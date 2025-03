Lightspeed publie ses résultats en dollars américains et conformément aux normes IFRS.

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Lightspeed Commerce Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) (NYSE: LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux commerçants d'offrir les meilleures expériences omnicanales, a fourni aujourd'hui une mise à jour de ses perspectives financières pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025.

Les perspectives suivantes remplacent toutes les déclarations antérieures faites par la Société et reflètent les attentes actuelles.

Depuis la publication des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2025 le 6 février 2025, plusieurs conditions macroéconomiques se sont détériorées, principalement en raison des pressions inflationnistes accrues, de l'augmentation de la précarité de l'emploi et de l'affaiblissement de la confiance des consommateurs, ce qui a eu un impact sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs. Cette évolution a entraîné une baisse des ventes dans les mêmes magasins en février et en mars jusqu'à présent. En outre, la baisse de l'optimisme des petits commerces freine la création de nouvelles entreprises. En conséquence de ces facteurs, les produits de Lightspeed tirés du traitement des transactions et, dans une moindre mesure, des abonnements, ont subi une forte pression.

Lightspeed révise ses prévisions de produits des activités ordinaires pour l'exercice 2025 afin de refléter une croissance d'année en année d'environ 18 %1, par rapport aux attentes précédentes d'environ 20 %, principalement en raison de ces impacts sur les produits tirés du traitement des transactions. En dépit des conditions macroéconomiques défavorables, la Société reste concentrée sur une croissance profitable et gère les coûts de manière proactive. Lightspeed continue de prévoir un BAIIA ajusté de plus de 53 M$ pour l'exercice 20251,2. La Société restera flexible à travers l'évolution de l'environnement tout en continuant à mettre en œuvre ses principales forces, c'est-à-dire fournir des solutions de commerce innovantes, habiliter les commerçants et créer de la valeur à long terme pour les parties prenantes.

La Société se réjouit de tenir sa Journée des marchés des capitaux le mercredi 26 mars à la Bourse de New York, où elle présentera sa stratégie triennale et son parcours de transformation.

_______________________________________________ 1 Les perspectives financières sont entièrement sous réserve et reposent sur un certain nombre d'hypothèses, et sont soumises à un éventail de risques décrits dans les rubriques « Déclarations prospectives » et « Hypothèses à l'égard des perspectives financières » du présent communiqué de presse. 2 Mesure ou ratio non conformes aux IFRS. Voir la section intitulée « Mesures non conformes aux normes IFRS » et le rapprochement avec la mesure IFRS la plus directement comparable.

Hypothèses à l'égard des perspectives financières

Lors du calcul du BAIIA ajusté inclus dans nos perspectives financières pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025, nous avons tenu compte de mesures conformes aux IFRS, notamment des produits des activités ordinaires, du coût direct des produits et des charges d'exploitation. Nos perspectives financières reposent sur un certain nombre d'hypothèses, notamment en ce qui concerne l'inflation, les variations des taux d'intérêt, les dépenses de consommation, les taux de change et d'autres conditions macroéconomiques; que les territoires où Lightspeed exerce des activités importantes n'imposent pas de mesures strictes telles que celles mises en place en réponse à des pandémies telles que la pandémie de COVID-19; que les demandes d'interruption d'abonnement et le roulement de la clientèle dû à des échecs commerciaux restent conformes aux taux prévus; que le nombre d'emplacements clients reste conforme à nos prévisions (en particulier en ce qui a trait aux cohortes à VTB élevé); que la croissance des produits tirés des abonnements atteigne environ 7 ou 8 % au cours du quatrième trimestre; que les flux de produits des activités ordinaires tirés des recommandations de certains de nos partenaires demeurent conformes à nos attentes (en particulier à la lumière de notre décision d'unifier nos solutions de paiement et notre système PDV, lesquelles solutions de paiement ont été dans le passé et pourraient être à l'avenir, dans certains cas, perçues par certains partenaires comme étant en concurrence avec leurs propres solutions); que les clients adoptant nos solutions de paiement présentent un VTB moyen conforme à nos niveaux prévus; que l'adoption continue de nos solutions de paiement soit conforme à nos attentes dans le cadre de nos efforts continus pour vendre nos solutions de paiement et notre système PDV sous la forme d'une plateforme unifiée; que nous puissions fixer le prix de nos solutions de paiement conformément à nos attentes et dégager des marges convenables, et mettre en œuvre des structures de prix plus optimisées; que nous puissions gérer les risques de défaut liés aux avances de fonds aux commerçants conformément à nos attentes; que les tendances saisonnières de nos principaux marchés verticaux et que l'impact qui en résultera sur notre VTB et nos produits tirés du traitement des transactions soient conformes à nos attentes; que perdure le succès de l'expansion de l'adoption des modules à travers notre clientèle; que nous soyons capables de saisir sélectivement les occasions stratégiques et de tirer les avantages attendus de nos acquisitions, y compris les synergies attendues résultant de la priorisation de nos produits phares Lightspeed pour détaillants et Lightspeed pour restaurateurs; que nos produits phares soient acceptées et adoptées par le marché; que nous sachions attirer et retenir le personnel clé nécessaire à la réalisation de nos plans, y compris le personnel de vente externe et sur le terrain dans nos marchés clés; que nous puissions mettre en œuvre nos plans de relève; que s'avèrent nos attentes en matière de coûts, de calendrier et d'impact de nos réorganisations et autres initiatives de réduction des coûts; que s'avèrent nos attentes concernant notre stratégie de croissance pour la vente au détail en Amérique du Nord et l'hospitalité en Europe, et nos stratégies pour d'autres zones géographiques et verticales; que nous puissions gérer le roulement des clients; et que nous puissions gérer les demandes de rabais des clients. Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l'impact potentiel d'acquisitions, de dessaisissements ou d'autres transactions stratégiques qui pourraient être annoncés ou conclus après la date du présent communiqué. Nos perspectives financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, constituent des informations prospectives et doivent être lues conjointement avec l'avertissement suivant concernant les informations prospectives. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que nos résultats réels, notre niveau d'activité, nos performances ou nos réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives, y compris les risques et incertitudes liés aux éléments suivants : les facteurs macroéconomiques affectant les petites et moyennes entreprises, notamment l'inflation, les variations de taux d'intérêt et les tendances des dépenses de consommation; l'instabilité du secteur bancaire; les fluctuations des taux de change et l'utilisation d'instruments de couverture; toute pandémie ou crise sanitaire mondiale; l'invasion russe de l'Ukraine et ses répercussions; la guerre entre Israël et le Hamas et ses répercussions; l'incertitude et les changements découlant d'élections et de l'entrée en fonctions de nouvelles administrations aux É.-U., au Canada et en Europe (y compris l'impact des tarifs douaniers, des guerres commerciales, d'autres conditions commerciales ou mesures de protection gouvernementales); certaines catastrophes naturelles (y compris les feux de forêt en Californie); notre incapacité à attirer et à fidéliser les clients, y compris les clients à VTB élevé; notre incapacité à augmenter les ventes aux clients; notre incapacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre incapacité à continuer à augmenter l'adoption de nos solutions de paiement, y compris notre initiative de vendre nos solutions PDV et de paiement en tant que plateforme unifiée; notre capacité à mettre en œuvre avec succès nos initiatives en matière de prix et de forfaits; les risques liés à notre programme d'avances de fonds aux commerçants; notre capacité à continuer à offrir des avances de fonds aux commerçants et à mettre à l'échelle notre programme d'avances de fonds aux commerçants conformément à nos attentes; notre dépendance à l'égard d'un petit nombre de fournisseurs de services infonuagiques et de fournisseurs pour certains volets de la technologie de nos solutions de paiement; notre capacité à gérer et à maintenir les intégrations entre notre plateforme et certaines plateformes tierces; notre capacité à maintenir des niveaux suffisants de stocks de matériel; notre incapacité à améliorer et à renforcer la fonctionnalité, la performance, la fiabilité, la conception, la sécurité et l'évolutivité de notre plateforme; notre capacité à prévenir et à gérer les violations de la sécurité de l'information ou d'autres menaces de cybersécurité; notre capacité à rivaliser avec nos concurrents; nos relations stratégiques avec des tiers; notre dépendance envers l'intégration de solutions de traitement des paiements de tiers; la compatibilité de nos solutions avec les applications et systèmes de tiers; les changements apportés aux technologies sur lesquelles repose notre plateforme; notre capacité à intégrer efficacement des solutions d'intelligence artificielle dans nos activités et nos opérations; notre capacité à obtenir, maintenir et protéger notre propriété intellectuelle; les risques liés aux opérations internationales, aux ventes et à l'utilisation de notre plateforme dans divers pays; nos liquidités et nos ressources en capital; les litiges en cours et imminents et la conformité réglementaire; tout activisme de parties prenantes externes; les changements aux lois fiscales et à leur application; notre capacité à accroître nos capacités de vente, de marketing et de soutien; notre capacité à mettre en œuvre nos réorganisations et nos initiatives de réduction des coûts; notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie de croissance axée sur la vente au détail en Amérique du Nord et sur l'hospitalité en Europe, ainsi que nos stratégies pour d'autres zones géographiques et secteurs verticaux; notre capacité à réaliser des investissements futurs dans nos activités au moyen de dépenses d'investissement; notre capacité à mettre en œuvre avec succès nos stratégies d'affectation du capital; notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie commerciale et opérationnelle; et le maintien de nos niveaux de service à la clientèle et de notre réputation. Les informations prospectives visent à fournir au lecteur une description des attentes de la direction en ce qui a trait nos performances financières. Les informations prospectives peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, développer et offrir des expériences clients exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanales, l'expansion vers de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la Société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'informations, veuillez visiter fr.lightspeedhq.com.

Mesures non conformes aux normes IFRS

Les informations présentées ici comprennent certaines mesures financières non conformes aux normes IFRS, telles que le « BAIIA ajusté ». Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par ces dernières; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres entreprises. Elles sont plutôt fournies à titre d'information supplémentaire et constituent un complément d'information utile à une compréhension plus approfondie de nos résultats d'exploitation, tels que les comprend notre direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni se substituer à l'analyse de nos informations financières présentées selon les normes IFRS. Ces mesures non conformes aux normes IFRS présentent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance opérationnelle et mettent ainsi en évidence des tendances dans nos activités principales qui pourraient ne pas être apparentes si l'on s'en tenait uniquement aux mesures des normes IFRS. Nous pensons également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux normes IFRS pour évaluer les émetteurs. Notre direction se sert aussi des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison du rendement de l'exploitation d'une période à l'autre, préparer les budgets d'exploitation et les prévisions, et déterminer les composantes de la rémunération de la direction.

Le « BAIIA ajusté » est défini comme la perte nette après intérêts, impôt et amortissement, ou comme le BAIIA, après ajustement tenant compte de la rémunération à base d'actions et des charges sociales qui s'y rapportent, de la charge de rémunération liée à des acquisitions déjà conclues, des profits et pertes de change, des frais liés aux transactions, des frais de restructuration, des provisions pour litiges et de la dépréciation du goodwill. Nous sommes d'avis que le BAIIA ajusté constitue une mesure supplémentaire utile du rendement d'exploitation de la Société, car il permet d'illustrer les tendances sous-jacentes de nos activités qui pourraient autrement être éclipsées par l'incidence des produits ou des charges qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation de base de nos activités.

Voir les tableaux financiers ci-après pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux normes IFRS.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « informations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives peuvent se rapporter à nos perspectives financières (y compris les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté) ou à des évènements ou résultats anticipés, et peuvent inclure des informations concernant notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes et d'affectation du capital (y compris les initiatives de rachat d'actions), nos plans et nos objectifs. Plus particulièrement, sont des informations prospectives les informations concernant nos attentes en matière de résultats futurs, de performances, de réalisations, de perspectives ou d'occasions dans les marchés où nous opérons; les conditions macroéconomiques telles que les pressions inflationnistes, les taux d'intérêt, l'environnement commercial international et les restrictions ou conflits qui y sont liés, et l'incertitude économique mondiale; nos attentes concernant les coûts, le calendrier et l'impact des réorganisations, des initiatives de réduction des coûts et des changements de personnel; nos attentes concernant notre stratégie de croissance pour le commerce de détail en Amérique du Nord et l'hospitalité en Europe, et nos stratégies pour d'autres zones géographiques et verticales; l'instabilité géopolitique, le terrorisme, la guerre et d'autres conflits mondiaux tels que l'invasion russe de l'Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas; nos attentes envers les tendances du secteur et des dépenses de consommation, nos taux de croissance, la réalisation d'avancées et l'expansion de notre plateforme, notre concentration sur les clients complexes et à VTB élevé, nos produits d'exploitation et le potentiel de nos solutions de paiement et autres solutions à dégager des produits d'exploitation, l'impact de notre décision de vendre nos solutions PDV et de paiement sous la forme d'une plateforme unifiée, nos initiatives en matière de prix et de forfaits; et nos marges brutes et notre rentabilité future, les résultats des acquisitions et les synergies, l'impact des litiges en cours et imminents, l'impact de tout activisme de parties prenantes externes, l'impact des fluctuations des taux de change et l'utilisation d'instruments de couverture sur nos résultats d'exploitation, nos plans et stratégies d'entreprise et notre position concurrentielle dans notre secteur d'activité.

Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « plans », « objectifs », « s'attendre à » ou « ne pas s'attendre à », « est attendu », « une occasion existe », « budget », « prévu », « estimations », « suggère », « perspectives », « prévisions », « projection », « possibilités », « stratégie », « avoir l'intention », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « croire » ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains évènements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « seront », « seront entrepris », « se produiront » ou « seront atteints », la forme négative de ces termes et d'autres termes semblables. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou d'autres caractérisations d'évènements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou des circonstances futurs.

Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons jugées appropriées et raisonnables à la date où elles ont été formulées. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations obtenus soient largement différents de ceux qui sont expressément ou implicitement exprimés dans l'information prospective, y compris les facteurs de risque identifiés dans notre plus récent rapport de gestion, sous la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation en matière de valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés sous nos profils sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Bien que nous ayons tenté de cerner tous les facteurs de risque importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière significative de ceux exposés dans l'information prospective, il peut exister d'autres facteurs de risque dont nous ne sommes pas actuellement informés ou que nous considérons actuellement comme négligeables et qui pourraient également entraîner une différence sensible entre les résultats réels ou les évènements futurs et ceux exprimés dans ces informations prospectives. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à l'information prospective, qui n'est valable qu'à la date à laquelle elle est établie. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes à la date de ce communiqué (ou à la date à laquelle il est indiqué qu'elles ont été formulées) et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Nous nous dégageons de toute intention, de toute obligation et de tout engagement de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, que ce soit par suite de nouvelles informations ou d'événements à venir ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent. Toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément assujettie à la mise en garde qui précède.

Rapprochement des résultats conformes et non conformes aux IFRS BAIIA ajusté (exprimé en milliers de dollars US)









Exercice financier clos le 31 mars









2024



$





Perte nette

(163 964) Rémunération à base d'actions et charges sociales qui s'y rapportent(1)

73 785 Amortissement(2)

109 628 Perte de change(3)

882 Produit d'intérêts net(2)

(42 531) Rémunération liée à des acquisitions(4)

3 105 Frais liés aux transactions(5)

2 208 Restructuration(6)

7 206 Provisions pour litiges(7)

7 470 Charge d'impôt

3 476





BAIIA ajusté

1 265







(1) Ce poste se compose d'une charge hors trésorerie comptabilisée dans le cadre de l'émission d'options sur actions et autres attributions à nos employés et administrateurs aux termes de nos régimes d'intéressement à base de titres de capitaux propres, et des charges sociales en trésorerie qui s'y rapportent, étant donné que ces charges sont directement imputables à la rémunération à base d'actions; les charges peuvent comprendre des estimations et sont donc susceptibles de changer. Pour l'exercice clos le 31 mars 2024, compte non tenu d'un montant de 1 995 $ lié à l'accélération de la charge de rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, la charge de rémunération à base d'actions s'est élevée à 72 918 $, et les charges sociales qui s'y rapportent correspondaient à un montant de 867 $. Ces montants sont inclus dans le coût direct des produits, les frais généraux et administratifs, les frais de recherche et de développement et les frais de vente et de marketing (voir la note 8 des états financiers consolidés annuels audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024 pour de plus amples renseignements). Ces charges ne tiennent pas compte de la rémunération à base d'actions classée comme une restructuration, qui est incluse dans les charges de restructuration. (2) Conformément à la norme comptable IFRS 16 - Contrats de location, pour l'exercice 2024, la perte nette comprend un amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 7 946 $ et une charge d'intérêts liée aux obligations locatives de 1 211 $, et exclut un montant de 7 814 $ lié aux charges locatives. (3) Ces profits et pertes hors trésorerie sont liés à la conversion des devises. (4) Ces coûts représentent une portion de la contrepartie versée aux entreprises acquises qui dépend des obligations d'emploi continu de certains membres du personnel clés des entreprises acquises en question, et/ou de l'atteinte de certains critères de performance. (5) Ces frais sont liés à des honoraires professionnels, juridiques, de conseil, de comptabilité et de consultation ainsi qu'à d'autres frais relatifs à nos appels publics à l'épargne et à nos acquisitions qui n'auraient pas été encourus autrement. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs. (6) Certaines fonctions et la structure de gestion connexe ont été réorganisées afin de réaliser des synergies et d'assurer une agilité organisationnelle. Les frais associés aux initiatives de réorganisation ont été comptabilisés à titre de frais de restructuration (voir la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024 pour plus de détails). (7) Ces montants représentent les provisions constituées, les montants des règlements et les autres coûts, tels que les honoraires juridiques, engagés à l'égard de certains litiges, déduction faite des montants reçus au titre des assurances et des produits d'indemnisation. Ces montants sont inclus dans les frais généraux et administratifs (voir la note 24 des états financiers consolidés annuels audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024 pour plus de détails).

