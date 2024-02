MONTRÉAL, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Leyad, chef de file dans le secteur de l'immobilier canadien, est fier d'annoncer son acquisition récente au 5655 Rue de Marseille. Situé de manière stratégique dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, un secteur en essor de Montréal, Leyad élabore actuellement une proposition novatrice pour cette nouvelle propriété. Au lieu de maintenir la configuration initiale des lieux, conçue pour le stockage industriel, Leyad prévoit une reconversion adaptative de l'espace intérieur afin de le transformer en un pôle dynamique destiné aux artistes et créateurs locaux.

Henry Zavriyev, PDG de Leyad (à droite) et Gregory Castiel, Directeur des propriétés commerciales chez Leyad (à gauche) (Groupe CNW/Leyad)

Suite à une série de rénovations importantes, les espaces vacants du bâtiment seront réaffectés en studios individuels pour une grande variété de pratiques artistiques. Ces studios seront également entourés d'espaces communs animés, afin de favoriser une collaboration significative entre ses utilisateurs. « En proposant des espaces de location abordables dans un cadre industriel, nous visons à encourager la collaboration, l'innovation et la communauté parmi les talents créatifs de Montréal. L'installation sera conçue pour promouvoir un sentiment d'unité, avec des espaces communs partagés qui inspirent l'interaction et le soutien mutuel entre les artistes », déclare Henry Zavriyev, PDG de Leyad.

Couvrant environ 65 000 pieds carrés de surface locative brute (SLB) et situé sur environ 2,0 acres de terrain, ce bâtiment a été construit à l'origine en 1968 et a fait l'objet de rénovations importantes en 2013. Situé à seulement 2 minutes à pied du métro l'Assomption, il offre une accessibilité exceptionnelle qui permettra aux artistes et musiciens de toute la ville d'atteindre facilement ses installations par transport en commun.

Cette acquisition représente une étape importante dans les efforts plus larges de l'entreprise pour concevoir des espaces qui contribuent et promeuvent la scène artistique de Montréal. Selon M. Zavriyev, « cette initiative est bien plus qu'un investissement immobilier, c'est un investissement dans le tissu culturel de Montréal. En réaffectant l'espace industriel à des fins artistiques, Leyad se consacre à la promotion et au soutien de la scène artistique locale, fournissant aux artistes les ressources et l'environnement dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

Leyad a acheté le bâtiment à PROREIT, un FPI public axé sur l'industrie. Selon Zachary Aaron, Directeur des Investissements chez PROREIT, « Travailler avec Leyad a été une expérience sans accroc. Leur expertise et leur dévouement ont rendu notre transaction fluide. »

En poursuivant ce projet, Leyad est enthousiaste à l'idée de collaborer avec les artistes locaux, les urbanistes et la communauté dans son ensemble pour s'assurer que leur vision est en accord avec les besoins et les aspirations de la communauté artistique de Montréal. Leyad s'engage à créer un espace qui répond non seulement aux besoins pratiques des artistes, mais contribue également à l'héritage culturel unique et en constante évolution de la ville.

