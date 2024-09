Leucan dévoile la nouvelle Boucle d'oreille de l'Espoir avec un design signé par Marie-Mai et sa fille Gisèle

La Boucle d'oreille de l'Espoir Leucan est un symbole fort d'engagement aux enfants atteints de cancer. Depuis 11 ans, cette collection spéciale de Mia Bijoux au profit de Leucan permet de soutenir financièrement les familles touchées par le cancer, tout en mettant en avant des créations uniques. Plus d'un million et demi de dollars ont été remis à Leucan grâce à cette collaboration.

Une édition signée Marie-Mai

Pour cette 11e année, Leucan et Mia Bijoux ont invité Marie-Mai et sa fille, Gisèle, à participer à la création et au design des deux modèles de la boucle d'oreille de l'Espoir Leucan.

« C'est un honneur d'avoir participé à la création de la nouvelle collection, et avec ma fille en plus. Ça me remplit de fierté de la voir participer à un projet avec Leucan pour la première fois. En tant que Marraine de Leucan depuis plus de cinq ans, je vois l'importance du soutien offert aux familles; c'est l'épaule sur laquelle s'appuyer lorsqu'elles en ont le plus besoin.

Et en se procurant une paire de boucles d'oreilles, c'est avoir l'opportunité de faire une petite différence dans leur vie et de dire aux enfants et aux familles : « Vous n'êtes pas seuls ». Merci à tous ceux qui se procureront le bijou et surtout, merci de soutenir cette cause qui me tient tant à cœur », confie Marie-Mai, Marraine de l'Association.

Un bijou qui redonne le sourire

Pour cette édition, deux jeunes filles de Leucan ont accepté d'être les ambassadrices de la campagne; Adrianna, 17 ans, atteinte de lymphomes hodgkiniens, et Mia, 7 ans, atteinte d'une leucémie aiguë lymphoblastique, se joignent à Marie-Mai et Gisèle.

« Le cancer, c'est une maladie qui prend beaucoup de temps à guérir, qui est compliqué, qui fait souffrir et qui nous rend très faibles et épuisés. C'est bien plus que faire de la chimiothérapie ou de la radiothérapie; c'est toute ta vie qui change.

Participer à la séance photo pour la boucle d'oreille de l'Espoir Leucan, c'est vraiment agréable. Quand on a le cancer, on ne fait pas grand-chose à part rester seule chez soi à attendre. Alors merci à Leucan et à Mia Bijoux de m'avoir fait passer une belle journée! Et surtout, merci à toutes les personnes qui vont se procurer la boucle d'oreille. Ça va redonner le sourire à des enfants. » témoigne Adrianna, jeune porte-parole de la Boucle d'oreille de l'Espoir Leucan 2024.

Encore une fois cette année, une quantité limitée de 8 000 paires de boucles d'oreilles sera disponible, permettant à Leucan de recevoir un montant de 160 000 $. Les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan pour adulte sont en vente au coût de 35 $ + taxes et celles pour enfant au coût de 30 $ + taxes. Pour chaque paire, Mia Bijoux remettra 20 $ à Leucan, soit tous les profits de la vente.

La population est invitée à se procurer une paire de boucles d'oreilles sur le site de Mia Bijoux ou un des 14 comptoirs MIA de la province de Québec.

À propos de Leucan :

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Mia

Mia offre une gamme raffinée de bijoux en acier inoxydable aux femmes en quête de bijoux durables et sécuritaires pour les peaux sensibles. Nos créations ont comme objectif d'être faciles à porter au quotidien, offrir une allure luxueuse et demeurer indémodables au fil des saisons. Notre mission est d'offrir une alternative aux bijoux en or beaucoup plus abordable. Pour plus d'information, visitez www.mia-bijoux.ca.

SOURCE: Alexandra Morin, Superviseure, communications et relations publiques | Leucan, [email protected], 418-944-5271