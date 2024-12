Rendez la période des Fêtes encore plus agréable grâce au projet soutenu par l'association de producteurs L'Olivicola Cosentina et cofinancé par l'Union européenne.

TORONTO, 25 décembre 2024 /CNW/ - L'huile d'olive biologique européenne, en particulier l'huile d'olive biologique extra vierge, est synonyme d'alimentation saine. À Noël et à la veille du jour de l'An, le projet d'huile d'olive pure d'Europe, soutenu par l'organisation de producteurs L'Olivicola Cosentina et cofinancé par l'Union européenne, qui fait la promotion de l'exportation d'huile d'olive au Canada, apporte une touche d'excellence et d'authenticité uniques à votre table festive. Et notre cadeau sous l'arbre est une délicieuse recette : une tarte à la pâte brisée à l'huile d'olive avec biscuits amaretti et ricotta. En plus d'être un élément essentiel du régime méditerranéen, l'huile d'olive offre de nombreux avantages pour la santé. Il soutient la santé du cœur et du cerveau et la vitalité de la peau et est bénéfique pour le système digestif. L'intégration d'huile d'olive de haute qualité dans votre alimentation quotidienne contribue au bien-être de l'esprit et du corps et peut aider à prévenir un éventail de problèmes de santé. En tant qu'ingrédient clé de tout régime alimentaire, l'huile d'olive est non seulement délicieuse, mais aussi bénéfique pour votre santé. Cette huile d'olive est extraite d'olives cultivées sans pesticides ou produits chimiques synthétiques. Ce processus de culture respectueux de l'environnement garantit un produit de haute qualité, car chaque étape de la production répond à des normes strictes. Le traitement a lieu quelques heures à peine après la récolte, en utilisant uniquement des processus mécaniques pour préserver au mieux les propriétés organoleptiques de l'huile. De plus, chaque bouteille d'huile d'olive extra vierge européenne est entièrement traçable, grâce à un système transparent qui suit le processus de production du producteur d'olives jusqu'au pressage et à l'embouteillage. L'étiquette du producteur est la garantie de ce processus et signifie que les consommateurs peuvent faire confiance à l'histoire et à l'origine de chaque goutte d'huile et garantit l'authenticité du produit pour ceux qui recherchent une consommation consciente et responsable.