LEUCAN ET COUCHE-TARD S'UNISSENT POUR OFFRIR UNE DOSE DE RÉCONFORT AUX FAMILLES D'ENFANTS ATTEINTS DE CANCER

MONTRÉAL, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Cette année marque la première édition d'un partenariat entre Leucan et Couche-Tard qui vise à soutenir les familles d'enfants atteints de cancer dans les petits gestes du quotidien. Jusqu'au 4 mars prochain, les clients qui se présenteront dans un des 640 magasins Couche-Tard de la province et qui feront un don à la caisse pour Leucan, recevront un coupon pour un petit café gratuit de leur choix valide lors de leur prochaine visite. Couche-Tard offrira également des cafés gratuits aux 400 familles de Leucan.

UN DON POUR LEUCAN, UNE DOSE DE RÉCONFOT POUR VOUS

« Faire un don à la caisse et recevoir un café gratuit en retour apporte beaucoup de réconfort à tous, ce qui rejoint notre mission de soutenir au quotidien les enfants et les familles touchés par le diagnostic de cancer pédiatrique », a mentionné Juli Meilleur, directrice générale de Leucan. « Nous sommes très reconnaissants que Couche-Tard ait choisi de s'engager auprès de notre association en ajoutant Leucan à sa liste de causes sociales, il s'agit d'un partenariat très précieux », a-t-elle ajouté.

« Comme entreprise québécoise, il est important pour nous de redonner à notre communauté, de cultiver la solidarité, le réconfort et l'entraide, ce qui est intimement lié à la mission de Leucan », a affirmé Ludskye Exina, gestionnaire principale au Marketing chez Couche-Tard. « C'est dans cette optique de soutien et de solidarité que nous avons choisi d'offrir des cafés aux familles accompagnées par Leucan, leur apportant ainsi un brin de réconfort et un regain d'énergie nécessaire pour surmonter les défis de chaque jour. Les clients qui feront un don pourront à leur tour savourer un bon café tout en posant un geste réconfortant pour ceux et celles qui en ont le plus besoin », a-t-elle conclue.

Leucan tient à remercier chaleureusement Couche-Tard pour cette initiative et invite la population à prendre part au mouvement en visitant un magasin Couche-Tard au Québec, témoignant ainsi leur solidarité envers les enfants touchés par le cancer.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan . Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Couche-Tard

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Plus de 150 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

