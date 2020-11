Leucan offre des boîtes gourmandes à l'approche du temps des Fêtes!

Un repas quatre services pour deux personnes (entrée, choix de plats principaux, plateau de fromages et dessert);

Une bouteille de vin;

Un jeu créé par Voiles en Voiles qui peut se jouer en famille ou en visioconférence avec des collègues de travail.

Les boîtes gourmandes sont offertes du 19 novembre au 18 décembre 2020 dans les régions suivantes : Abitibi-Témiscamingue, Laurentides-Lanaudière, Montréal-Laval, Montérégie, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le soutien aux familles, au cœur des préoccupations de Leucan

L'argent amassé dans le cadre de la campagne Noël Gourmand Leucan permettra de financer le service d'accompagnement et de soutien affectif de l'Association. Ainsi, Leucan pourra continuer d'offrir aux familles :

Une prise en charge dans les heures qui suivent le diagnostic;

L'accès à de l'information exhaustive sur le cancer 24/7, grâce au Centre d'information Leucan;

L'accès à une agente de services aux familles de Leucan, même de la maison.

Leucan invite les entreprises et le grand public à commander leurs boîtes gourmandes dès aujourd'hui en visitant le site Web de l'événement : www.leucan-gourmand.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

SOURCE Leucan

Renseignements: Anne-Marie Leclerc, Coordonnatrice de projets, communications, Leucan, 581 999-3045, [email protected]

Liens connexes

http://www.leucan.qc.ca