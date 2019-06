Leucan cherche des Défenseurs pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, est à la recherche de Défenseurs prêts à faire un don de 1 000 $ ou plus dans le cadre de sa nouvelle campagne de dons majeurs.

M. Richard Gervais, Président du Groupe CIV-Barsatech, a déjà rejoint le Clan au Saguenay-Lac-Saint-Jean : « La campagne des défenseurs me rejoint, car pour moi, l'union fait la force. Ensemble, nous pouvons concrètement faire une différence pour nos familles. » Stéphane Levasseur et Annie Benjamin, de Levasseur et compagnie, agence immobilière, ont également décidé de faire partie du mouvement pour le bureau de Leucan Laurentides-Lanaudière : « Nous avons vécu notre première expérience avec l'Association pour les enfants atteints de cancer lors de l'événement Courir pour Leucan en 2018. Nous avons rapidement réalisé que Leucan, c'est notre cause! Tous les efforts mis en place pour aider et soutenir les familles dont l'enfant est atteint de cancer, c'est impressionnant! C'est surtout essentiel… Étant nous-mêmes parents de notre belle Maylia, nous sommes très sensibles à ce que vivent ces familles. Un enfant en santé, c'est très important et c'est ce qui nous motive à être des Défenseurs de Leucan. »

Pour plus de renseignements sur le Clan des Défenseurs de Leucan, la population est invitée à visiter le https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/le-clan-des-defenseurs/ et à communiquer avec le bureau de Leucan de sa région.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

