Leucan profite de la journée internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique pour faire connaître la réalité financière des familles d'enfant atteint de cancer.

MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Leucan souligne la journée internationale de sensibilisation au cancer pédiatrique en abordant un aspect majeur pour les familles : le stress financier associé au cancer de leur enfant. L'incertitude et la charge financière que crée le cancer pédiatrique sont des éléments méconnus de la maladie.

La santé financière familiale aussi affectée par le cancer

Benjamin pendant ses traitements (Groupe CNW/Leucan)

Prendre soin d'un enfant atteint de cancer a un impact considérable sur la santé financière d'une famille, comme l'explique Sonia, maman de Benjamin, 1 an, leucémie aiguë non lymphoblastique (myéloïde) : « L'aspect financier, c'est rapidement la deuxième chose qui occupe tout ton esprit après la santé de ton enfant, lorsque le diagnostic de cancer t'est annoncé. »

Lorsque le diagnostic tombe, un des parents doit souvent quitter son travail pour une période indéterminée afin de rester auprès de l'enfant en traitements à l'hôpital. Avec les frais de déplacement, d'hébergement, de stationnement ou de repas à l'hôpital, il est estimé que le coût moyen associé à une journée de traitements en centre hospitalier est de près de 60 $. Comme les traitements pour certains cancers pédiatriques peuvent durer jusqu'à 24 mois, les dépenses augmentent rapidement. Et pour les familles qui habitent en région, le stress financier est encore plus étouffant.

« Comme nous habitons en Abitibi, les dépenses sont énormes. Je ne travaille pas pour rester avec Benjamin et papa fait les allers-retours de Val-D'Or vers Montréal toutes les fins de semaine. Leucan nous a offert une aide précieuse pour les déplacements, l'épicerie, l'essence, les repas, etc. Ça nous a libéré l'esprit. On peut se concentrer sur la santé de notre garçon. »

L'année dernière seulement, le montant remis directement aux familles par Leucan a été de 1 242 800 $.

Leucan, une présence qui adoucit le quotidien

L'aide offerte aux familles par Leucan réduit l'angoisse des parents reliée aux soucis financiers dus à la maladie et permet de compenser une partie des pertes financières en raison de l'absence au travail.

« Le cancer pédiatrique n'est jamais prévu au budget familial. Pour nous à Leucan, contribuer à alléger ce stress collatéral et à adoucir le quotidien des familles avec des bourses est primordial. De plus, notre fonds de dépannage permet d'aider les parents dont la situation financière est fragile et qui ont des besoins urgents, comme l'achat de nourriture ou le paiement du loyer. Les parents peuvent ainsi se concentrer sur l'essentiel : le bien-être de leur enfant. », explique Élodie Bergeron, directrice des services aux familles, recherche et partenariats de Leucan.

Pour en apprendre davantage sur les différents services de Leucan, visitez le www.leucan.qc.ca/services-aux-familles/pendant-la-maladie.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoute le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

SOURCE Leucan

Renseignements: Source et renseignements : Alexandra Morin, Superviseure, communications et relations publiques | Leucan, [email protected], 418-944-5271