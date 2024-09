Les deux marques iconiques font équipe pour livrer l'accord parfait pour les Canadiens :

Cet accord parfait met en lumière le rôle essentiel de l'eau de qualité dans la fine gastronomie

TORONTO, le 11 sept. 2024 /CNW/ - evian, la marque d'eau de source globale, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec le Guide MICHELIN pour ses deux cérémonies très attendues du Guide MICHELIN au Canada, célébrant les chefs et les professionnels de la restauration de premier plan. Reconnaissant l'excellence culinaire et en hospitalité depuis plus d'un siècle, le Guide MICHELIN s'accorde parfaitement avec l'esprit d'evian de promouvoir le rôle essentiel de l'hydratation dans le bien-être. Provenant des roches glaciaires des Alpes françaises, la composition minérale unique d'Evian et son pH équilibré rajeunissent les sens et revitalisent les papilles, le rendant le compagnon parfait pour apprécier pleinement le goût d'un repas raffiné.



Le partenariat sera officiellement lancé lors de la cérémonie du Guide MICHELIN à Toronto le 18 septembre 2024, à HISTORY, suivie d'une cérémonie à Vancouver plus tard dans l'année. De plus, evian s'intégrera dans divers éléments des cérémonies, offrant aux participants l'opportunité de profiter d'une hydratation de qualité supérieure.



« L'eau et l'hydratation jouent un rôle crucial pour façonner l'expérience gastronomique, bien qu'on l'oublie souvent. » a déclaré Alexandra Latendresse, directrice du marketing, breuvages chez Danone Canada. « Les convives qui cherchent des adresses du Guide MICHELIN sont des consommateurs exigents qui s'attendent à l'excellence à tous les points de contact. Donc, ce partenariat est profondément enraciné dans la création d'expériences de haute qualité. »



Pour evian, cette qualité découle de sa minéralité unique, car le voyage commence dans les Alpes françaises où l'eau de source subit un processus de filtration naturelle de 15 ans dans les roches glaciaires avant d'être mise en bouteille. L'expérience qu'evian apporte à la table est également rehaussée par la silhouette iconique de sa bouteille en verre qui apporte une élégance intemporelle. De même, les étoiles convoitées du Guide MICHELIN sont synonymes d'excellence, misant sur la qualité des ingrédients et du service, l'innovation, et les techniques culinaires avancées.



Le partenariat portera principalement sur la gamme de bouteilles en verre de 750 ml d'eau plate et pétillante d'evian, qui est déjà le choix d'établissements sélects étoilés MICHELIN au Canada, y compris Burdock & Co, Kissa Tanto, Alo et Edulis.

