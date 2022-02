Bien que de plus en plus d'enfants survivent à leur cancer, 70 % d'entre eux développeront des séquelles de la maladie ou des traitements. Pour 50 % d'entre eux, ces problèmes seront sévères.

Les effets physiques et psychologiques du cancer

« Au début, j'étais bouleversée. C'était difficile de comprendre pourquoi ça m'arrivait et quelles seraient les conséquences du cancer. » explique Ruqaya, une jeune survivante qui n'avait que 14 ans au moment de recevoir un diagnostic de tumeur au cerveau de grade 4.

Le cancer et ses traitements engendrent divers symptômes et effets secondaires. Chez Ruqaya, la radiothérapie et la chimiothérapie lui ont donné l'impression de mourir à petit feu chaque jour.

« Les rendez-vous constants, les vomissements, les évanouissements, les maux de ventre, de cœur, de ma personne physique et psychologique. Ç'a été vraiment difficile. Je me sentais très seule. Mais j'ai retrouvé le bonheur dans les petits moments. L'espoir vient de soi-même, mais Leucan m'a aussi offert une étincelle d'espoir. » témoigne-t-elle.

Leucan fournit une multitude de services pour atténuer la souffrance pendant cette épreuve pour que les enfants concentrent leur énergie sur l'essentiel : leur guérison.

L'après-cancer : apprendre à vivre avec les séquelles

Même une fois les traitements terminés et la rémission amorcée, la maladie laisse des traces, dont certaines permanentes. Les survivants présentent des limitations fonctionnelles importantes : des problèmes d'apprentissage, de concentration et de langage, des difficultés dans les relations sociales ou encore de la fatigue. Ces problèmes peuvent nuire à leur retour aux activités de la vie quotidienne et à leur qualité de vie.

En rémission depuis près de deux ans, Ruqaya partage qu'elle a encore des séquelles de ses traitements, incluant une vision double, ainsi qu'un grand sentiment d'isolement et d'abandon.

« J'avais manqué une année d'école, une année de vie. Tout le monde avait continué sans moi. Il y a des amis qui m'ont laissée pour ne plus revenir. Mais je savais que je devais persévérer. Survivre au cancer m'a fait gagner en maturité. On m'a donné une deuxième chance de vivre et je la prends en main avec une détermination nouvelle », raconte Ruqaya.

Leucan, présente à toutes les étapes de la maladie et de ses effets

Pour ceux qui survivent à un cancer, comme Ruqaya, l'après-cancer demeure parsemé d'embûches.

« C'est une priorité pour Leucan de demeurer présente une fois les traitements complétés. Leucan offre une série de services adaptés pour soutenir les jeunes survivants, incluant un programme d'aide financière pour les séquelles post-traitements ainsi que des bourses d'études pour encourager les jeunes dans la poursuite de leurs études post-secondaires, dont Ruqaya a justement été récipiendaire en 2021. », explique Élodie Bergeron, directrice des services aux familles, recherche et partenariats de Leucan.

Pour en apprendre davantage sur les différents services de Leucan, la population est invitée à visiter le www.leucan.qc.ca/impact.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoute le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

