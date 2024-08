MONTRÉAL, le 2 août 2024 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) (NYSE: LSPD) a annoncé aujourd'hui les résultats du vote sur les points inscrits à l'ordre du jour par la Société lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 1er août 2024 (l'« assemblée »). Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiements qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir les meilleures expériences client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.

Les actionnaires de la Société ont adopté tous les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée par la Société. Les résultats du vote sur chaque point à l'ordre du jour de l'assemblée sont les suivants.

1. Élection des administrateurs

Les sept (7) candidats proposés à titre d'administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée avec les résultats suivants :

Nom du candidat Pour % Contre % Patrick Pichette 98 384 797 98,52 % 1 476 606 1,48 % Dax Dasilva 99 587 255 99,73 % 274 149 0,27 % Dale Murray 99 257 111 99,39 % 604 291 0,61 % Manon Brouillette 99 578 533 99,72 % 282 870 0,28 % Nathalie Gaveau 99 433 002 99,57 % 428 399 0,43 % Paul McFeeters 99 568 816 99,71 % 292 588 0,29 % Rob Williams 99 569 470 99,71 % 291 933 0,29 %

2. Nomination des auditeurs

Un vote a été tenu à l'égard de la nomination de PricewaterhouseCoopers S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« PwC ») à titre d'auditeur de la Société. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, PwC a été nommée auditeur de la Société avec les résultats suivants :

Pour : 103 729 855 (99,84%)

Contre : 168 200 (0,16%)

3. Résolution consultative sur l'approche de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants

Un vote a été tenu aux fins d'approuver une résolution consultative non contraignante sur l'approche de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants, tel que plus amplement décrit dans la circulaire d'information de la direction de la Société. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, cette résolution consultative et non contraignante sur l'approche de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants a été approuvée avec les résultats suivants :

Pour : 98 781 998 (98,92%)

Contre : 1 079 404 (1,08%)

Les résultats définitifs du vote sur toutes les questions soumises au vote lors de l'assemblée sont disponibles sur le site web de Lightspeed ainsi que sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

