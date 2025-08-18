MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Montréal annonce la levée de l'avis d'interdiction d'arrosage qui touchait les arrondissements de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro, ainsi que les villes de Dollard-des-Ormeaux, Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue, depuis les 11 et 12 août.

Bien que la situation soit rétablie, Montréal encourage les citoyennes et citoyens à faire une consommation responsable de l'eau. Pour plus de détails, la population peut consulter la Réglementation sur l'usage de l'eau, qui vise à assurer une distribution adéquate de cette dernière.

Montréal remercie les citoyennes et citoyens pour leur collaboration.

