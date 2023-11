LHH Career Canvas est le premier outil novateur lancé dans le cadre de l'expérience LHH Career Studio, conçu pour aider les personnes qui changent de carrière dans le marché du travail en constante évolution d'aujourd'hui.

NEW YORK, le 14 nov. 2023 /CNW/ -- LHH, un fournisseur chef de file dans le domaine des solutions de talents intégrées, et une unité commerciale mondiale du Groupe Adecco, a annoncé aujourd'hui le lancement de LHH Career Canvas , la solution numérique de nouvelle génération conçue pour aider les gens à s'adapter aux changements de carrière, que ce soit par choix ou à la suite d'une réduction d'effectifs.

Au cours des cinq prochaines années, on prévoit que les plus grands employeurs mondiaux créeront 69 millions de nouveaux emplois , tout en éliminant progressivement 83 millions d'emplois actuels, encourageant de nombreuses personnes à explorer différents types d'industries ou de fonctions, à mesure que le paysage des postes disponibles devient de plus en plus incertain.

S'aventurer dans une nouvelle profession est un défi de taille, et plus particulièrement pour les chercheurs d'emploi à la suite d'un licenciement, car le parcours de transition de carrière peut être teinté de stress et d'anxiété, rendant difficile la prise des mesures nécessaires pour progresser sur le plan professionnel. Pour relever ce défi, LHH a conçu un espace dédié à la réinvention de carrière, baptisé LHH Career Studio, qui exploite la puissance combinée offerte par l'orientation professionnelle humaine et l'IA générative.

LHH Career Studio comprend le nouvel outil numérique baptisé LHH Career Canvas, conçu pour aider les candidats à déterminer les prochaines étapes de leur carrière en fonction de leurs préférences personnelles et de l'offre et de la demande concernant des postes spécifiques. L'outil fonctionne en suivant trois étapes simples. Il commence par un court questionnaire et l'analyse automatisée du CV, puis examine les expériences professionnelles, et enfin, prend en compte les passions, les loisirs, les conditions essentielles personnelles et les aspirations professionnelles. Chaque question a un but précis et tient compte des 50 années d'orientation professionnelle de calibre mondial dont LHH peut se targuer.

« Dans le contexte d'une économie instable et de l'émergence de technologies basée sur l'IA générative qui changent la façon dont les entreprises recrutent, conservent et gèrent leur main-d'œuvre, il est plus important que jamais pour les chercheurs d'emploi de disposer d'outils puissants afin de naviguer dans leur parcours professionnel », a déclaré John Morgan, président des activités de transition de carrière et mobilité et de développement du leadership chez LHH. « Nos nouvelles données montrent que 56 % des travailleurs sont convaincus que leurs compétences actuelles sont transférables à d'autres industries. LHH Career Canvas peut prendre en compte leurs compétences et expériences, et fournit une feuille de route pour connaître du succès, permettant ainsi aux chercheurs d'emploi de réorienter leur carrière de façon réfléchie. »

Cet effort est conforme à la vision globale du Groupe Adecco visant à permettre à chaque individu de maintenir la valeur de ses compétences et son employabilité à l'ère de l'IA générative, comme en témoigne la collaboration récemment annoncée avec Microsoft.

Combinant l'IA générative et les données du marché en temps réel, LHH Career Canvas aide les chercheurs d'emploi à découvrir des possibilités qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées autrement. En évaluant les compétences et l'expérience, les passions, l'emplacement et les attentes en matière de rémunération, l'outil identifie les professions très recherchées qui correspondent au profil et aux exigences d'un candidat.

Allant au-delà des descriptions d'emploi traditionnelles, l'outil donne aux chercheurs d'emploi une idée de ce en quoi consiste le travail dans ces domaines en utilisant les commentaires d'autres professionnels du secteur. Les candidats peuvent accéder à une exploration approfondie des postes suggérés et participer à un dialogue grâce aux fonctions de clavardage alimentées par l'IA fournies par l'outil, découvrant ainsi des expériences réelles et des employeurs potentiels. Les candidats peuvent maintenant utiliser LHH Career Canvas dans le cadre d'un ensemble plus vaste de ressources offert par LHH Career Studio, pour faciliter leur transition vers une prochaine possibilité de carrière à exploiter.

Pour en savoir plus sur Career Canvas de LHH et d'autres produits à venir, visitez https://www.lhh.com/us/en/ .

À propos de LHH

LHH est un fournisseur intégré de solutions de talents qui aide les gens, les équipes et les entreprises à se préparer au monde du travail de demain. Grâce à la transition de carrière et à la mobilité, au développement en leadership et aux solutions de recrutement, nos offres de bout en bout nous permettent de travailler tout au long du parcours des talents pour assurer l'avenir des entreprises et des carrières partout dans le monde.

Avec plus de 8 000 collègues et accompagnateurs répartis dans 60 pays à travers le monde, LHH combine des infrastructures mondiales à une technologie de pointe et à une expertise locale dans le but d'aider plus de 15 000 entreprises et près de 500 000 candidats chaque année.

LHH est une unité commerciale mondiale du Groupe Adecco, la première société mondiale de conseil et de solutions de talents, dont le siège social est situé à Zurich, en Suisse.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquez avec LHH@berlinrosen.com

SOURCE LHH