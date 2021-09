Levio et Voonyx regroupent leurs activités

Grâce à cette acquisition, Levio poursuit sa croissance comme chef de file en transformation numérique au Canada

QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Levio, une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information (TI) et de la gestion des organisations, unit ses forces à celles de Voonyx, une firme d'experts en génie de logiciels.

Voonyx permet ainsi à ses 120 experts de grand talent de se joindre à l'équipe Levio. Cette deuxième acquisition de l'été 2021 élève à ce jour le nombre de conseillers de l'entreprise à plus de 1 600, répartis au Canada, aux États-Unis et au Maroc, et confirme Levio en tant que chef de file en transformation numérique au pays.

« Nous avons tout de suite senti une connexion entre les gens de Voonyx et notre équipe de Levio. C'est une entreprise dynamique et en croissance, qui se distingue sur le marché de par la très grande qualité de ses conseillers et l'excellence en livraison dont ils font preuve.

Leurs spécialités d'intégration des progiciels GuideWire et EIS, ainsi que leur expertise en développement JAVA, Web et mobile multiplateforme, jumelées aux talents de Levio, permettront d'accompagner nos clients vers une transformation numérique des organisations efficace et générant de la valeur d'affaires.

Levio accueille ces nouveaux conseillers avec enthousiasme. Nous, qui contribuons à livrer de la valeur chez nos clients, leur permettrons également d'avoir accès à de nouvelles opportunités de carrière et à des projets encore plus enrichissants et motivants », a affirmé le président de Levio, François Dion.

« Depuis maintenant près de 11 ans, l'équipe de Voonyx s'est bâti une réputation plus qu'enviable dans le marché des services-conseils, tant pour son savoir-faire, en livrant une qualité exceptionnelle auprès de nos clients, mais également pour son savoir-être. Nous sommes très motivés de continuer à mettre en valeur cette expertise dans l'écosystème de Levio, et ainsi, poursuivre notre positionnement de chef de file, non plus uniquement dans le volet réalisation, mais dans l'ensemble de la transformation numérique chez nos clients.

De joindre aujourd'hui une entreprise québécoise a clairement été un élément important dans notre décision. D'avoir une vision et des valeurs communes facilitera grandement notre intégration au sein du groupe et assurera que tout le monde pousse dans la même direction. Nos ambitions sont grandes et nous croyons aujourd'hui être en excellente position pour offrir à nos clients une offre de services inégalée et inégalable ! » a souligné le coprésident de Voonyx, Philippe Larouche.

« Nous avons identifié dès les premières discussions avec Levio un grand potentiel de synergie. Ainsi, nos clients auront accès à l'offre de solutions globales de Levio, tant du côté Affaires que Technologie, pour leurs projets majeurs de transformation, tout en continuant de pouvoir compter sur les services spécialisés de Voonyx dans le domaine de l'architecture et du développement logiciel.

Nous croyons fermement qu'une expertise incontestée en gestion de programme, gestion de projets, en planification stratégique, en architecture d'affaires, ainsi qu'une capacité de livraison impressionnante, combinée à une équipe de professionnels d'élite représente un élément distinctif majeur comparé à ce qui est présentement offert dans l'industrie, en termes de performance, de rendement, de coûts, d'efficacité et de simplicité dans la relation d'affaires », a renchéri Kevin Bouchard, également coprésident de Voonyx.

Levio est une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information (TI) et de la gestion des organisations, figurant en 2e position des entreprises canadiennes ayant la croissance la plus rapide, selon l'édition 2019 du palmarès Growth 500 du magazine Canadian Business.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis maintenant 8 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseillers hors pair qui livre des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant plus de 1 600 conseillers, dans ses sept bureaux situés au Canada, aux États-Unis et au Maroc.

Experts en génie de logiciels, Voonyx accompagne les entreprises depuis près de 11 ans dans leur volonté d'entreprendre un virage technologique, dans la refonte de leur système d'information ou dans l'implantation d'une solution logicielle web ou mobile. L'expertise de Voonyx couvre plusieurs domaines de compétences, qui permettent à leurs clients d'intégrer parfaitement vision et exécution.

Voonyx s'est mérité plusieurs récompenses au fil des années, dont un Fidéide en 2020 dans la catégorie RH - Meilleures pratiques ainsi qu'un classement parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada (catégorie petites et moyennes entreprises) lors des 6 dernières années.

