qui sont expressément ou implicitement exprimés dans l'information prospective. Ces facteurs de risque englobent notamment ceux mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion, dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle et dans les autres documents que nous avons déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, ou sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Nous avons tenté de cerner tous les facteurs de risque importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière significative de ceux exposés dans l'information prospective; cependant, d'autres facteurs de risque qui ne sont pas connus pour l'instant ou que nous estimons négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir cet effet. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est établie. L'information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes à la date d'établissement de celui-ci (ou à toute autre date mentionnée) et est susceptible de changer après cette date. Nous nous dégageons de toute intention, de toute obligation et de tout engagement de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit par suite de nouvelles informations ou d'événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément assujettie à la mise en garde qui précède.

États consolidés résumés du résultat net et du résultat global (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les montants par action)













Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

2024 2023

2024 2023

$ $

$ $ Produits des activités ordinaires









Abonnements 81 348 76 215

322 000 298 763 Traitement des transactions 138 994 99 568

545 470 399 552 Matériel informatique et autres produits 9 874 8 445

41 800 32 191











Total des produits des activités ordinaires 230 216 184 228

909 270 730 506











Coût direct des produits









Abonnements 18 508 19 036

77 585 80 064 Traitement des transactions 98 293 66 539

390 522 271 035 Matériel informatique et autres produits 13 715 11 692

55 913 47 446











Total du coût des produits 130 516 97 267

524 020 398 545











Marge brute 99 700 86 961

385 250 331 961











Charges d'exploitation









Frais généraux et administratifs 22 540 22 139

103 742 105 939 Recherche et développement 27 625 30 805

129 416 140 442 Vente et commercialisation 57 804 56 884

234 290 250 371 Amortissement des immobilisations corporelles 1 790 1 735

6 634 5 471 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation 2 418 2 025

7 946 8 244 Perte (profit) de change 501 297

882 (199) Charge de rémunération liée à des acquisitions -- 5 746

3 105 41 792 Amortissement des immobilisations incorporelles 22 882 24 620

95 048 101 546 Restructuration 5 422 25 549

7 206 28 683 Dépréciation du goodwill -- --

-- 748 712











Total des charges d'exploitation 140 982 169 800

588 269 1 431 001











Perte d'exploitation (41 282) (82 839)

(203 019) (1 099 040)











Produit d'intérêts net 10 524 9 654

42 531 24 812











Perte avant impôt sur le résultat (30 758) (73 185)

(160 488) (1 074 228)











Charge (produit) d'impôt









Exigible 1 680 1 651

3 799 2 469 Différé 102 (368)

(323) (6 688)











Total de la charge (du produit) d'impôt 1 782 1 283

3 476 (4 219)











Perte nette (32 540) (74 468)

(163 964) (1 070 009)











Autres éléments du résultat global





















Éléments pouvant être reclassés dans la perte nette









Écarts de conversion liés aux établissements à l'étranger (3 164) 739

(1 302) (5 586) Variation du profit net latent (de la perte nette latente) sur les instruments

de couverture de flux de trésorerie, déduction faite de l'impôt (544) 1 223

314 (148)











Total des autres éléments du résultat global (3 708) 1 962

(988) (5 734)











Total du résultat global (36 248) (72 506)

(164 952) (1 075 743)











Perte nette par action - de base et diluée (0,21) (0,49)

(1,07) (7,11)











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires - de base et dilué 154 863 581 151 774 467

153 765 412 150 404 130

États consolidés résumés de la situation financière (en milliers de dollars américains)











Aux

31 mars 2024 31 mars

2023 Actif $ $





Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 722 102 800 154 Créances clients et autres débiteurs 62 284 54 842 Avances de fonds aux commerçants 74 236 29 492 Stocks 16 492 12 839 Autres actifs courants 42 786 37 005





Total de l'actif courant 917 900 934 332





Actifs au titre de droits d'utilisation liés à un contrat de location, montant net 17 075 20 973 Immobilisations corporelles, montant net 20 496 19 491 Immobilisations incorporelles, montant net 227 031 311 450 Goodwill 1 349 235 1 350 645 Autres actifs non courants 42 865 31 540 Actif d'impôt différé 552 301





Total de l'actif 2 575 154 2 668 732





Passif et capitaux propres









Passif courant



Créditeurs et charges à payer 68 679 68 827 Obligations locatives 6 942 6 617 Passif d'impôt exigible 1 709 6 919 Produits différés 67 336 68 094





Total du passif courant 144 666 150 457





Produits différés 851 1 226 Obligations locatives 16 269 18 574 Autres passifs non courants 967 1 026





Total du passif 162 753 171 283





Capitaux propres



Capital-actions 4 362 691 4 298 683 Capital apporté supplémentaire 213 918 198 022 Cumul des autres éléments du résultat global (4 045) (3 057) Déficit cumulé (2 160 163) (1 996 199)





Total des capitaux propres 2 412 401 2 497 449





Total du passif et des capitaux propres 2 575 154 2 668 732

Tableaux consolidés résumés des flux de trésorerie (en milliers de dollars américains)











Exercices clos les 31 mars

2024 2023 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation $ $ Perte nette (163 964) (1 070 009) Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie



Rémunération à base d'actions liée à des acquisitions 2 953 40 219 Amortissement des immobilisations incorporelles 95 048 101 546 Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation

liés à un contrat de location 14 580 13 715 Impôt sur le résultat différé (323) (6 688) Charge de rémunération à base d'actions 74 913 129 167 Perte (profit) de change latent (116) 100 Dépréciation du goodwill -- 748 712 (Augmentation) diminution des actifs d'exploitation et augmentation (diminution)

des passifs d'exploitation



Créances clients et autres débiteurs (7 566) (11 967) Avances de fonds aux commerçants (44 744) (23 192) Stocks (3 653) (5 299) Autres actifs (15 759) (9 986) Créditeurs et charges à payer (194) (9 015) Passif d'impôt exigible (5 210) 201 Produits différés (1 133) 2 005 Autres passifs non courants 32 19 Produit d'intérêts net (42 531) (24 812)





Total - activités d'exploitation (97 667) (125 284)





Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



Entrées d'immobilisations corporelles (7 506) (9 227) Entrées d'immobilisations incorporelles (10 678) (3 894) Achat de placements -- (1 519) Produit d'intérêts 44 134 23 457





Total - activités d'investissement 25 950 8 817





Flux de trésorerie liés aux activités de financement



Produit de l'exercice d'options sur actions 2 144 4 710 Frais d'émission d'actions (106) (193) Remboursement de la dette à long terme -- (30 000) Règlement d'obligations locatives et variations de dépôts de location soumis à restrictions (8 227) (8 870) Coûts de financement (37) (1 058)





Total - activités de financement (6 226) (35 411)





Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (109) (1 622)





Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice (78 052) (153 500)





Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 800 154 953 654





Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 722 102 800 154





Intérêts versés aux institutions financières -- 375 Impôt sur le résultat payé 7 622 1 154

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS BAIIA ajusté (en milliers de dollars américains)









Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

















2024

2023

2024

2023

$

$

$

$















Perte nette (32 540)

(74 468)

(163 964)

(1 070 009) Rémunération à base d'actions et charges sociales

qui s'y rapportent1) 8 112

15 967

73 785

123 667 Amortissement2) 27 090

28 380

109 628

115 261 Perte (profit) de change3) 501

297

882

(199) Produit d'intérêts net2) (10 524)

(9 654)

(42 531)

(24 812) Rémunération liée à des acquisitions4) --

5 746

3 105

41 792 Frais liés aux transactions5) 1 766

2 323

2 208

5 834 Restructuration6) 5 422

25 549

7 206

28 683 Dépréciation du goodwill7) --

--

--

748 712 Provisions pour litiges8) 2 782

229

7 470

1 409 Charge (produit) d'impôt 1 782

1 283

3 476

(4 219)















BAIIA ajusté 4 391

(4 348)

1 265

(33 881)

1) Ce poste se compose d'une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres, et des charges sociales en trésorerie qui s'y rapportent, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d'actions; les charges peuvent comprendre des estimations et sont donc susceptibles de changer. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024, compte non tenu d'un montant de 1 995 $ lié à l'accélération de la charge de rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, la charge de rémunération à base d'actions se chiffrait respectivement à 10 415 $ et à 72 918 $ (charges de 15 685 $ et de 123 530 $ en mars 2023, compte non tenu d'un montant de 5 637 $ lié à l'accélération de la charge de rémunération à base d'actions classée comme une restructuration), et les charges sociales qui s'y rapportent correspondaient respectivement à un produit de 2 303 $ et à une charge de 867 $ (charges de 282 $ et de 137 $ en mars 2023). Ces montants sont inclus dans le coût direct des produits, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et développement, et les frais de vente et de commercialisation (se reporter à la note 8 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). Ces charges ne tiennent pas compte de la rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, qui est incluse dans les charges de restructuration. 2) Conformément à IFRS 16 Contrats de location, pour le trimestre clos le 31 mars 2024, la perte nette comprend un amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 2 418 $ et une charge d'intérêts liée aux obligations locatives de 314 $, et exclut des charges locatives de 1 844 $ (2 025 $, 278 $ et 2 322 $, respectivement, pour le trimestre clos le 31 mars 2023). Pour l'exercice 2024, la perte nette comprend un amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 7 946 $ et une charge d'intérêts liée aux obligations locatives de 1 211 $, et exclut des charges locatives de 7 814 $ (8 244 $, 1 075 $ et 8 712 $, respectivement, pour l'exercice 2023). 3) Ces profits et pertes hors trésorerie sont liés à la conversion de devises. 4) Ces coûts représentent une portion de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui dépend des obligations d'emploi continu de certains membres du personnel clés des entreprises acquises en question, ou de l'atteinte de certains critères de performance. 5) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos premiers appels publics à l'épargne et à nos acquisitions, qui n'auraient par ailleurs pas été engagés. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs et les frais de vente et de commercialisation. 6) Certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d'assurer une agilité organisationnelle. Les frais associés à la réorganisation ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). 7) Ce montant représente une charge de dépréciation du goodwill hors trésorerie pour l'exercice 2023 (se reporter à la note 16 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). 8) Ces montants représentent les provisions constituées, les montants des règlements et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l'égard de certains litiges, déduction faite des montants reçus au titre des assurances et des produits d'indemnisation. Ces montants sont inclus dans les frais généraux et administratifs (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information).

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite) Résultat ajusté et résultat ajusté par action - de base et dilué (en milliers de dollars américains, sauf le nombre d'actions et les montants par action)











Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

















2024

2023

2024

2023

$

$

$

$















Perte nette (32 540)

(74 468)

(163 964)

(1 070 009) Rémunération à base d'actions et charges sociales

qui s'y rapportent1) 8 112

15 967

73 785

123 667 Amortissement des immobilisations incorporelles 22 882

24 620

95 048

101 546 Rémunération liée à des acquisitions2) --

5 746

3 105

41 792 Frais liés aux transactions3) 1 766

2 323

2 208

5 834 Restructuration4) 5 422

25 549

7 206

28 683 Dépréciation du goodwill5) --

--

--

748 712 Provisions pour litiges6) 2 782

229

7 470

1 409 Charge (produit) d'impôt différé 102

(368)

(323)

(6 688)















Résultat ajusté 8 526

(402)

24 535

(25 054)















Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires -

de base et dilué7) 154 863 581

151 774 467

153 765 412

150 404 130















Perte nette par action - de base et diluée (0,21)

(0,49)

(1,07)

(7,11) Résultat ajusté par action - de base et dilué 0,06

(0,00)

0,16

(0,17)

1) Ce poste se compose d'une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres, et des charges sociales en trésorerie qui s'y rapportent, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d'actions; les charges peuvent comprendre des estimations et sont donc susceptibles de changer. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024, compte non tenu d'un montant de 1 995 $ lié à l'accélération de la charge de rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, la charge de rémunération à base d'actions se chiffrait respectivement à 10 415 $ et à 72 918 $ (charges de 15 685 $ et de 123 530 $ en mars 2023, compte non tenu d'un montant de 5 637 $ lié à l'accélération de la charge de rémunération à base d'actions classée comme une restructuration), et les charges sociales qui s'y rapportent correspondaient respectivement à un produit de 2 303 $ et à une charge de 867 $ (charges de 282 $ et de 137 $ en mars 2023). Ces montants sont inclus dans le coût direct des produits, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et développement, et les frais de vente et de commercialisation (se reporter à la note 8 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). Ces charges ne tiennent pas compte de la rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, qui est incluse dans les charges de restructuration. 2) Ces coûts représentent une portion de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui dépend des obligations d'emploi continu de certains membres du personnel clés des entreprises acquises en question, ou de l'atteinte de certains critères de performance. 3) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos premiers appels publics à l'épargne et à nos acquisitions, qui n'auraient par ailleurs pas été engagés. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs et les frais de vente et de commercialisation. 4) Certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été modifiées afin de réaliser des synergies et d'assurer une agilité organisationnelle. Les frais associés à la réorganisation ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). 5) Ce montant représente une charge de dépréciation du goodwill hors trésorerie pour l'exercice 2023 (se reporter à la note 16 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). 6) Ces montants représentent les provisions constituées, les montants des règlements et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l'égard de certains litiges, déduction faite des montants reçus au titre des assurances et des produits d'indemnisation. Ces montants sont inclus dans les frais généraux et administratifs (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). 7) Pour les périodes au cours desquelles nous avons présenté une perte ajustée, par suite des pertes ajustées engagées, toutes les actions potentiellement dilutives ont été exclues du calcul de la perte ajustée par action diluée, car leur inclusion aurait eu un effet antidilutif. La perte ajustée par action - diluée correspond à la perte ajustée par action - de base pour les périodes au cours desquelles nous avons engagé une perte ajustée. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024, puisque l'inclusion des actions potentiellement dilutives dans le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base et dilué n'aurait pas eu d'incidence sur le résultat ajusté par action de base et dilué, le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires de base et dilué n'a pas été ajusté pour tenir compte des actions potentiellement dilutives.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite) Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation (en milliers de dollars américains)















Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

















2024

2023

2024

2023

$

$

$

$















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (28 536)

(41 587)

(97 667)

(125 284) Charges sociales se rapportant à la rémunération à base

d'actions1) 1 402

820

2 035

1 705 Rémunération liée à des acquisitions2) --

2 547

625

8 590 Frais liés aux transactions3) (180)

(2 621)

697

1 888 Restructuration4) 1 438

15 230

3 726

17 722 Provisions pour litiges5) 7 288

209

7 381

3 306 Frais de développement interne inscrits à l'actif6) (2 958)

(1 519)

(10 678)

(3 894)















Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation (21 546)

(26 921)

(93 881)

(95 967)

Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et les flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation comprennent une augmentation respective de la trésorerie affectée aux avances de fonds aux commerçants de 5,3 M$ et de 30,0 M$ par rapport au trimestre et à l'exercice clos le 31 mars 2023.

1) Ces montants représentent les entrées et sorties de trésorerie associées aux charges sociales liées aux options sur actions et autres attributions émises à nos employés et administrateurs dans le cadre de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres. 2) Ces montants représentent les sorties de trésorerie associées à une portion de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui se rattache aux obligations d'emploi continu de certains membres du personnel clés de ces entreprises acquises, ou à l'atteinte de certains critères de performance. 3) Ces montants représentent les sorties et entrées de trésorerie attribuables à des écarts temporaires liés aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos appels publics à l'épargne et à nos acquisitions, qui n'auraient par ailleurs pas été engagés. 4) Ces montants représentent les sorties de trésorerie associées à la réorganisation comptabilisées à titre de frais de restructuration, certaines fonctions et la structure de gestion connexe ayant été modifiées afin de réaliser des synergies et d'assurer une agilité organisationnelle (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). 5) Ces montants représentent les entrées et sorties de trésorerie au titre des provisions constituées, des montants des règlements et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques engagés à l'égard de certains litiges, déduction faite des montants reçus au titre des assurances et des produits d'indemnisation (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). 6) Ces montants représentent les sorties de trésorerie liées aux frais de développement interne inscrits à l'actif, dont la majeure partie est liée au développement de Lightspeed B2B. Ces montants sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement des tableaux consolidés des flux de trésorerie annuels audités. Si ces coûts n'étaient pas inscrits à l'actif à titre d'immobilisations incorporelles, ils feraient partie de nos flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite) Flux de trésorerie disponibles ajustés (en milliers de dollars américains)

















Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

















2024

2023

2024

2023

$

$

$

$















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (28 536)

(41 587)

(97 667)

(125 284) Frais de développement interne inscrits à l'actif1) (2 958)

(1 519)

(10 678)

(3 894) Entrées d'immobilisations corporelles2) (3 315)

(2 016)

(7 506)

(9 227) Avances de fonds aux commerçants, montant net3) 18 493

13 233

51 346

21 336















Flux de trésorerie disponibles ajustés (16 316)

(31 889)

(64 505)

(117 069)

1) Ces montants représentent les sorties de trésorerie liées aux frais de développement interne inscrits à l'actif, dont la majeure partie est liée au développement de Lightspeed B2B. Ces montants sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement des tableaux consolidés des flux de trésorerie annuels audités. Si ces coûts n'étaient pas inscrits à l'actif à titre d'immobilisations incorporelles, ils feraient partie de nos flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. 2) Ces montants représentent les sorties de trésorerie liées aux acquisitions d'immobilisations corporelles. Ces montants sont inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement des tableaux consolidés des flux de trésorerie annuels audités. 3) Ces montants représentent les sorties de trésorerie, notamment le capital avancé, et les entrées de trésorerie, notamment les remboursements de capital et de frais en lien avec les avances de fonds aux commerçants.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS (suite) (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages)



Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

2024 2023

2024 2023

$ $

$ $











Marge brute 99 700 86 961

385 250 331 961 En pourcentage des produits des activités ordinaires 43,3 % 47,2 %

42,4 % 45,4 % Ajouter : Rémunération à base d'actions et charges sociales

qui s'y rapportent3) 976 835

6 188 6 945











Marge brute non conforme aux IFRS1) 100 676 87 796

391 438 338 906 Marge brute non conforme aux IFRS en pourcentage

des produits des activités ordinaires2) 43,7 % 47,7 %

43,0 % 46,4 %











Frais généraux et administratifs 22 540 22 139

103 742 105 939 En pourcentage des produits des activités ordinaires 9,8 % 12,0 %

11,4 % 14,5 % Déduire : Rémunération à base d'actions et charges sociales

qui s'y rapportent3) 321 3 533

19 492 33 963 Déduire : Frais liés aux transactions4) 1 766 2 323

2 208 5 103 Déduire : Provisions pour litiges5) 2 782 229

7 470 1 409











Frais généraux et administratifs non conformes

aux IFRS1) 17 671 16 054

74 572 65 464 Frais généraux et administratifs non conformes aux IFRS

en pourcentage des produits des activités ordinaires2) 7,7 % 8,7 %

8,2 % 9,0 %











Frais de recherche et développement 27 625 30 805

129 416 140 442 En pourcentage des produits des activités ordinaires 12,0 % 16,7 %

14,2 % 19,2 % Déduire : Rémunération à base d'actions et charges sociales

qui s'y rapportent3) 2 966 4 491

25 298 35 504











Frais de recherche et développement non conformes

aux IFRS1) 24 659 26 314

104 118 104 938 Frais de recherche et développement non conformes

aux IFRS en pourcentage des produits des activités

ordinaires2) 10,7 % 14,3 %

11,5 % 14,4 %











Frais de vente et de commercialisation 57 804 56 884

234 290 250 371 En pourcentage des produits des activités ordinaires 25,1 % 30,9 %

25,8 % 34,3 % Déduire : Rémunération à base d'actions et charges sociales

qui s'y rapportent3) 3 849 7 108

22 807 47 255 Déduire : Frais liés aux transactions4) -- --

-- 731











Frais de vente et de commercialisation non conformes

aux IFRS1) 53 955 49 776

211 483 202 385 Frais de vente et de commercialisation non conformes

aux IFRS en pourcentage des produits des activités

ordinaires2) 23,4 % 27,0 %

23,3 % 27,7 %

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios non conformes aux IFRS ». 2) Ratio non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios non conformes aux IFRS ». 3) Ce poste se compose d'une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres, et des charges sociales en trésorerie qui s'y rapportent, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d'actions; les charges peuvent comprendre des estimations et sont donc susceptibles de changer. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024, compte non tenu d'un montant de 1 995 $ lié à l'accélération de la charge de rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, la charge de rémunération à base d'actions s'est élevée respectivement à 10 415 $ et à 72 918 $ (charges de 15 685 $ et de 123 530 $ en mars 2023, compte non tenu d'un montant de 5 637 $ lié à l'accélération de la charge de rémunération à base d'actions classée comme une restructuration), et les charges sociales qui s'y rapportent correspondaient respectivement à un produit de 2 303 $ et à une charge de 867 $ (charges de 282 $ et de 137 $ en mars 2023). Ces montants sont inclus dans le coût direct des produits, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et développement, et les frais de vente et de commercialisation (se reporter à la note 8 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information). Ces charges ne tiennent pas compte de la rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, qui est incluse dans les charges de restructuration. 4) Ces frais se rapportent aux honoraires professionnels, juridiques et comptables, aux honoraires de services-conseils et autres honoraires liés à nos premiers appels publics à l'épargne et à nos acquisitions, qui n'auraient par ailleurs pas été engagés. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs et dans les frais de vente et de commercialisation. 5) Ces montants représentent les entrées et sorties de trésorerie au titre des provisions constituées, des montants des règlements et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques engagés à l'égard de certains litiges, déduction faite des montants reçus au titre des assurances et des produits d'indemnisation (se reporter à la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour un complément d'information).

