D'abord, nous voudrions vous dire merci. Depuis le tout début des AA il y a plus de 85 ans, nous avons reconnu que le bouche-à-oreille ne suffisait pas pour transmettre le message d'espoir et de rétablissement du programme des AA à toutes les personnes qui souffrent encore d'alcoolisme. Nous avons eu besoin d'aide, et les médias ont joué un rôle majeur. Aujourd'hui, nous estimons que plus de 2 millions de membres des Alcooliques anonymes parviennent à se rétablir dans plus de 180 pays, et cette incroyable croissance est en partie due à la volonté des journalistes et des professionnels des médias du monde entier qui se sont intéressés à notre Mouvement.

Ensuite, nous vous invitons à poursuivre cette collaboration visant à maintenir l'anonymat des membres des AA. Le principe de l'anonymat est au cœur de notre Mouvement. Ceux qui hésitent à nous demander de l'aide peuvent souvent surmonter leur peur s'ils sont certains que leur anonymat sera respecté. De plus, et ceci est peut-être moins compris, notre tradition de l'anonymat sert de saine barrière aux membres des AA, nous rappelant que notre programme est basé sur des principes, et non sur des personnalités, et qu'aucun membre individuel des AA ne peut agir en tant que porte-parole de notre Mouvement.

Si un membre des AA est identifié dans les médias, nous vous prions de ne divulguer que son prénom (par exemple Sofia M. ou Ben T.) et de ne pas utiliser des images où l'on pourrait reconnaître son visage. Ceci aide à fournir au membre la sécurité que l'anonymat peut offrir.

Encore une fois, nous vous remercions pour votre collaboration continue -- pour aider à transmettre le message à ceux qui en ont besoin, et pour aider à maintenir l'attention sur les principes des Alcooliques anonymes plutôt que sur une quelconque personnalité.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les AA, vous pouvez visiter la section « Presse/médias » du site Web aa.org. Nous espérons que vous prendrez le temps de visiter notre site Web afin de mieux comprendre pourquoi l'anonymat reste un principe vital des Alcooliques anonymes.

Notre Mouvement ne commente sur aucune controverse publique, mais nous sommes heureux de fournir des informations sur les AA à tous ceux qui le demandent.

Le comité de l'Information publique des Alcooliques anonymes

