LEVÉE de l'avis d'ébullition d'eau pour Boucherville, l'arrondissement de Saint-Hubert et la portion touchée de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 11 août 2024 /CNW/ - La Ville de Longueuil lève l'avis d'ébullition d'eau pour la ville de Boucherville, l'arrondissement de Saint-Hubert et la portion touchée de l'arrondissement du Vieux-Longueuil alors que les résultats des récentes analyses prélevées sur le réseau sont conformes. Les citoyennes et citoyens visés par cet avis n'ont donc plus besoin de faire bouillir l'eau avant de la consommer.

L'avis d'ébullition d'eau est toujours en vigueur pour la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qui est en attente des résultats des analyses d'échantillons. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville communiquera avec ses citoyennes et citoyens sur ses médias sociaux pour les tenir informés de l'évolution de la situation.

Quoi faire après la levée d'un avis d'ébullition?

Une fois l'avis d'ébullition levé, il n'y a pas de mesures particulières à prendre. L'eau demeure propre à la consommation. Toutefois, les précautions suivantes peuvent être prises, telles que mentionnées sur le site web d'Urgence Québec :

Faire couler l'eau de tous les robinets d'eau froide quelques minutes. Suivre la même procédure pour les fontaines et abreuvoirs, s'il y a lieu;

Vider, laver et désinfecter les machines à glace;

Purger les robinets extérieurs;

Dans le cas d'un appareil de traitement de l'eau, vérifier les mesures à prendre auprès du fabricant.

Inscrivez-vous aux alertes du système automatisé de la Ville

La Ville de Longueuil rappelle à ses citoyennes et citoyens qu'ils peuvent s'inscrire aux messages d'alerte automatisés dès maintenant au https://longueuil.quebec/fr/alerte. Il est recommandé de s'inscrire à plus d'un moyen de diffusion afin d'être rejoint le plus rapidement possible. La Ville remercie les citoyennes et citoyens qui se sont inscrits dans les derniers jours; cela permettra de joindre un plus grand nombre de personnes advenant une situation urgente.



Il est toutefois important de noter que ce système d'alerte est différent du système d'avis d'interdiction de stationnement hivernal. Ainsi, il est important de vérifier l'inscription au système d'alerte et de mettre à jour les coordonnées au besoin.

SOURCE Ville de Longueuil

Source : Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected], longueuil.quebec