Leucan souligne la journée internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique - Le soutien aux familles : la grande préoccupation de Leucan

Au Québec, près d'une famille par jour reçoit un diagnostic de cancer pédiatrique ou de récidive. Une conseillère de Leucan est présente dans chaque centre d'oncologie pédiatrique de la province et rencontre rapidement les familles après l'annonce du diagnostic. « Les familles ressentent un tourbillon d'émotions et sont bouleversées par ce chamboulement de leur vie. Cette rencontre est essentielle pour permettre à Leucan de créer un premier contact avec les familles afin de les guider à travers la maladie et de leur montrer qu'elles ne sont pas seules », informe Carol Beaudry, directrice provinciale, services aux familles, recherche et partenariats.

La trousse rouge de Leucan, indispensable pour les familles

C'est lors de ce premier contact que les familles reçoivent un sac rouge qui leur sera indispensable tout au long des traitements. « Communément appelé « la trousse rouge de Leucan », le sac permet aux familles de s'adapter à leur nouvelle réalité, soit de partager dorénavant le quotidien entre la maison et l'hôpital. Le sac contient entre autres une doudou réconfortante pour les enfants atteints, des chandails qui facilitent les traitements fréquents que doivent subir les enfants et du matériel médical pour prévenir les risques d'infection lors de leurs sorties en public », ajoute Madame Beaudry.

La marraine de Leucan, Marie-Mai, échange avec une famille membre de l'Association

Marraine de l'Association depuis maintenant un an, Marie-Mai s'est entretenue avec des familles membres de Leucan afin de mieux comprendre l'importance du soutien qui leur est offert par Leucan. La population est invitée à découvrir cette réalité vécue par des centaines de familles au Québec en visionnant la capsule vidéo de la rencontre.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

