MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer, est heureuse d'annoncer le retour de la campagne des Tirelires d'Halloween pour une 22e édition et invite les établissements scolaires de niveau primaire et préscolaire ainsi que les familles à y participer. Cette année, afin de respecter les consignes sanitaires émises par le gouvernement, chaque établissement ou groupe aura sa propre tirelire virtuelle et pourra recevoir des dons en ligne facilement et de façon sécuritaire.

Les Tirelires d'Halloween de Leucan : bien plus qu'une campagne de collecte de dons

Chaque école ou famille participante aura sa propre tirelire virtuelle au www.tirelires-leucan.com, dans laquelle l'entourage des enfants et le grand public pourront y faire des dons. Les établissements auront également accès à une foule d'activités interactives, créées en collaboration avec des professionnels du milieu scolaire, favorisant les apprentissages, la discussion et l'engagement citoyen : cahiers d'exercices, quiz interactif et activités de discussion en groupe. « Les jeunes de ma classe sont fiers de contribuer à la cause de Leucan et de sensibiliser les autres élèves au cancer pédiatrique. Ils apprennent à travailler ensemble grâce aux tirelires », commente Stéphanie Proulx, enseignante de 5e année en Montérégie. Claudia Pelletier, directrice-adjointe de la Garderie La Plume d'Or à Québec ajoute : « La tirelire virtuelle est vraiment conviviale et simple; on a atteint notre objectif de collecte en moins d'une semaine! »

Pour Leucan, les Tirelires d'Halloween permettent de financer le service de sensibilisation et d'accompagnement en milieu scolaire. « Les traitements que reçoivent les enfants malades provoquent plusieurs changements : modification de l'image corporelle, difficulté de concentration, fatigue, système immunitaire affaibli, etc. Tous ces changements créent un stress important chez ces enfants, qui cherchent à retrouver un semblant de normalité et oublier la maladie, surtout lors de leur retour à l'école. Les jeunes qu'on accompagne sont soulagés par notre présence, moins anxieux et plus à l'aise d'exprimer leurs préoccupations et de réintégrer les activités en classe », explique Christelle Robitaille-Hains, conseillère de Leucan.

Leucan espère cette année recevoir l'inscription de 400 tirelires virtuelles. Pour crée une tirelire virtuelle , Leucan invite la population à visiter le www.tirelires-leucan.com.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

