TORONTO, le 26 avril 2023 /CNW/ - L'aéroport international Pearson de Toronto s'est associé à WestJet et au programme des chiens-guides de la Fondation des Lions du Canada afin que l'aéroport puisse servir de centre d'entraînement pour de nouveaux chiens-guides et chiens d'assistance en l'honneur de la Journée internationale des chiens-guides.

Les chiens-guides Polly et Mango prennent une pause de leur séance d’entraînement. (Groupe CNW/Greater Toronto Airports Authority) La cohorte d’entraînement d’aujourd’hui : des chiens-guides et des chiens d’assistance avec leurs maîtres-chiens. (Groupe CNW/Greater Toronto Airports Authority)

Des chiens-guides et des chiens d'assistance étaient à l'aérogare 3 aujourd'hui, le 26 avril, en compagnie de leurs maîtres-chiens pour se familiariser avec tous les aspects de l'expérience aéroportuaire dans un environnement bourdonnant d'activité, y compris le contrôle de sécurité et l'embarquement à bord d'un avion.

« Nous travaillons sans relâche pour cerner, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées et nous continuons de collaborer avec notre collectivité pour apporter d'autres améliorations et innovations à l'aéroport Pearson, a déclaré Kurush Minocher, directeur, Développement et expérience passager, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Des partenariats comme celui-ci nous permettent de favoriser une expérience positive pour tous les passagers à l'aéroport. »

« De l'enregistrement au contrôle de sécurité, sans oublier l'embarquement à bord d'un avion, les chiens-guides de sept programmes différents sont en mesure de s'entraîner pour continuer à se concentrer sur leur travail pendant qu'ils se trouvent dans ces environnements occupés », a expliqué Gina Lijoi, directrice des programmes et des services aux clients du programme des chiens-guides de la Fondation des Lions du Canada. Nous sommes reconnaissants envers l'aéroport Pearson de Toronto et à West Jet de s'être associés au programme des chiens-guides de la Fondation des Lions du Canada afin d'améliorer les déplacements indépendants et le service à la clientèle pour les personnes qui voyagent avec des chiens-guides. »

L'entraînement a montré comment les chiens-guides peuvent aider les personnes à voyager de façon indépendante. Ce partenariat avec WestJet et les chiens-guides de la Fondation des Lions du Canada a commencé il y a plus de deux ans et des entraînements ont lieu chaque mois. Il fait partie de l'engagement continu de l'aéroport Pearson de Toronto de créer une expérience plus inclusive pour tous les passagers.

En 2022, l'aéroport international Pearson de Toronto est devenu le premier aéroport en Amérique du Nord et le deuxième aéroport au monde à recevoir l'accréditation du Conseil international des aéroports (ACI) dans le cadre du Programme d'accréditation pour l'amélioration de l'accessibilité (AEA), le premier programme en son genre consacré à l'accessibilité aux aéroports. Ce programme est conçu pour aider les aéroports à mesurer, à évaluer et à améliorer leur gestion de l'accessibilité et leur culture. Il s'agit du seul programme international d'évaluation ou d'accréditation consacré à l'accessibilité des passagers handicapés aux aéroports.

Pour en savoir plus sur l'accessibilité à l'aéroport Pearson de Toronto, visitez : torontopearson.com/accessibility

