MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - À l'occasion de ses 45 ans, Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, annonce son partenariat avec la Fondation Alecxange dans la création d'un nouveau don dédié : Le Don d'Alec. Mis en place le 9 avril dernier, le Don d'Alec bonifie le fonds de dépannage de Leucan, permettant d'offrir une aide financière supplémentaire aux familles ayant un enfant atteint de cancer.

Aujourd'hui, la Fondation Alecxange officialise le partenariat en remettant un chèque de 100 000 $ à Leucan pour la première année.

Le don d'Alec: Alec et sa maman, Martine (Groupe CNW/Leucan)

Une histoire d'amour qui perdure depuis 26 ans

Créée en 2010 par Martine Lemay, maman d'Alec décédé en 2001, la Fondation Alecxange vise à alléger le fardeau quotidien et financier des familles. Membre active de Leucan, Martine souhaite dorénavant redonner à l'Association tout en poursuivant sa mission. Un partenariat tout à fait naturel pour elle :

« De l'annonce du diagnostic en 1997 à aujourd'hui, Leucan était là pour ma famille. Une histoire d'amour qui perdure depuis 26 ans. Du jour 1 où une conseillère de Leucan est venue nous donner notre trousse, aux visites à l'hôpital, aux appels téléphoniques pour prendre de nos nouvelles, et même après le décès d'Alec, Leucan a eu une présence réconfortante dans ma vie. Il allait de soi de redonner à l'Association quand le moment serait venu. », raconte Martine Lemay, cofondatrice et présidente de la Fondation Alecxange et maman endeuillée de Leucan.

L'idée de la Fondation Alecxange provient de discussions en centre hospitalier où des parents ont partagé ne pas réussir à joindre les deux bouts. Avec le désir de les aider dans leur tourmente, Martine a pensé leur offrir des cartes cadeaux pour l'épicerie, de l'essence et de l'aide-ménagère. Le Don d'Alec offre donc à Leucan un montant supplémentaire à redistribuer aux familles et permet à Martine de voir ses années d'efforts se poursuivre.

« Le cancer n'est jamais prévu au budget; le montant remis à Leucan par la Fondation Alecxange permettra d'offrir le coup de main supplémentaire aux parents et ainsi diminuer leur stress financier. Le Don d'Alec aura un impact majeur et immédiat dans le quotidien de nos familles. La confiance de Martine envers l'Association est un réel cadeau pour nous. Je suis honorée qu'elle se soit tournée vers Leucan pour la poursuite de sa mission. », mentionne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Célébrer 45 années d'une expertise inégalée

Fondée en 1978, Leucan est une Association née de la rencontre de parents d'enfants atteints de cancer et de professionnels de la santé ayant le désir d'accroître le taux de guérison des enfants atteints et leur bien-être.

« Leucan a bâti une expertise inégalée en accompagnement et en soutien auprès des enfants atteints de cancer et leur famille. Les services offerts à travers le Québec permettent aux familles de concentrer leurs énergies sur la qualité de vie de leur enfant. C'est la raison d'être de notre Association depuis les 45 dernières années! », souligne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Depuis 45 ans, Leucan poursuit sa mission qui est de favoriser le mieux-être, la guérison et le rétablissement des enfants atteints de cancer et d'assurer un soutien à leur famille :

Leucan a accompagné plus de 10 000 familles de partout au Québec à travers l'épreuve qu'ils traversent ;

Leucan a investi plus de 20 millions de dollars en recherche clinique en oncologie pédiatrique, faisant de l'Association le principal bailleur de fonds pour ce type de recherche au Québec. Ces investissements ont contribué à faire progresser le taux de survie de 15 % à plus de 82 % ;

Le Centre d'information Leucan a répondu à près de 2 000 demandes. Ce service spécialisé pour répondre aux besoins en information des parents et des patients traités en oncologie pédiatrique est unique au monde.

Près de 1,5 million de dollars par année est remis directement aux familles dont l'enfant est atteint de cancer pour les aider financièrement.

Pour en apprendre davantage sur Leucan et ses services, visitez le www.leucan.qc.ca.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles et de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés, grâce à une équipe qualifiée ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique. Le soutien financier et le Centre d'information Leucan. Avec ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

