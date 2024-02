Le fondateur de Lightspeed est renommé dans les fonctions de chef de la direction, en remplacement de JP Chauvet.

MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD) a annoncé aujourd'hui la renomination du fondateur Dax Dasilva en tant que chef de la direction par intérim. M. Dasilva a récemment occupé le poste de président-directeur du conseil d'administration de Lightspeed et, auparavant, celui de chef de la direction de l'entreprise depuis sa création en 2005 jusqu'en février 2022. Cette nomination par le conseil d'administration de Lightspeed, qui prend effet immédiatement, survient alors que JP Chauvet quitte ses fonctions. « Je remercie JP pour sa contribution, son service et son leadership au cours des 11 dernières années chez Lightspeed », a déclaré M. Dasilva.

Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed (Groupe CNW/Lightspeed Commerce Inc.)

« J'ai fondé cette entreprise, et je suis ravi d'être nommé à titre de chef de la direction par intérim afin de diriger cette nouvelle phase de croissance rentable », a poursuivi M. Dasilva. « Les réalisations de notre dernier trimestre témoignent de notre potentiel, et nous devons continuer à tirer parti de ce momentum. Ma vision est claire : cultiver un modèle d'affaires qui favorise la croissance, priorise la rentabilité et engendre des efficacités opérationnelles afin d'offrir une valeur continue pour nos actionnaires. »

M. Dasilva rejoint de nouveau Lightspeed en tant que chef de la direction intérimaire après que l'entreprise a annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre 2024 jeudi dernier, le 8 février 2024. Les résultats du trimestre comprennent un revenu total de 239,7 millions $, qui a augmenté de 27% d'une année à l'autre, et une amélioration de la perte nette et du BAIIA ajusté1, soit (40,2) millions $ et 3,6 millions $ respectivement, dépassant ainsi les projections précédemment établies.

« Au nom du conseil d'administration, nous souhaitons la bienvenue à Dax Dasilva à titre de chef de la direction par intérim de Lightspeed », a déclaré Patrick Pichette, administrateur indépendant principal du conseil d'administration. « Son parcours exceptionnel en tant que fondateur de cette entreprise en dit long sur son leadership visionnaire et son dévouement à la réussite au fil des ans. Sous sa direction, nous avons été témoins d'une croissance et d'une innovation remarquables, propulsant Lightspeed au rang de chef de file de sa catégorie. Je suis convaincu qu'il continuera à mener Lightspeed vers de nouveaux sommets de réussite. »

__________________________ 1 Le BAIIA ajusté n'est pas une mesure reconnue par les IFRS et n'a pas un sens standardisé prescrit par les IFRS, et n'est donc probablement pas comparable à des mesures analogues présentées par d'autres entreprises. La mesure IFRS la plus directement comparable au BAIIA ajusté présentée dans les états financiers de Lightspeed est la perte nette. L'information contenue sous la rubrique « Mesures et ratios non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures et ratios non conformes aux IFRS » du rapport de gestion pour les trois et neuf mois terminés le 31 décembre 2023, qui est disponible sur le profil SEDAR de l'entreprise à www.sedarplus.ca et sur EDGAR à www.sec.gov, est incorporée par référence dans la présente.

Changements au sein du leadership

Parallèlement à la nomination de M. Dasilva en tant que chef de la direction intérimaire, l'entreprise a annoncé plusieurs changements au sein de l'équipe de leadership et du conseil d'administration. John Shapiro, VP principal de la technologie de vente au détail, a été promu au poste de chef du produit et de la technologie, en remplacement de Ryan Tabone qui quittera l'entreprise en avril 2024. De plus, Patrick Pichette, actuellement administrateur indépendant principal de l'entreprise, assumera dorénavant le rôle de président intérimaire du conseil d'administration. Ces changements au sein de l'équipe de leadership s'inscrivent dans le cadre de la planification continue de la succession de l'entreprise.

