MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - LGI Solutions Santé (LGI), un leader dans le développement et l'implantation de solutions TI en santé, est fier d'annoncer l'expansion de son partenariat stratégique avec LiveData, une entreprise spécialisée en optimisation des capacités chirurgicales.

La planification des opérations chirurgicales représente un défi complexe impliquant plusieurs contraintes, allant des préférences des chirurgiens aux règles de sécurité pour les patients. Grâce à l'intégration des technologies d'Automatisation Robotisée des Processus (ARP) de LGI à la solution LiveData PeriOp Manager, les hôpitaux peuvent moderniser la planification, l'exécution et l'analyse de leurs interventions chirurgicales pour renforcer l'efficacité des blocs opératoires, la sécurité des patients ainsi que la satisfaction du personnel soignant et des patients.

« Partout, des hôpitaux se fient à LiveData pour fluidifier leurs processus, tirer pleinement profit des blocs opératoires, minimiser les retards et les annulations d'interventions, pallier la pénurie de main d'œuvre et améliorer la sécurité des patients. La technologie ARP est essentielle à l'accomplissement de cette mission. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec LGI », a affirmé Jeff Robbins, fondateur et PDG de LiveData.

LGI ARP s'harmonise avec les protocoles et les contraintes opérationnelles existantes des clients pour libérer le personnel de tâches manuelles et ainsi leur permettre de se concentrer sur les patients. En accédant à des informations en temps réel sur l'état des patients, les équipes peuvent suivre chaque étape du parcours de soins.

« Le renouvellement de notre collaboration avec LiveData visant à automatiser les échanges entre la plateforme LiveData PeriOp Manager et les dossiers de santé électroniques (DSE) de leurs clients nous motive énormément. LGI ARP demeurera une composante clé de la solution LiveData, dans la mesure où elle contribuera à sa mission d'optimiser l'utilisation des blocs opératoires, d'améliorer l'expérience des soignants et de favoriser de meilleurs soins prodigués aux patients. Cette entente s'aligne parfaitement avec notre objectif d'améliorer la performance en santé », a expliqué Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI.

Depuis plus de 40 ans, LGI Solutions Santé se distingue par son portefeuille de solutions riches et diversifiées qui contribuent à améliorer la performance des établissements de santé, ainsi que l'expérience du personnel et des patients. L'entreprise dessert des milliers de sites au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en France. Pour en savoir plus, consultez www.lgisolutions.com et suivez l'entreprise sur LinkedIn.

Situé à Cambridge, dans le Massachusetts aux États-Unis, LiveData, Inc. est un leader en solutions de gestion des flux chirurgicaux qui vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des patients dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire. Pendant quatre années consécutives, LiveData a figuré sur la liste des meilleurs employeurs du secteur de la santé établie par Modern Healthcare et a été reconnu par Forbes comme un « Small Giant », soit l'une des meilleures petites entreprises de 2019. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.livedata.com et suivez l'entreprise sur LinkedIn.

