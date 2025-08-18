Levée de l'avis d'interdiction d'arrosage dans l'Ouest de l'île de Montréal English

Nouvelles fournies par

Ville de Montréal

18 août, 2025, 15:58 ET

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Montréal annonce la levée de l'avis d'interdiction d'arrosage qui touchait les arrondissements de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro, ainsi que les villes de Dollard-des-Ormeaux, Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue, depuis les 11 et 12 août.

Bien que la situation soit rétablie, Montréal encourage les citoyennes et citoyens à faire une consommation responsable de l'eau. Pour plus de détails, la population peut consulter la Réglementation sur l'usage de l'eau, qui vise à assurer une distribution adéquate de cette dernière.

Montréal remercie les citoyennes et citoyens pour leur collaboration.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]

Profil de l'entreprise

Ville de Montréal

Montréal est la métropole du Québec, au Canada. La ville est constituée de 19 arrondissements, et elle est l’épicentre culturel et commercial de la province......