Leucan et la Fondation Jaclyn Fisher brisent l'isolement des familles

Pour Mardi je donne, Leucan invite la population à égayer le temps des fêtes des familles membres en leur écrivant une carte de souhaits, en échange d'un don qui sera doublé.

MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion de Mardi je donne, journée mondiale de la générosité, Leucan et la Fondation Jaclyn Fisher s'associent afin de mettre en lumière l'isolement vécu par les enfants atteints de cancer et leur famille. En échange d'un don qui sera doublé par la Fondation Jaclyn Fisher, la population a le pouvoir de briser l'isolement des familles en leur envoyant une carte de souhaits d'espoir.

Briser l'isolement des familles, une priorité pour Leucan

Alyanne, jeune ambassadrice de Leucan, pendant ses traitements à l'hôpital. (Groupe CNW/Leucan)

Le cancer pédiatrique est une véritable onde de choc pour les familles et crée un grand sentiment de solitude.

« Quand on t'annonce le diagnostic de cancer, tu te sens complètement démuni et seul. Tu es laissé dans les mains de personnes que tu ne connais pas, tu entres dans le système et ça va très vite. Et finalement, on n'a même pas le temps de chercher de l'aide que Leucan est déjà à nos portes. », raconte Jean-François, papa d'Alyanne, 10 ans, atteinte d'un ostéosarcome (tumeurs osseuses et Ewing).

Pour la plupart, la période des fêtes est synonyme de joie. Pour les familles qui doivent s'isoler pour assurer la sécurité de leur enfant atteint de cancer, ce moment joyeux représente plutôt une période de stress. L'accompagnement et les activités de Leucan font une différence dans leur quotidien :

« Quand on est avec Alyanne pour ses traitements, on ne pense pas qu'il y a aussi d'autres familles à l'hôpital. On n'a pas le réflexe de s'asseoir et de jaser avec elles. Ça prend un organisme comme Leucan pour organiser des activités qui nous rassemblent. On crée des liens avec des gens qui traversent la même épreuve que nous, on échange et surtout on réalise qu'on n'est pas seuls. Leucan, c'est presque qu'un besoin essentiel. », ajoute Jean-François.

L'histoire d'Alyanne et sa famille est vécue par près d'une famille par jour au Québec. Seulement dans la dernière année, Leucan a accueilli près de 300 nouvelles familles ayant reçu un diagnostic de cancer chez leur enfant. Avec l'aide de généreux donateurs, Leucan et la Fondation Jaclyn Fisher souhaitent leur offrir un message de solidarité et de réconfort.

Un don avec doublement plus d'impact

La Fondation Jaclyn Fisher s'engage à doubler les dons faits à Leucan à l'occasion de Mardi je donne, jusqu'à concurrence de 35 000 $.

« La grande générosité de la Fondation Fisher, qui soutient cette initiative de Leucan depuis trois ans, fait la différence. On le voit année après année, la population répond à notre appel et ce sont nos familles qui en bénéficient. En effet, les dons reçus à l'occasion de Mardi je donne permettent d'offrir, entre autres, des activités variées et adaptées aux besoins réels des familles, dans un cadre sécuritaire. », explique Sarah Davidson, directrice provinciale, dons majeurs et partenariats à Leucan.

Leucan espère que le programme de dons jumelés incitera la population à rejoindre le mouvement de générosité et à envoyer des messages de soutien à ses familles membres.

Pour plus de renseignements ou pour envoyer une carte de souhaits, la population est invitée à visiter le www.leucan.qc.ca/cartesdesouhaits

À propos de la Fondation Jaclyn Fisher

La Fondation Jaclyn Fisher a été créée comme une fondation familiale par Jackie elle-même, et plus tard créée en son nom et sa mémoire par ses parents et sa sœur. L'espoir de la Fondation Jaclyn Fisher est d'influencer des changements positifs dans le domaine de la santé, l'éducation et le bien-être, au nom de Jackie et de son esprit.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoute le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

