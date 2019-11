Leucan rend possible la recherche en oncologie pédiatrique au CIUSSS de l'Estrie - CHUS grâce à un don de 60 000 $

Une plus grande autonomie pour l'équipe médicale

Au printemps dernier, une nouvelle hémato-oncologue pédiatrique s'est jointe à l'équipe d'oncologie pédiatrique au CIUSSS de l'Estrie - CHUS. L'ajout de cette nouvelle ressource a permis au centre hospitalier de traiter plus d'enfants atteints de cancer, à raison de cinq jours par semaine, au lieu de trois. « La reprise de nos activités de recherche cette année, après avoir solidifié notre équipe médicale, ne serait pas possible sans la contribution de Leucan. S'il y a une acceptation de notre candidature de la part du consortium multicentrique, nous aurons notre propre cellule de recherche en oncologie pédiatrique, la seule à l'extérieur de Québec et de Montréal », explique Dre Brossard, hémato-oncologue pédiatrique au CIUSSS de l'Estrie -- CHUS et chercheure au Centre de recherche du CHUS.