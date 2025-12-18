MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Pendant la période des Fêtes, la Ville de Montréal modifiera les horaires de certains services.

Comptoirs de permis et services en ligne

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés du 24 décembre au 2 janvier. Montréal met à la disposition des citoyens et citoyennes de nombreux services en ligne. Il est donc possible de faire ses démarches virtuellement. Il s'agit d'une façon pratique, rapide et sécuritaire à privilégier sans devoir se déplacer. Les demandes soumises pendant le congé seront acceptées, mais traitées à partir du 5 janvier 2026. Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter l'article Jours fériés : bureaux, installations et services ouverts ou fermés?

Les collectes

Les différentes collectes (ordures ménagères, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables et résidus alimentaires) sont maintenues partout, à l'exception de certains arrondissements où elles seront devancées ou reportées. Pour connaître les dates des différentes collectes dans votre arrondissement, consultez Info-collectes.

La collecte des sapins est distincte et complémentaire aux autres collectes de matières résiduelles. Les arbres de Noël naturels doivent être dépouillés de leurs décorations et déposés en bordure de rue sans obstruer le trottoir, devant la résidence, avant 7 h, le matin de la collecte. Les arbres ne doivent pas être enveloppés d'un quelconque matériau. Pour connaître les modalités de la collecte des arbres de Noël ainsi que l'horaire de cette collecte, veuillez consulter cette page.

Écocentres

Les écocentres seront fermés du 24 décembre au 1er janvier inclusivement. Les écocentres rouvriront leurs portes à partir du 2 janvier selon l'horaire normal d'hiver (mardi au samedi, de 10 h à 18 h).

Installations sportives

La majorité des installations sportives demeurent ouvertes pendant la période des Fêtes. L'horaire peut varier selon les arrondissements. La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés ou à consulter montreal.ca avant de se déplacer.

Bibliothèques et Maisons de la culture

Les installations culturelles ont un horaire variable selon les arrondissements. Pour une sortie culturelle durant le congé des Fêtes, pour vérifier l'horaire ou connaître les coordonnées des installations, veuillez consulter le répertoire des bibliothèques et la liste des Maisons de la culture.

Patinoire de l'esplanade Tranquille au Quartier des spectacles

Outre l'effervescence du Quartier des spectacles pendant les Fêtes, une sortie gratuite à la magnifique patinoire est à prévoir. La patinoire est ouverte tous les jours, incluant les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Consulter l'horaire et l'état de la glace avant de vous déplacer.

MEM - Centre des mémoires montréalaises

Le MEM - Centre des mémoires montréalaises sera ouvert pendant toute la période des Fêtes, à l'exception du 25 décembre 2025 et du 1er janvier 2026. Les horaires des 24 et 31 décembre 2025 seront restreints de 10 h 30 à 17 h 00.

Espace pour la vie

Le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique (à l'exception des jardins extérieurs) et le Planétarium sont fermés les 24 et 25 décembre. Le 1er janvier, les cinq musées d'Espace pour la vie ouvriront à compter de 13 h. Il est fortement recommandé d'acheter les billets en ligne. Pour plus d'information, visitez le site espacepourlavie.ca.

Cour municipale

Seules les comparutions de personnes détenues sont maintenues à l'édifice du 775, rue Gosford. Pour le temps des Fêtes, le centre d'appels et le chef-lieu de la cour municipale sont fermés du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Les requêtes en sursis d'exécution peuvent être déposées. Elles ne seront pas entendues entre le 22 décembre et le 4 janvier inclusivement.

Voici l'horaire des comptoirs de services à la clientèle situés aux endroits suivants :

Pour plus d'informations, consultez la section sur la cour municipale.

Montréal invite la population à consulter le site Internet ou à communiquer avec la Ville pour obtenir des informations sur les ouvertures et fermetures des installations.

