Leucan lance La force de la nature, une nouvelle campagne philanthropique en collaboration avec Hooké et la Sépaq

Imaginée et mise en œuvre par deux fidèles bénévoles de Leucan de la région de Québec, la campagne La force de la nature repose sur la vente d'une chemise à carreaux conçue par Hooké, une marque québécoise réputée pour la qualité de ses vêtements de plein air pour toute la famille. Chaude, réconfortante et durable, cette chemise canadienne, offerte pour hommes, femmes et enfants, a le look et l'étoffe d'une pièce de vêtement indémodable. Elle peut être achetée directement dans la boutique en ligne d'Hooké et dans certains grands magasins de plein air comme Sail et Simons.

Un partenariat complètement naturel

« Ce nouveau partenariat avec Leucan et la Sépaq s'inscrit tout naturellement dans la mission de Hooké, qui est de promouvoir la vie en plein air. Offrir des moments de répit en nature à des familles qui traversent des moments difficiles, ça nous fait vraiment chaud au cœur », explique Fred Campbell, fondateur et président de Hooké.

Tous les profits réalisés avec la vente de la chemise La force de la nature seront remis à Leucan. Les sommes amassées permettront de financer les activités sociorécréatives offertes par l'Association aux enfants atteints de cancer et à leur famille, dont le Répit Leucan, qui se tient à la Station Duchesnay du réseau de la Sépaq depuis plus de 10 ans.

Apporter son soutien à la cause des enfants atteints de cancer à travers une thématique axée sur les bienfaits du plein air est apparu une association naturelle pour la Sépaq, engagée avec Leucan dans un partenariat de visibilité afin d'offrir un large rayonnement à la campagne philanthropique.

« Le plein air amène des bienfaits au corps et à l'esprit. La nature québécoise est un lieu d'évasion et de détente sans pareil. Nous sommes heureux d'en faciliter l'accès à des familles courageuses qui traversent une épreuve difficile. Il n'y a rien comme jouer dehors pour se mettre un sourire aux lèvres et se créer des moments inoubliables avec ses proches », a déclaré le président directeur-général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

« Les enfants et les familles qui sont touchées par le cancer doivent faire preuve d'énormément de courage et de persévérance. Le contact avec la nature leur permet de s'ancrer dans le moment présent et leur fait beaucoup de bien », selon Nathalie Matte, directrice, dons majeurs et partenariats pour l'Est du Québec et directrice provinciale des dons planifiés de Leucan.

Pour soutenir la promotion de la campagne, Leucan a fait appel à des ambassadeurs de renom, comme la nutritionniste et animatrice de télévision Geneviève O'Gleman.

« Moi-même maman d'une jeune fille de 16 ans, j'ai eu envie de m'impliquer pour Leucan par solidarité envers les parents d'enfants atteints de cancer. Je souhaite que les moments de répit en plein air qui seront offerts aux enfants atteints de cancer et à leur famille leur permettent, l'espace d'un moment, de s'éloigner un peu du quotidien et de la réalité médicale. En étant en contact avec la nature, j'espère que ces jeunes et leurs proches ressentiront espoir et réconfort. »

La chemise La force de la nature est disponible dans la boutique en ligne d'Hooké : https://hooke.ca/fr/collections/hooke-x-leucan

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés en plus de financer la recherche clinique. Le personnel qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe pour procurer les services suivants : accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités socio récréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de deuil, suivi aux guéris, ainsi que le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Hooké

Hooké est une marque québécoise ayant pour mission de promouvoir la vie en plein air, la pêche durable et la chasse éthique. À travers ses photos, ses vidéos et son design, Hooké partage une vision qui inspire une communauté grandissante de passionnés d'aventure à explorer, à protéger et à mieux comprendre la nature et la faune qui l'habite. Hooké fête son 10e anniversaire cette année.

À propos de la Sépaq

Le Québec est reconnu pour l'immensité de ses territoires naturels sauvages, ainsi que pour sa faune et sa flore abondante, diversifiée et impressionnante. Depuis déjà plus de 30 ans, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) a le privilège d'administrer, d'exploiter et de mettre en valeur les lieux grandioses qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec.

