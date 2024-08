« Le commerce de détail se transforme à un rythme rapide, et les détaillants ont besoin des informations les plus avancées afin de pouvoir répondre à la demande de leurs clients, de leurs fournisseurs et de leur personnel. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de lancer ces fonctionnalités incroyablement puissantes, conçues spécifiquement pour répondre aux besoins de nos clients détaillants », a déclaré Dax Dasilva, Chef de la direction et fondateur de Lightspeed. « Grâce à Analyses pour détaillants, nos clients seront en mesure de visualiser clairement les données sur les produits, les ventes et les rapports d'inventaire ainsi que de générer rapidement des bons de commande afin de rationaliser leurs opérations commerciales, ce qui leur permettra de planifier à l'avance pour augmenter les opportunités de vente. »

Le module Analyses pour détaillants de Lightspeed est un outil rigoureux, convivial et innovant qui s'adapte aux tendances et à divers catalogues, ainsi qu'à de nombreux fournisseurs et emplacements. Analyses pour détaillants est offert avec une diversité de fonctions conçues pour fournir une expérience de gestion d'entreprise intégrée.

Celui-ci comprend les fonctions suivantes :

Ventes d'articles manquées / Estimations du nombre de ventes d'articles : les détaillants peuvent tenir compte des périodes de rupture de stock passées pour commander avec plus de précision et éviter les ventes manquées.

les détaillants peuvent tenir compte des périodes de rupture de stock passées pour commander avec plus de précision et éviter les ventes manquées. Prévisions pour le réapprovisionnement non saisonnier : les détaillants ont la possibilité d'afficher des suggestions de quantités à commander qui tiennent compte des volumes de vente et des ruptures de stock antérieurs, minimisant ainsi la nécessité de faire des estimations manuelles lorsqu'ils passent une commande.

les détaillants ont la possibilité d'afficher des suggestions de quantités à commander qui tiennent compte des volumes de vente et des ruptures de stock antérieurs, minimisant ainsi la nécessité de faire des estimations manuelles lorsqu'ils passent une commande. Bons de commande créés à partir des rapports : les détaillants peuvent gagner du temps en choisissant les articles qu'ils souhaitent commander directement à partir des rapports sur les stocks et en créant des ébauches de bons de commande avec les quantités suggérées par les rapports, le tout sans avoir à changer d'écran.

les détaillants peuvent gagner du temps en choisissant les articles qu'ils souhaitent commander directement à partir des rapports sur les stocks et en créant des ébauches de bons de commande avec les quantités suggérées par les rapports, le tout sans avoir à changer d'écran. Rapports détaillés sur les stocks et les ventes : l'affichage des rapports permet aux détaillants de consulter les rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels en un seul coup d'œil, tandis que les analyses plus approfondies de la gestion des stocks procurent une meilleure compréhension de la performance et du coût des produits.

l'affichage des rapports permet aux détaillants de consulter les rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels en un seul coup d'œil, tandis que les analyses plus approfondies de la gestion des stocks procurent une meilleure compréhension de la performance et du coût des produits. Rapports personnalisés : les détaillants peuvent personnaliser et sauvegarder des rapports sur les stocks, les ventes, les taxes et les paiements en fonction de leurs besoins. Ils peuvent également approfondir leur analyse de rendement pour les aider à prendre des décisions stratégiques concernant les promotions, la dotation ou la sélection des produits.

Le module Analyses pour détaillants est maintenant disponible pour les clients de Lightspeed du secteur de la vente au détail à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'une des nombreuses avancées réalisées par la Société dans le cadre de ses innovations et de sa croissance continues visant à offrir aux clients la meilleure expérience possible en matière de PDV.

Lightspeed propulse les meilleurs détaillants et marques au monde, notamment : Birkenstock (Australie), Evenko (Canada), Air Canada (Canada), Neal's Yard (Londres), L'Occitane (Nouvelle-Zélande) et Tony's Chocolonely (Amsterdam). Lightspeed pour détaillants est actuellement disponible au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Pour plus d'informations, consultez le fr.lightspeedhq.com/caisse/retail.

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : fr.lightspeedhq.com

LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et X (formerly Twitter)

