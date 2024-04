Leucan et le Camp Carowanis s'allient pour offrir le Camp Vol d'été Leucan-CSN 2024 aux enfants atteints de cancer et leur famille

MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - Leucan annonce aujourd'hui sa collaboration avec le Camp Carowanis pour la tenue du Camp Vol d'été Leucan-CSN 2024 pour les familles touchées par le cancer pédiatrique. Les semaines du 21 juillet et du 28 juillet prochains, le Camp Vol d'été Leucan-CSN se déroulera au Camp Carowanis à Sainte-Agathe-des-Monts, un camp de vacances spécialement conçu pour les enfants et adolescents qui vivent avec le diabète de type 1.

Un partenariat naturel

L'Association est fière de cette nouvelle collaboration avec un camp sensible aux besoins particuliers des enfants de Leucan. Le Camp Carowanis, situé dans les Laurentides, offre des installations intérieures et extérieures adaptées et sécuritaires pour accueillir les familles de Leucan. Encadré par des employés de l'Association et du camp Carowanis, des bénévoles et des infirmiers, le Camp Vol d'été Leucan-CSN, offert gratuitement à près de 70 familles cette année, est le seul camp d'été familial au Québec destiné spécifiquement aux enfants atteints de cancer et à leur famille.

« Les camps de vacances occupent une place très importante dans le développement d'un enfant et d'autant plus pour des jeunes qui vivent avec une condition médicale. Ayant une vision et des objectifs communs, nous sommes très heureux de soutenir la communauté de Leucan à travers leur expérience de camp. » affirme Stéphane Richard, directeur général par intérim du Camp Carowanis.

Briser l'isolement et contribuer au bien-être

Parmi ses nombreux services comme l'aide financière ou l'appui à la recherche clinique, Leucan offre également des activités sociorécréatives adaptées afin de diminuer le sentiment d'isolement des familles et contribuer au bien-être des enfants lors de leurs traitements. Ces activités permettent aussi aux familles de créer des liens entre elles, de partager leur vécu et de trouver réconfort et soutien auprès de personnes qui vivent une situation similaire.

« À la suite du diagnostic de cancer et pendant les traitements, les familles touchées ont tendance à s'isoler par précautions ou par nécessité dues au système immunitaire fragile de leur enfant. Leucan est donc présente pour offrir aux familles des activités sécuritaires et adaptées à leur réalité, leur permettant ainsi de tisser des liens et d'échanger. Ces moments sont essentiels à leur bien-être à travers la tempête qu'ils vivent. » souligne Élodie Bergeron, Directrice, services aux familles, recherche et partenariats chez Leucan.

La CSN, un allié fidèle depuis 28 ans

Depuis 1996, la CSN a remis plus de 4 millions à Leucan pour soutenir les enfants atteints de cancer. La CSN et ses organisations affiliées organisent plusieurs activités au profit de Leucan afin de financer en totalité le Camp Vol d'été Leucan-CSN. Ce financement est articulé par la Fondation Camp Vol d'été Leucan-CSN, composée de près de 30 représentants des conseils centraux, de fédérations et d'organisations affiliées à la CSN. Leucan remercie la CSN pour leur engagement soutenu d'une valeur inestimable pour les familles dont l'enfant est atteint de cancer.

À propos du Camp Vol d'été Leucan-CSN

Fondé en 1985, le Camp Vol d'été Leucan-CSN accueille chaque année des enfants atteints de cancer âgés entre 0 et 17 ans, qu'ils soient nouvellement diagnostiqués, en traitement, en récidive ou en rémission, ainsi que leur fratrie et leurs parents, de même que les familles endeuillées. Le camp est adapté à la réalité et aux besoins des enfants en traitement grâce à la présence d'une équipe médicale, disponible 24 heures sur 24 durant toute la durée du camp.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus d'appuyer la recherche clinique, l'Association offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés : accompagnement et soutien affectif, aide financière, service de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation et accompagnement en milieu scolaire, fin de vie et de suivi de deuil ainsi que le Centre d'information Leucan.

À propos du Camp Carowanis

Le Camp Carowanis a été fondé en 1958 par un groupe de 8 médecins dévoués, à une époque où les enfants vivant avec le diabète de type 1 étaient refusés dans tous les camps de vacances en raison de la complexité reliée à leurs soins. Le camp a loué différents sites durant quelques années, puis a eu l'opportunité d'acheter le site à Sainte-Agathe-des-Monts. Au cours des 65 dernières années, plus de 15 000 enfants et 3000 membres du personnel ont foulé le sol de Carowanis.

