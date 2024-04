MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - LGI Solutions Santé, chef de file canadien en TI santé, annonce son partenariat stratégique avec Cegid, un leader en solutions d'affaires infonuagiques conçues pour les spécialistes des Ressources humaines (RH). Cette alliance donne naissance à une solution qui intègre le traitement de la paie, la planification des horaires et la gestion des talents afin d'offrir une expérience utilisateur enrichie.

Ce partenariat met à profit la puissance de LGI en matière de gestion de la paie et des horaires combinée à l'expertise de Cegid en gestion des talents, dans l'optique de répondre aux exigences pointues des établissements de santé. L'intégration simplifiera les processus, accroitra la performance et donnera aux utilisateurs les moyens de prendre des décisions éclairées.

« Chez LGI, notre objectif est d'offrir des solutions avant-gardistes qui dépassent les attentes de nos clients », explique Michel Desgagné, président et chef de la direction de LGI. « Cette collaboration marque un jalon majeur dans notre engagement à offrir plus de valeur à nos clients. Ensemble, nous créons de nouvelles possibilités et mettons à disposition les outils nécessaires pour exceller dans cette industrie hautement compétitive. »

« Notre partenariat avec LGI va au-delà d'une simple intégration ; il symbolise l'union de nos innovations respectives », affirme Marc-André Nataf, PDG de Cegid North America. « Dans un domaine où les enjeux RH sont plus critiques que jamais, notre ambition est de relever les défis des professionnels de la santé en offrant des technologies innovantes qui permettent de repenser l'expérience professionnelle. »

À propos de LGI Solutions Santé

Depuis plus de 40 ans, LGI Solutions Santé se distingue par son portefeuille de solutions riches et diversifiées qui contribuent à améliorer la performance des établissements de santé, ainsi que l'expérience du personnel et des patients. L'entreprise dessert des milliers de sites au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en France.

À propos de Cegid

Cegid est une référence en solutions d'affaires infonuagiques pour les finances, les ressources humaines, la comptabilité, le commerce de détail et l'entrepreneuriat. Avec une approche tournée vers le cloud, Cegid s'engage durablement auprès de ses clients en offrant une expérience unique et de qualité, et en accompagnant les entreprises de toute taille dans leur transformation numérique à l'échelle locale et internationale.

