Leucan transforme le Québec en village d'espoir et de courage

Dans une ambiance festive et solidaire, petits et grands sont invités à assister à des rasages en direct, à entendre des témoignages touchants de familles, et à poser eux-mêmes un geste de courage et de générosité.

« Il faut tout un village pour aider un enfant à traverser le parcours sinueux qu'est le cancer. Avec cet événement, nous souhaitons rassembler la population québécoise autour de cette cause et mettre en lumière le courage de celles et ceux qui relèvent le Défi. Raser sa chevelure en échange de dons pour les enfants atteints de cancer est l'un des plus grands gestes de solidarité qui soit. », souligne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Il est encore possible de s'inscrire aux divers Défis :

Défi de Montréal - 11 septembre dès 11h30 à la Maison Alcan

Défi de Chicoutimi - 13 septembre dès 17h à La Nuit des temps

- 13 septembre dès 17h à La Nuit des temps Défi de Sherbrooke - 13 septembre dès 11h au Marché de la gare

- 13 septembre dès 11h au Marché de la gare Défi de Gatineau - 13 septembre dès 13h au Promenades Gatineau

- 13 septembre dès 13h au Promenades Gatineau Défi de Trois-Rivières - 13 septembre dès 13h au Centre Les Rivières

Défi de Québec - 14 septembre dès 10h au Grand Marché de Québec

Leucan organise également un Défi au cœur du village Leucan à Amos, le samedi 6 septembre à la Place Centre-Ville d'Amos.

Pour tout savoir sur le Village Leucan et s'inscrire au Défi, les personnes intéressées peuvent visiter : https://www.tetesrasees.com/fr/nouvelles/le-defi-au-coeur-du-village-leucan/

25 ans de têtes rasées : un Défi le plus symbolique

Depuis plus de 25 ans, le Défi têtes rasées Leucan mobilise des milliers de personnes à travers le Québec, permettant à l'Association d'offrir un soutien essentiel aux enfants atteints de cancer et à leur famille tout au long de l'épreuve. Plus de 100 000 personnes ont relevé le Défi et ont permis de remettre plus de 75 millions de dollars à Leucan.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan . Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos du Défi têtes rasées Leucan

Le Défi têtes raséesMD Leucan (DTR) est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité pour permettre à Leucan de remplir sa mission. Parmi toutes les activités de collectes de fonds, le DTR, présenté par Proxim, est sans contredit celle qui exige le plus de courage de la part des participant.es qui ont une implication très forte et directe avec la cause. Depuis 20 ans, plus de 100 000 personnes ont permis d'amasser près de 70 M $.

À propos de Proxim

Proxim est un regroupement de plus de 300 pharmaciens-propriétaires indépendants. Avec des pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Proxim sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur priorité est l'accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure santé.

