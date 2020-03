Leucan annonce le report ou l'annulation de ses activités prévues d'ici le 30 avril

MONTRÉAL, le 12 mars 2020 /CNW Telbec/ - Suite aux recommandations gouvernementales concernant le COVID-19, Leucan annonce le report ou l'annulation de toutes ses activités intérieures qui rassemblent plus de 250 personnes et de ses activités non essentielles.

En tant qu'organisme œuvrant auprès des clientèles vulnérables, Leucan tient à prendre toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter les risques de propagation du virus. C'est pourquoi tous les événements philanthropiques prévus d'ici le 30 avril, ainsi que les activités sociorécréatives offertes aux familles membres seront reportés. Dans le cas où un événement ne pourrait être reporté, ce dernier sera annulé.

Il est toujours possible de faire un don en cliquant ici : https://www.leucan.qc.ca/fr/donner/

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

