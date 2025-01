État des lieux aux Coops de l'information

QUÉBEC, le 31 janv. 2025 /CNW/ - La Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2I) a tenu ce matin une rencontre d'information avec ses membres pour faire le point sur différentes options qui s'offrent à eux concernant l'avenir de leur organisation.

Dans un premier temps, la direction a expliqué qu'elle préparera un plan de redressement visant un retour à la rentabilité de la CN2i pour pérenniser la mission d'information en région. Celle-ci est au cœur de toutes les décisions et actions des coopérants depuis la relance de 2020, relance dont le syndicat a été un acteur essentiel. La direction et les représentants syndicaux entameront donc sous peu des discussions sur ce plan de pérennité.

Les membres ont aussi été informés des résultats d'une étude lancée conjointement avec La Presse l'automne dernier et qui devait identifier des modèles de collaboration ou de partenariat entre les deux entreprises de presse. L'étude était menée par la firme indépendante Mallette.

Cette étude n'a pas été en mesure de dégager de scénario de collaboration ou de partenariat viables entre la CN2i et La Presse. Toutefois, un modèle a été retenu pour des fins d'analyses. Il vise une absorption de la CN2i par La Presse en poursuivant sa mission d'information en région, en embauchant certains de ses employés, dont la totalité de ceux qui œuvrent à l'information, et en faisant l'acquisition de certains actifs. Ce modèle exige forcément la liquidation de la coopérative, une décision qui doit être votée en assemblée par 75% des membres de la CN2i. Les discussions confidentielles et non-contraignantes se poursuivent entre la CN2i et La Presse : à tout moment l'un ou l'autre partenaire peut se retirer.

« Nous tenions à informer nos membres de l'état des travaux en cours. En somme, deux scénarios sont toujours en jeu: celui du redressement et celui avec La Presse. La direction œuvre à les définir le plus possible afin qu'en temps et lieux, les coopérants soient en mesure de se prononcer en assemblée. Puisque les coopérants travaillent avec brio depuis 5 ans pour faire vivre l'information en région, il est souhaitable que la suite puisse se faire sereinement et dans le respect de la gouvernance de la coopérative », mentionne Geneviève Rossier, directrice générale, CN2i.

Entretemps, nos abonnés et lecteurs de même que nos annonceurs et partenaires d'affaires peuvent compter sur Les Coops de l'information : nous poursuivons notre couverture des enjeux régionaux avec passion et professionnalisme et nos plateformes publicitaires permettent plus que jamais de joindre un large lectorat de qualité.

Les Coops de l'information (CN2i), regroupe Le Droit (Ottawa-Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay--Lac-St-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l'Est (Granby). Pour sa part, le site Les As de l'info s'adresse aux 8-12 ans et offre aux professeurs une section contenant une panoplie d'outils pédagogiques. En 2025, la coopérative compte environ 250 membres-travailleurs au Québec.

SOURCE Coopérative Nationale de l'Information Indépendante (CN2i)

Pour toutes demandes d'entrevues : Catherine Morency, Conseillère principale communication et image de marque, Les Coops de l'information, [email protected], (418) 690-8836