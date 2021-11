Leucan brise l'isolement des enfants atteints de cancer

L'événement de samedi était encore plus significatif, puisqu'il n'a pas pu avoir lieu sous cette forme l'année dernière en raison de la pandémie, tout comme la majorité des activités offertes par Leucan. Ève Lafontaine, une jeune de 11 ans en traitements pour guérir d'un rhabdomyosarcome, était présente avec son père. « Être ici, ça me donne un boost pour continuer ! », dit la jeune. Son père, Éric, ajoute : « Ève ne l'a pas eue facile dans la dernière année. Ça m'émeut de la voir en forme pour le match de ce soir. Grâce à Leucan, on peut oublier la maladie le temps d'une soirée et en profiter avec d'autres familles. »

Leucan relance ses activités sociorécréatives en présentiel pour briser l'isolement

Malgré l'assouplissement des mesures sanitaires, les familles d'enfants atteints de cancer doivent continuer de s'isoler pour protéger leur enfant dont le système immunitaire est affaibli par les traitements.

Pour ces familles, l'accès à des activités encadrées et adaptées à leurs besoins est d'une importance cruciale. Les initiatives de Leucan à cet effet sont multiples : dîners rencontres et animation en salle de jeux en centre hospitalier, camps destinés aux jeunes, fin de semaine de répit, sorties aux pommes, à la cabane à sucre et autres.

« Le retour des activités de Leucan et celui des animatrices dans les salles de jeux de Leucan était très attendu des familles. C'est une occasion pour nous d'entrer en contact avec eux, d'être à leur écoute dans un cadre informel et rassurant, tandis que les enfants se réjouissent de pouvoir rigoler et s'amuser à l'hôpital. Ça met du positif dans un contexte douloureux où ils doivent recevoir des traitements contre le cancer. », explique Élodie Bergeron, directrice des services aux familles de Leucan.

Quand un enfant est atteint de cancer, c'est toute sa vie qui est chamboulée. Leucan s'est donné comme mission de briser cet isolement.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoute le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

