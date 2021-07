Levio & LANDRY et associés unissent leurs forces

Grâce à cette acquisition, Levio consolide sa position de chef de file en transformation numérique au Canada

QUÉBEC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Levio, une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information (TI) et de la gestion des organisations, unit ses forces à celles de LANDRY et associés, une firme spécialisée dans le domaine des services-conseils en gestion des affaires et en cybersécurité située à Montréal.

Comptant maintenant plus de 1 350 conseillers au Canada, aux États-Unis et au Maroc, Levio consolide sa position de chef de file en transformation numérique et continue d'accélérer son expansion au pays.

« Les gens de LANDRY et associés partagent des valeurs qui nous sont communes, nos cultures respectives reposent sur l'intrapreneurship, le souci de fournir du travail de qualité chez nos clients et, surtout, un fort engagement à livrer de la valeur nous démarque tous les deux de la concurrence.

Le regroupement de nos équipes nous positionne donc avantageusement sur le marché par l'ajout de talents et par une diversification de notre clientèle. L'expertise unique de l'équipe de LANDRY et associés en services-conseils en cybersécurité et en gestion des affaires, combinée à celle de Levio, constitue une solution incontournable aux entreprises qui souhaitent réussir leurs transformations numériques », a affirmé le président de Levio, François Dion.

« Depuis plus de 13 ans, l'équipe de LANDRY et associés contribue à faire la différence après de nombreuses organisations, les accompagnants avec succès face à leurs impératifs technologiques et d'affaires. Grâce à notre équipe exceptionnelle, nous avons su nous tailler une place de premier plan dans un marché très compétitif.

Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment névralgique de notre existence. Le temps est venu d'unir nos forces à celles d'une entreprise d'ici avec laquelle nous partageons des valeurs fortes ainsi que la volonté de mettre de l'avant le savoir-faire québécois, afin qu'ensemble, nous poursuivions notre essor », a souligné le président de LANDRY et associés, Claude M. Landry.

À propos de Levio

Levio est une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l'information (TI) et de la gestion des organisations, figurant en 2e position des entreprises canadiennes ayant la croissance la plus rapide, selon l'édition 2019 du palmarès Growth 500 du magazine Canadian Business.

L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement de ses clients lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d'envergure. Depuis maintenant 8 ans, Levio a bâti sa réputation sur une équipe de conseillers hors pair qui livre des solutions d'envergure tirant avantage des nouvelles technologies pour aider ses clients à gagner en efficacité et en rentabilité. Levio compte maintenant plus de 1 350 conseillers, dans ses huit bureaux situés au Canada, aux États-Unis et au Maroc.

À propos de LANDRY et associés

Fondée en 2008, LANDRY et associés est une firme multidisciplinaire spécialisée en gestion de risque et de performance ainsi qu'en gestion des technologies d'entreprise. L'équipe intervient pour accompagner les organisations face aux impératifs d'affaires, opérationnels et technologiques liés à la gestion, la protection et la valorisation de leurs actifs.

Reconnue comme l'un des Meilleurs employeurs de Montréal en 2019, 2020 et 2021, son équipe multidisciplinaire se distingue par ses certifications et ses compétences complémentaires en : gouvernance et leadership, gestion des risques, conseil stratégique, technologies de l'information et cybersécurité, analyse d'affaires, développement durable, gestion de projets, etc.

