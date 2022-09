TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - La présidente nationale d'Unifor Lana Payne a écrit au ministre Alghabra aujourd'hui afin de lui fournir des solutions claires aux problèmes qui minent le fonctionnement des aéroports canadiens et entraînent une multitude d'annulations et de retards.

Aéroport de Calgary (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Les travailleuses et travailleurs de l'aviation écoutent attentivement les déclarations du gouvernement et, jusqu'ici, le ministre n'a pas été en mesure de fournir une description exacte du problème ni des solutions potentielles qui s'inscrivent dans le bon sens. Les employeurs du secteur de l'aviation ont mis la hache dans les emplois et continuent d'exercer une pression à la baisse sur les salaires dans l'industrie. Il incombe donc au gouvernement fédéral de changer les règles afin de protéger les travailleuses et travailleurs, ainsi que les voyageuses et les voyageurs, a martelé Lana Payne ».

Dans sa lettre envoyée le 1er septembre 2022, Lana Payne a présenté des pistes de solution afin de remédier à la pénurie de main-d'œuvre, des mesures que le gouvernement fédéral pourrait immédiatement mettre en place. Ces solutions incluent l'imposition d'un salaire minimum dans les aéroports canadiens, la prévention du harcèlement des travailleuses et travailleurs, ainsi que le renversement de la tendance associée au recours à des employeurs au programme des travailleurs étrangers temporaires afin de réduire les salaires et les conditions de travail.

Lana Payne a exhorté les gouvernements à adopter une approche plus active pour diriger les efforts de l'industrie, notamment en mettant en place des sanctions pour dissuader les mauvais comportements, de façon à répondre aux besoins des travailleuses et des travailleurs, ainsi qu'à ceux des voyageuses et des voyageurs.

« Le gouvernement doit prendre position et imposer les règles et les directives en vertu desquelles les transporteurs aériens, les aéroports, les organisations de contrôle aérien ainsi que les entités de soutien auront l'obligation d'exercer leurs activités d'une manière qui assure le maintien d'un contexte avantageux pour les travailleuses et travailleurs qui prospèrent, les entreprises rentables, ainsi que les voyageuses et voyageurs satisfaits.

Dans l'ensemble, Unifor représente plus de 16 000 travailleuses et travailleurs dans l'industrie du transport aérien. Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

