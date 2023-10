Leyad annonce l'acquisition du Wheeler Park Power Centre situé à Moncton

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Leyad, une société de promotion immobilière détenue par Henry Zavriyev, est heureuse d'annoncer son acquisition récente du Wheeler Park Power Centre, un point de repère commercial important à Moncton, Nouveau-Brunswick.

Avec un vaste espace commercial s'étalant sur 360 000 pieds carrés et couvrant 40 acres de terrain d'exception à Moncton, le Wheeler Park Power Centre se distingue par la présence d'un Loblaws Super Centre et d'enseignes nationales de renom telle que Brick, Old Navy et Staples.

Wheeler Park Power Centre situé à Moncton, Nouveau-Brunswick (Groupe CNW/Leyad)

« Nous sommes heureux de pouvoir investir dans les Maritimes. L'élan démographique de la région suggère un marché en pleine expansion. Bien que les projets résidentiels ne soient pas actuellement envisagés pour ce site, nous demeurons optimistes pour l'avenir et restons à l'affût de différentes opportunités. » a déclaré Henry Zavriyev.

Prolongeant son empreinte au-delà du Wheeler Park Power Centre, Leyad a enrichi son portefeuille avec des acquisitions significatives au Québec, notamment un centre de distribution à Cowansville s'étendant sur 261 000 pieds carrés, un centre commercial à Châteauguay de 39 500 pieds carrés, ayant Jean Coutu comme principal locataire et un centre de distribution de 115 000 pieds carrés à Québec. Cumulativement, ces acquisitions représentent 800 000 pieds carrés de propriété commerciale achetée au cours du dernier mois.

« Nous sommes convaincus de la prospérité à venir pour le Canada et avons déjà entamé des démarches pour d'autres acquisitions commerciales prévues pour le Q4 2023. » a ajouté Henry Zavriyev.

Les récentes acquisitions de Leyad représentent un portefeuille financier d'environ 100 millions de dollars, témoignant de son engagement à stimuler la croissance économique et à renforcer les infrastructures de la communauté.

À PROPOS DE LEYAD

Leyad est une société de promotion immobilière de premier plan basée à Montréal. Elle est spécialisée dans la conception, la construction et la gestion de propriétés résidentielles, commerciales et à usage mixte. Son équipe d'experts se consacre à fournir des immeubles de haute qualité et abordables aux familles et aux communautés. L'entreprise se distingue par son engagement en faveur de l'innovation, de l'efficacité et du respect de l'environnement.

Renseignements: Pour les demandes médias, veuillez contacter : Andrew Dunn, [email protected], 514-616-8855; Pour toute demande concernant la location commerciale, veuillez contacter : Gregory Castiel, [email protected], 514-473-5363